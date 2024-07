Nová švédská silniční stíhačka je králem zrychlení na 400 km/h i brzdění na nulu, majitelé s ní ale dále nesmí jezdit před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

Je to pozoruhodný výkon dosažený jen s pomocí spalovacího pohonu, pořád nad ním ale visí meč v podobě nedávno shořelého auta. Příčina požáru je zřejmější, majitelé ale s autem dál nesmí jezdit.

Před dvěma týdny si majitelé Koenigseggů udělali v Řecku dostaveníčko. Srazu se zúčastnil i vlastník zcela nového modelu Jesko, jenž se postaral o největší show. Naneštěstí ovšem nešlo o bleskurychlé starty či šílenou maximální rychlost, místo toho jeho vůz zachvátily plameny. A protože požár byl ohromně intenzivní, spálil exemplář s výrobním číslem 7358 během krátké chvíle na uhel. Dle svědků přitom auto začalo hořet zničehonic, i proto Koenigsegg vzápětí všem majitelům tohoto modelu oznámil, aby s ním přestali jezdit.

O týden později se Švédové ozvali s vysvětlením. Automobilka totiž za vozem, který se vzňal, objevila potůček hydraulické kapaliny. To ji vedlo ke zkoumání tlaku systému, přičemž zjistila, že jedna ze zadních hydraulických hadiček byla narušena. A právě to mělo vést ke vzniku požáru. Koenigsegg tak nyní prověřuje veškeré komponenty v dané oblasti u všech produkčních exemplářů Jeska, které vyrobil. Zároveň také pracuje na modernizaci softwaru, jenž by případný únik dokázal detekovat a systém následně z preventivních důvodů vypnul.

Zatím tedy není jasné, kdy budou majitelé moci své vozy znovu používat, automobilka si ale chtěla spravit reputaci něčím pozitivnějším. S Jeskem se tedy vydala na jednu ze švédských letištní ranvejí, kde za volant vozu ve verzi Absolut usedl firemní testovací jezdec Markus Lundh. Právě ten 27. července, tedy o den později, než bylo původně plánováno, stanovil hned čtyři nové rychlostní rekordy. Důvodem zpoždění bylo až příliš velké horko, které 26. července panovalo.

Je pochopitelně otázkou, zda Koenigsegg náhodou nepočkal na chladnější den i z obav z možného dalšího vzplanutí. Ostatně na rekordní jízdu došlo v 5 hodin ráno. Klíčové ovšem je, že se vše obešlo bez incidentů. Vůz, který na ranvej vyrazil, pak byl zcela produkční až na instalaci ochranné klece a sedadla řidiče z modelu One:1. Jinak bylo Jesko Absolut ve stavu, v jakém jej přebírají zákazníci, tedy se standardními pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2 R a natankované biopalivem E85.

Jesko v této podobě zvládlo disciplínu 0-400-0 km/h za pouhých 27,83 sekundy. Ve srovnání s modelem Regera, který se loni dostal na 28,81 sekundy, je tedy o podstatnou sekundu rychlejší. A poráží i chorvatský elektrický Rimac Nevera, který se rozjede na čtyřstovku a z ní následně zastaví „až“ za 29,93 sekundy. Tento vůz pak Jesko poráží i v rámci akcelerace na 400 km/h, kterou jeho 1 622 spalovacích koní zvládá za 18,82 sekundy. Chorvaté s 1 914 koňmi ovšem potřebují 21,31 sekundy.

Lze už jen dodat, že dalšími dvěma rekordními počiny jsou zrychlení z klidu na 250 mil v hodině (tedy na 402 km/h) za 19,2 sekundy a disciplína 0-250-0 mph, jíž Jesko zvládlo za 28,27 sekundy. Kdy dojde na další „zářezy na pažbě“, je otázkou. Šéf značky Christian von Koenigsegg ale již dříve avizoval, že verze Absolut by měla zvládnout až 563 km/h. Něco takového se zdá být teoreticky možné, ostatně Lundh se na dokázal rozjet na 413 km/h na pouhých 1 617 metrech...

Jesko Absolut je novým králem světa, zrychlení z nuly na čtyřstovku a následné zastavení na nulu zvládá pod 28 sekund. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Koenigsegg

Petr Prokopec

