Nová Panda nakonec není jen elektrická ani sama o sobě, Fiat bude vedle sebe prodávat dvě spalovací generace před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Tomu se říká ironie osudu. Tento vůz měl původně být jedním ze symbolů elektrické budoucnosti značky, nakonec se ale stává symbolem jejího setrvání u spalovacích pohonů. Souběžně bude prodáván ve dvou generacích vybavených benzinovými motory.

Fiat se v posledních letech dostal do velmi ošemetné situace. Jeho bestsellery, vlastně jedinými pořádně prodávanými auty se staly modely 500, který přišel na trh už v roce 2007 a od té doby si vystačil pouze s facelifty, a Panda, která pro změnu dorazila v roce 2011 a od té doby o ní platí totéž. A stavět budoucnost tak významné automobilky kolem 17 resp. 13 let starého modelu prostě nešlo.

Italové si to samozřejmě představovali jinak, jenže jejich plány s přechodem na elektrický pohon shořely jako suché listí. Nová elektrická pětistovka se stala propadákem i po boku onoho 17 let starého předchůdce, a tak se jejich záměry musely změnit. Chvíli to vypadalo tak, že nové pětistovce zpětně nadělí spalovací motor, zatímco v případě Pandy ponechá v prodeji onen morálně 13 let starý vůz a vedle něj nabídne novou elektrickou generaci. Dávalo to smysl, každý by si pořád mohl vybrat, víra Fiatu v elektrickou budoucnost je ale nyní tak malá, že ani to nakonec nebude pravda.

Před sebou máme první fotky a informace o nové generaci Pandy, která si bude říkat Grande Panda. Už to je úsměvně italské, neboť Fiat - aby se lidem tato auta nepletla - přejmenoval starou Pandu na Pandinu. Mohla to tedy být Pandina a Panda, ale proč mít ve věcech pořádek, když můžete změnit všechno, a tak nyní ryzí Panda vlastně ani nebude existovat, v nabídce zůstanou typy Pandina a Grande Panda. Ale to není až tak podstatné, stejně novince všichni budou říkat Panda, pozoruhodná je hlavně její technická podstata.

Nejprve se ovšem podívejme na vizuální stránku věci, kterou auto zaujme, ovšem nepřekvapí. Grande Panda kráčí ve šlépějích jak tradice modelu pojmenovaného po samotářském medvědovi, tak konceptů novinky odhalených v minulých letech. Vůz na pomezí subkompaktního hatchbacku a SUV stejné střídy zůstává zkrátka sám sebou, stylizací pak docela sympaticky balancuje na hranici retra a moderny s nespočtem odkazů na značku výrobce i označení modelu. Máme pocit, že tohle bude na zákazníky znovu fungovat a podpoří pozici Pandy coby automobilové ikony svého druhu. Ale posuďte sami.

Auto už to není vyloženě prťavé. S délkou 3,99 m je nová Grande Panda o 337 mm delší ve srovnání se svým předchůdcem, o dalších rozměrech zatím můžeme jen spekulovat. Tajemstvím zůstává i pohled do interiéru, Fiat ale říká, že kabina auta pojme pět cestujících a prý s nadhledem obslouží městkou rodinnou mobilitu kdekoli na světě. Soudě podle dřívějších konceptů bude kabina postavena okolo oválných tvarů odkazující na testovací trať na střeše továrny Lingotto v Turíně, odkud ostatně pochází i většina přiložených fotek.

Nejpikantnější je ale pohled na techniku, neboť jakkoli novinka měla být jen elektrická, nakonec k dispozici i se spalovacími pohonnými jednotkami s dílčí mild-hybridní asistencí. Přesné technické specifikace zůstávají tajemstvím, vzhledem k technické blízkosti auta s modely jako Citroën C3 ale očekávejme pod kapotou mild-hybridní 1,2litrový tříválec se 113 koňmi nebo stejně výkonný elektrický pohon s 44kWh bateriemi. Později by měla dorazit i verze s ještě menšími akumulátory. Standardem bude pohon předních kol, zda se i s touto generací vrátí do nabídky Panda 4x4, ukáže až čas.

Jak už padlo, souběžně s tímto vozem bude nejméně do roku 2030 v prodeji starší Panda pod jménem Pandina, čímž Fiatu zůstanou v nabídce dva relativně dostupné spalovací vozy z řad jeho nejúspěšnějších modelů. Nízké ceně pomůže i fakt, že se Grande Panda má vyrábět v levnější továrně automobilky v Srbsku. To zavání úspěchem, ke kterému stačilo jediné - odhodit elektrický dogmatismus, s čímž Fiat díky bohu neměl problém. Auto by se mělo do prodeje dostat během zbytku roku, ceny se jistě nedozvíme dříve, než nám Italové pořádně ukážou interiér a odhalí veškeré technické parametry.

Nový Fiat Panda si nakonec říká Grande Panda a místo pouze elektrického pohonu nabídne také spalovací pohon. Italové si tím skoro zajistili úspěch na trhu na mnoho let dopředu. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.