Nová Škoda Superb poprvé nafocena při testech ve finální karoserii, automobilka slibuje revoluci před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Čtvrtá generace vlajkové lodi české značky zaujme zajímavými novými detaily, které odhalují i ještě větší důraz na praktičnost. Kombi by tak mohlo pobrat až 2 000 litrů nákladu, nic vyloženě revolučního ale na prototypu zatím nevidíme.

Třetí generace Škody Superb přišla na trh v roce 2015, momentálně tak jde o vůbec nejstaršího člena portfolia mladoboleslavské automobilky. Ta ostatně již usilovně pracuje na nástupci, který je vyvíjen společně s novým Volkswagenem Passat. Zatímco německý model ale dorazí už jen jako kombík, v případě toho českého můžeme počítat s návratem obou karosářských variant. Jejich testovací prototypy byly nachytány na veřejných komunikacích již loni, šlo ale o tzv. muly. Zvenčí tedy disponovaly jen upravenou karoserií dosluhujícího provedení, nová byla pouze technika.

Nyní se špionážním fotografům a kameramanům povedlo nachytat Superb kompletně v novém, tedy nikoliv pouze s pozměněnou technikou. Karoserie tedy sice pochopitelně zůstává oblepena maskovací fólií, ovšem i přes její přítomnost je jasně patrné, že revoluce, o které automobilka v předchozích letech ráda mluvila, podle všeho nepřijde. Místo toho se nový Superb vydá evolučním směrem, přičemž ovlivněn bude jak vzhledem čtvrté generace Škody Octavia, tak detaily, které automobilka použila u elektrického SUV Enyaq.

Zajímavý je zejména pohled na venkovní zpětná zrcátka, která se přestěhovala z rohů oken na dveře. To pomohlo zvýraznit horní boční linii a umocnilo tak „vizuální dynamiku”. I přesto se zdá, že prioritou při vývoji byla zejména praktičnost. Zadní okno totiž působí vzpřímeněji než to stávající. Nedivili bychom se přitom, kdyby tomu tak bylo i ve skutečnosti, neboť novinka bude stejně jako předchůdce stát na platformě MQB a nepočítá se s přílišným nárůstem rozměrů.

Aby nicméně čtvrtá generace překonala tu třetí v rámci zavazadelníku a nejspíše i prostoru pro posádku, bylo třeba podobných triků. V důsledku toho byste nad zadní nápravu měli napěchovat daleko více než stávajících 660 litrů nákladu, při sklopených zadních sedadlech by se pak novinka mohla přiblížit dokonce dvěma tisícům litrů. Publikum by tedy nevábila pouze tím, že v dané obchodní třídě zůstane po odchodu Fordu Mondeo a dalších prakticky osamocena.

Z jednoho konce vozu se můžeme přesunout na druhý. Pod kapotou nás přitom taktéž bude čekat pouze evoluce, neboť Škoda nehodlá představit zcela elektrickou verzi. Je to pochopitelné už jen s ohledem na použitou architekturu. Ta nicméně umožňuje zástavbu plug-in hybridního ústrojí, které se stoprocentně vrátí, stejně jako mild-hybridní motory. Tyto verze přitom již budou užívat 1,5litrový čtyřválec, které u plug-in hybridu doplní větší baterie než dosud.

Nový Superb by tak měl zvládat až 100 kilometrů v čistě elektrickém režimu, což by jeho papírové emise srazilo pomalu na nulu. I to je důvod, proč Škoda nebude muset přijít s bateriovým modelem a proč zároveň zůstanou v nabídce agregáty 2,0 TDI a 2,0 TSI. Druhý zmíněný by navíc měl s výkony vyšplhat nad stávajících 280 koní, vyloučeno totiž nebylo ani provedení RS. Divili bychom se ale, kdyby po letech čekání dorazilo zrovna teď.

Předběžný vzhled nové Škody Superb se již ukázal na oficiální skice, která automobilce unikla o trochu dříve, než zamýšlela. Teď můžeme vidět prototyp ve vlastní kůži s maskováním, který o podobě vozu naznačí ještě víc. Foto: Škoda Auto

Zdroj: HolloWmanVid@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.