Nová Škoda Elroq byla virtuálně odhalena ještě před premiérou. Ani miliónový vzhled z ní prodejní hit neudělá

Škoda se navzdory velmi srozumitelným signálům od zákazníků dál drží roky starého plánu postaveného kolem docela jiných očekávání a techniky, která neměla čím ohromit už před pěti roky. Existuje vůbec šance, že by to dopadlo jinak než špatně?

Z toho, co vidím kolem sebe, se podnikatelské prostředí v posledních letech rozdělilo v zásadě na dvé skupiny. Jedna je řekněme konzervativní, která dál věří tomu, že jediným skutečným hybatelem dění může být zákazník, kolem jehož potřeb a možností je třeba se točit a nechat tržní mechanismy generovat ty nejlepší možné odpovědi na dokola pokládané otázky. Tlaky na jiné fungování ekonomiky pak považují za něco, k čemu je sice nutné přihlížet, ale co se ve výsledku nevyhnutelně přežene jako jakýsi dočasný šum.

Ta druhá je řekněme degresivní, víra v trh ji už opustila a místo toho věří v udržitelnost návratu k de facto plánovanému hospodářství. Není to nový komunismus, není to druhý fašismus, je to ale cesta, která si bere dost z obojího a věří tomu, že i když se tato řešení v minulosti neosvědčila, zejména pokrok počítačových technologiích dokáže zajistit centrálnímu řízení maxima věcí fungování a trh vyřadit jako přežitek. O tom, co je správné, se tedy rozhodne „nahoře” ve jménu „vyššího dobra”, tam se bude rozhodovat o tom, co je pokrokové, co je budoucnost, co je slepá větev vývoje. A firmy, které to budou následovat, se budou mít dobře a budou prosperovat, zatímco ty, které budou vymýšlet něco jiného (ať už sebelepšího), budou trpět a krachovat.

Z naší práce jistě vnímáte, že zůstáváme blíže první skupině a jsme přesvědčeni, že i tento pokus o plánování neplánovatelného selže kvůli své nepružnosti, neefektivitě a ve výsledku nekonkurenceschopnosti. Automobilky se ale z většiny přidaly k té druhé. A Škoda patří bez nejmenších pochyb mezi ně.

Jen tak můžete vysvětlit, že roky trvá na své čistě elektrické budoucnosti, i když jí zákazníci dokola dávají najevo, že o taková auta nestojí. V Česku, jejím druhém největším trhu na celém světě, je to naprosto jednoznačné - podle dat SDA letos u nás Škoda prodala pouhých 557 elektrických aut z 51 178 celkem (1,08 procenta), což představuje meziroční pokles o 28,2 %. Když se podíváte, co všechno i u nás pro prodejnost tohoto typu aut dělá, je naprosto jasné, že jde o totální fiasko, které jsme nejednou rozebírali do detailu.

Ani v rámci celé Evropy ale situace není o mnoho jiná, elektrická auta jsou dnes suverénně největším propadákem značky, který z majitelů udělal během pár let chudáky. Neexistuje jediný, absolutně žádný signál z trhu, který by mohl kohokoli soudného motivovat k sázce zrovna na tuhle kartu. Proč tedy i nyní mocně šermuje s novým elektrickým Elroqem jako klíčovou novinkou a vidí v ní svou budoucnost? Protože trh už ji nezajímá, vy už ji nezajímáte, uvěřila jiné vizi, uvěřila výše popsanému a očekává, že váš zájem nebo nezájem bude přehlušen snahami zejména EU naplánovat pokud možno úplně všechno. A pokud to zrovna selže, naplánuje to znovu a lépe.

Jestli to vyjde, si může tipnout každý sám, Elroq na každý pád přijde. A níže se můžete podívat, jak bude s největší pravděpodobností vypadat díky práci kolegům z magazínu Kolesa, kteří tradičně digitálně odhalují automobilové novinky v předstihu a obvykle jsou v tom velmi dobří. U Elroqu ostatně není moc nad čím váhat - viděli jsme řadu oficiálních ilustrací, maskované prototypy... Věříme, že výsledný design nemůže nabrat výrazně odlišné podoby.

Jestli se vám takové auto bude líbit, posuďte sami, za nás špatně rozhodně nevypadá. Ani miliónový vzhled ale podle nás nezajistí prodejnost intristicky problematickému produktu postavenému kolem elektrické platformy MEB, která byla špatnou odpovědí na to, co měla Tesla už před víc jak dekádou, hned při uvedení do výroby prvního modelu na ní stojícího v roce 2019. Jsme přesvědčeni, že by se z něj prodejní hit nestal, ani kdyby přišel na nějakých 600 tisíc korun, něco nám ale říká, že nebude stát podstatně míň než 900 tisíc Kč v základu. Kdo si něco takového s radostí koupí? Máme pocit, že „málokdo” je velmi umírněná odpověď blízká realitě.

Škodu to naštěstí nevzrušuje, takže si může v pohodě plánovat budoucnost i pro vás, ovšem bez vás. Tedy aspoň do chvíle, než zjistí, že to bez zákazníka nebo úcty k technické realitě pořád nejde.

Takto nám nový Elroq ukázala škodovka, níže můžete vidět velmi pravděpodobný odhad vzhledu hotového auta. Vypadá dobře? Ano. Bude se dobře prodávat? Nevěříme tomu ani za mák. Foto: Škoda Auto

