Nová verze elektrického propadáku Hyundai vypadá jako Škoda Fabia Junior, akorát bude stát asi 7krát víc před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Černé nárazníky autu nikdy na kráse nepřidaly a ani tento případ není výjimkou. Jenže zatímco taková Škoda Fabia Junior byla za 215 tisíc aspoň levná, Ioniq 5 XRT bude stát snadno sedminásobně tolik. Prodejní hit to tak znovu nebude.

Hyundai se pokouší tvářit, že jemu se s elektromobily daří, na jeho výsledcích to ale jaksi nevidíme. A nakonec to nemůže vidět ani sama automobilka, když čerstvě ohlásila větší důraz na spalovací motory. Čistě fakticky můžeme konstatovat, že v případě své elektrické pýchy v podobě modelu Ioniq 5 v Evropě letos podle údajů Dataforce dodala zákazníkům 14 136 aut, což při jejích 328tisícových prodejích opravdu není mnoho. Navíc je to o 22,2 procenta méně než loni.

Ještě horší situace podle dat SDA panuje v Česku, neboť za prvních sedm měsíců letošního roku u nás bylo prodáno pouhých 99 kusů tohoto vozu. Meziroční nárůst o 20 prodaných aut může potěšit, když ale Korejci za stejné období prodali 12 789 aut všech typů, nelze na Ioniq 5 hledět jinak než na propadák. Je to kapka v moři, 7,7 promile prodejů a výsledek srovnatelný s BMW řady 7 nebo Mercedesem třídy S.

Korejci se výsledky vozu pokouší zachránit modernizací, a tak aktuálně představili Ioniq 5 ve faceliftovaném provedení. Jde o vůbec první vůz, který se bude vyrábět v nové továrně Metaplant v americké Gruzii, a tak nepřekvapí, že jako první vidíme jeho americkou verzi, na jejíž pořízení budou moci Američané znovu inkasovat tamní dotace v podobě federálního kreditu ve výši 3 750 dolarů (přes 85 tisíc Kč).

Po technické stránce auto přichází s většími bateriemi, kdy standardní varianta počítá s 63 kWh místo 58, ta s prodlouženým dojezdem se posune ze 77,4 na 84 kWh. Dle Korejců by tak základ měl zvládnout minimálně 386 km na jedno nabití, zatímco o stupeň výše je možné počítat s 500 km u zadokolky, respektive s 402 až 451 km u čtyřkolky. Všechna tato čísla jsou nadsazená, ale to už asi nikoho nepřekvapí. Americké varianty dále dostanou dobíjecí port NACS, načež jejich majitelé budou moci využívat síť Superchargerů Tesly. Nejvíce nás ale zaujala nová verze s označením XRT.

Korejci se totiž rozhodli, že zkusí přetáhnout klientelu od aut, jako je třeba Subaru Crosstrek Wilderness. Ioniq 5 XRT se tak dočkal nárůstu světlé výšky o 23 milimetrů a 18palcových litých kol obouvajících terénní pneumatiky. Dále tu máme „digitální kamufláž“ na náraznících a blatnících, což zní zajímavě, jenže novinka kvůli černým nárazníkům a dalším prvkům působí spíš lacině, připomíná někdejší Škodu Fabia Junior. Ta se se svými nelakovanými plasty snažila dosáhnout na co nejnižší cenu, a tak stála od 215 tisíc Kč, něco takového se ale Ioniqu nepodaří.

Sám o sobě je velmi drahý (u nás dnes od 1 089 990 Kč), verze XRT ale bude ještě dražší. Standardně bude k dispozici jen s větším paketem baterií a pohonem všech kol, půjde tedy o jednu z nejdražších variant v nabídce. Takové se dnes (vyjma varianty N) prodávají okolo 1,6 milionu Kč, srovnání s cenou Fabie Junior si jistě uděláte sami...

Dá se tedy předpokládat, že většina z té hrstky zákazníků zamíří spíš ke standardnímu Ioniqu 5, který se nově chlubí přepracovanými nárazníky, jiným střešním spoilerem či koly v designu, který má nepatrně snížit aerodynamický odpor. Uvnitř pak došlo na příchod nového volantu a přepracované středové konzole, kde stále trůní fyzická tlačítka pro nejužívanější funkce. Něco takového jistě potěší, byť od plně dotykových interiéru se již začínají po kritice zákazníků odvracet i další automobilky.

Jsmetedy zvědavi, jak inovované elektrické SUV zaboduje. Do amerických showroomů zamíří na podzim, ceny ale prozatím k dispozici nejsou. Kdy se objeví u nás, jasné též není, pozici prodejního hitu bychom mu ale ani tentokrát nevěštili.

Ioniq 5 se dočkal lehčí modernizace. Korejci nabídku v prvé řadě doplnili o verzi XRT, která moc vzhledně nevypadá, drahá ale bude jako čert. Foto: Hyundai



Standardní provedení se výrazněji nezměnilo. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Dataforce, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.