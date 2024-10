Nová vrcholná Corvette konečně předvedla svou maximálku, s brutálními 375 km/h je to nejrychlejší „levné” auto všech dob před 4 hodinami | Petr Prokopec

Čekali jsme hodně, ale tohle vážně ne. Do auta usedl sám nejvyšší šéf koncernu GM i s technikem na palubě a světu ukázali, co udělá výkon 1 079 koní se stále ještě lidovým sporťákem. Škoda, že osm stupňů své převodovky nevyužívá jinak, mohlo by být ještě rychlejší.

Chevrolet Corvette je asi nejznámějším autem a zlí jazykové tvrdí, že je tím jediným opravdu dobrým. I tak byl dosud vnímán jako levnější alternativa k vrcholné evropské lize, která měla navrch prakticky ve všech ohledech, tedy včetně ceny. To se ale definitivně změnilo letos v létě, kdy byla představena verze ZR1. Američané se totiž rozhodli, že s novou generací musí překonat tu předchozí, která disponovala 765 koňmi. Jenže nový motor LT7 překonal tovární cíl v podobě 850 koní tak snadno, že se technici znovu vrhli do práce, aby dosáhli ještě daleko vyšších sfér.

Postupem času 5,5litrová osmiválcová jednotka překonala metu 900 koní, stejně jako se dostala na úroveň původního Bugatti Veyron. Ani na této metě se ovšem Chevrolet nezastavil, místo toho je nakonec s produkční verzí spojeno neskutečných 1 079 koní. Tohoto výkonu navíc Corvette ZR1 dosahuje při spalování běžného paliva, jakým je u nás natural 95. Pokud by tedy došlo na natankování vozu vysokooktanovým benzinem, byl by motor výkonu ještě vyšší.

Výkon auta byl ale dosud jedním z mála technických parametrů, které Američané pustili do světa. V rámci jízdní dynamiky ale již byli skoupější, neboť pouze uvedli, že novinka překoná metu 350 km/h. Zda to ovšem bude o jeden kilometr či o deset, nebylo jasné. Tedy až dosud, neboť značka má za sebou testy na vysokorychlostním oválu v německém Papenburgu. Těch se přímo zúčastnil i prezident koncernu General Motors Mark Reuss, který nezůstal pouhým divákem, ale oblékl si i závodní kombinézu.

Něco takového máme spojené pouze s Akiem Toyodou, šéfem Toyoty, také Reuss je ale velkým závodním nadšencem. V rámci GM pak sám sobě přidělil roli testovacího jezdce. Té na okruhu dostál, jak se patří, neboť ZR1 rozjel až na 233,5 mil v hodině, tedy na 375,7 km/h. Již to samo o sobě je působivé, Reuss měl ovšem navíc ve voze pasažéra, a sice technika Chevroletu, který si veškerá data ověřoval v reálném čase.

Ze záběrů z této jízdy je také patrné, že maximálního tempa bylo dosaženo na šestý stupeň, i když převodovka má rychlostí osm. To někteří berou jako projev toho, že by auto zvládlo i víc, ale... Z kopce nebo s větrem v zádech možná, jinak je to ale spíš smutný projev toho, že i takový supersport má převodovku optimalizovanou s ohledem na spotřebu paliva, a to dokonce tak, že poslední dva stupně jsou naladěná s ohledem na ni. „Dlouhou” osmičku bychom ještě pochopili, ale toto? Využít automobilka osm převodů stroje jinak, byl by téměř jistě ještě o něco rychlejší.

Tak či onak jde o brutálně rychlé auto a Američané nyní po právu tvrdí, že ZR1 je vůbec nejrychlejším sériově vyráběným „levným” vozem, tedy autem s cenou pod 1 milion dolarů (cca 23,22 milionu Kč). To zní trochu úsměvně, ale ona i tato verze relativně levná je, jak si za chvíli povíme. Počin prezidenta GM navíc nebyl ojedinělý, neboť za volantem dvou aut, která Chevrolet do Papenburgu přivezl, se vystřídalo celkem pět různých řidičů. Všichni přitom překonali metu 370 km/h. Oba vozy pak byly ve zcela sériovém stavu, přičemž standardně dodáván bude i použitý jízdní režim Top Speed Mode určený pro uzavřené okruhy.

Do prodeje novinka zamíří v příštím roce. Přesnou cenu Chevrolet dosud neoznámil, očekává se však start okolo 150 tisíc dolarů (pod 3,5 milionu Kč), což celé věci dodává nádech neskutečné pikantnosti. V Evropě si totiž za dané peníze koupíte základní Porsche 911, jenž disponuje 394 koňmi a rozjede se maximálně na 294 km/h. Nicméně i když zvolíte Turbo 50 Years za 7 040 169 Kč, dočkáte se nejvýše tempa 330 km/h.

Jak tomu u ZR1 bude se zrychlením, zatím nikdo neví. Automobilka nicméně uvádí, že čtvrtmíli novinka zajede pod 10 sekund, čemuž nyní asi nikdo nemá problém nevěřit. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby tento model byl již nyní vyprodán do konce svého životního cyklu. A to se přitom Chevrolet chystá na ještě vyšší metu, neboť pracuje na variantě Zora, která by těch koní měla mít zhruba 1 200.

Corvette ZR1 přepisuje veškerá měřítka, aktuálně se totiž v německém Papenburgu rozjela na více než 370 km/h. Řídil ji prezident GM Mark Reuss, který měl navíc na sedadle spolujezdce technika ověřujícího veškerá data v reálném čase. Foto: Chevrolet

