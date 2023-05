Nová Škoda Octavia na elektřinu bude stát „od 1,2 milionu Kč, možná o něco víc”, to bude jistě hit před 5 hodinami | Petr Miler

Ztráta smyslu pro realitu je v Mladé Boleslavi stále zřejmější. Pokud si značka, která dosud bodovala s auty s výhodným poměrem ceny a hodnoty, myslí, že uspěje s produktem, který za dvoj- až trojnásobek nabídne méně, je nekonečně naivní.

Na plány automobilek stoprocentně elektrifikovat budoucí portfolia modelů hledíme s pesimismem už léta. Neříkáme, že je to absolutně nemožné, chtělo by to ale přinejmenším převratný objev na poli ukládání elektrické energie, aby bylo na místě o to byť jen uvažovat. Jinak je to zkrátka technicky i ekonomicky nereálné - za současného nebo jakkoli brzce budoucího stavu věcí není možné pomýšlet na to, že by elektrická auta přirozeně získala více jak 10 až 20 procent trhu. Jakéhokoli jiného stavu bude dosaženo jen za cenu masivního přerozdělování, které se ve výsledku nevyplatí nikomu.

Vzhledem k tomu, že ani samy firmy vyvíjející a vyrábějící baterie, které jsou z podstaty plné optimismu, nevěří v průlom během následujících 10 let, je plánování jakékoli elektrické revoluce v tuto chvíli ryzí naivitou a vírou v něco, co s 99,99% pravděpodobností nemůže přijít. A to je třeba říci, že se pořád bavíme jen o bateriích, které zdaleka neřeší vše. I kdyby náhodou přišly akumulátory, které budou po stránce ceny a praktické použitelnosti schopny jakkoli konkurovat nádržím spalovacích aut a jejich doplnitelnosti, pořád nám chybí samotná elektřina, infrastruktura... Věřte těm, kteří říkají, že od kýženého stavu jsme dekády, nikoli roky daleko. Pokud tedy takový stav vůbec někdy přijde.

Přesto si za těchto naprosto zřetelných, objektivně daných okolností někteří myslí, že elektromobily vnutí všem za pár let a basta. Že si to myslí třeba Mercedes-Benz, lze vnímat s rozpaky, takové automobilky mají ale aspoň teoretickou naději nějak uspět. Je jasné, že neosloví podstatnou část své současné klientely, nemusí se ale až tak trápit s tím, že budou prodávat polovinu aut za dvojnásobnou cenu. Zbylí zákazníci to mohou akceptovat nové technické limity i vyšší cenu, takový Mercedes třídy S si nikdo nekupuje z posledních peněz. Ale že úplně to samé plánuje Škoda?

Přesně tak to dnes je, zcela oficiálně. V dubnu jsme to označili za komické odtržení od reality, to jsme ale pořád měli k dispozici jen velmi omezené pensum informací. I z nich bylo patrné, že se škodovka odhodlala elektrifikovat také svou dojnou krávu číslo jedna, tedy Octavii Combi, která proslula jako mimořádně univerzální auto se skoro nekonečnou použitelností. V poměru hodnoty a ceny dlouho obtížně hledalo sobě rovného, však nejsou zas tak dávno časy, kdy jste za 400 až 500 tisíc korun mohli pomýšlet na už slušně vybavený kombík s lepším motorem. Tyhle doby jsou ale pryč a zjevně bude jen hůř.

Už dnes je Octavia IV o poznání problematičtější nabídkou, neboť ji nekoupíte pod 620 tisíc Kč ani v úplném současném základu. Také to lze ale označit za nabídku snů ve srovnání s tím, co má přijít. Kolegové z německého Auto Bildu vyštrachali aspoň nějaké informace navíc a uvádí, že podle zdrojů z automobilky má jako vůz modelového roku 2026 dorazit elektrický kombík coby nástupce současné Octavie IV Combi, jehož základní cena „se bude pravděpodobně pohybovat kolem 50 000 Eur, možná o něco víc”. Bavíme se tedy o autě od cca 1,2 milionu Kč, které s ohledem na výše zmíněné nabídne zlomkovou použitelnost oproti současným spalovacím verzím za poloviční sumu.

To bude jistě hit, chce se říci s notnou dávkou sarkasmu. Pochopitelně neočekáváme, že Škoda přijde s elektrickou Octavií V a se čtyřkou v tu samou chvíli skončí, to by byl sebevražedný krok. Ale zjevně chce něco takového udělat o pár let později, po která budou obě verze v prodeji současně. Co se do té doby může stát pro automobilku pozitivního, aby to dávalo nějaký smysl? Obáváme se, že „nic” anebo alespoň „nic podstatného” je dnes jedinou rozumnou odpovědí. Ale kdo chce kam...

