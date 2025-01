Nová vrcholná Škoda ukázala svůj pravděpodobný vzhled. Se svou velikostí, technikou a údajným odkladem plave těžce proti proudu včera | Petr Miler

Je sympatické, že se Škoda pokouší mířit výš, ale s takto koncipovaným autem? Obáváme se, že zvlášť v současné atmosféře je to sázka na mimořádně nespolehlivého koně, která může skončit jakkoli.

Když býváme kritičtí k vnucování elektrických vozů a vidině jen elektrické budoucnosti automobilismu - nikoli nutně k autům samým -, často nám bývá opáčeno, že na ně přece ve výsledku sází automobilky. A ty musí vědět, co dělají, pracují v nich anebo pro ně vzdělaní technici, zkušení vývojáři, experti na průzkum trhu... Bývá to Top Gun mezi podobnými specialisty, nakonec řadu z nich dobře znám a osobně si jich vážím. Tak jak si s tím někdo v naší pozici vůbec dovoluje diskutovat?

Říci na to lze jen jedno: Je fascinující, jak lidé rychle zapomínají, však snad jen neznalost historie klidně naší vlastní země může způsobit takto zkratkovité vnímání reality. Před nějakými 75 léty v Československu bujil tzv. Stalinský plán, který mj. pracoval s myšlenkou, že se na jihu Moravy bude pěstovat rýže. Jsem si zatraceně jistý, že tehdy ti nejlepší zemědělští inženýři spolu s nejlepším staviteli zavodňovacích kanálů nebo rostlinnými genetiky první kategorie pracovali na tom, aby se to stalo možným. A to i když museli od začátku vědět, že je krajně nepravděpodobné, že by to skončilo jinak než totálním ekonomickým fiaskem, kterým to nakonec pochopitelně skončilo. Nikdo si proti tomu nedovolil říct půl slova.

Dnešní EU je jistě jiná než Stalinův Sovětský svaz, ale v principu jsme ve velmi podobné situaci - poroučí se větru dešti, jde se proti přírodě, proti přirozenosti, proti zdravému rozumu. Chtít ze všech míst světa zrovna v Evropě, kde si neumíme pořádně vyrobit ani baterky, prodávat jen a pouze elektrická auta během pár let, je pěstování rýže na jižní Moravě v bledě modrém.

Nátlak na realizaci podobných plánů je dnes možná humánnější, ale jinak je to prostě to samé - někdo řekl, někdo rozhodl, někdo naplánoval, a tak jiní dělají. A nekoukají vpravo vlevo, prostě to zkusí, nakonec je za to platí. Však si zkuste uvnitř podobných firem takovým záměrům odporovat, podobné vize jakkoli zpochybňovat - budete potřeni, semleti, vyhozeni, „převychováni”, i to už jsme viděli mnohokrát.

Česká Škoda v tomto ohledu není výjimkou. Když se s lidmi zevnitř firmy pokusíte o něčem diskutovat, asi tak 8 z 10 vám i v momentě, kdy uzná, že asi máte pravdu, stejně otevřeně řekne, že o tom někdo nad nimi rozhodl, tak co. Právě tímto způsobem se zrodí i nová vlajková loď značky, o které jsme se zmiňovali nedávno, když nachytali její prototypy při testech. Nyní si o ní můžeme říci ještě o trochu víc díky kolegům z Auto Expressu a ukázat si i její velmi pravděpodobný vzhled. A dámy a pánové, tohle vypadá na velmi slušné pojízdné rýžové pole od Znojma.

Základní informace zůstávají neměnné, Auto Express ale s odvoláním na své zdroje uvádí, že příchod vozu se oproti původním očekávání o rok zdrží, dorazí tedy až v roce 2027. Přesto ale dostane tu samou platformu MEB s bateriemi o kapacitě 86 kWh a dobíjecím výkonem maximálně 200 kW. Tohle v autě pro 7 s délkou 4,9 metru? A cenou jistě daleko za hranicí 1 milionu Kč přes mraky přerozdělování peněz v jeho prospěch? Za další dva roky? Jak by tohle mohlo fungovat?

V případě technicko-ekonomické podstaty jsme velmi, velmi skeptičtí, pravděpodobný design auta posuďte sami. Ten načrtli kolegové z magazínu Kolesa a níže si můžete prohlédnout vše důležité. Vidíme rámcové zachování tvarů konceptu Vision 7S, příď coby novou variaci řešení zvaného Tech-Deck Face a záď s velmi úzkými světly. Asi z toho nejsme nakřivo, působí to celé poněkud genericky, ale názor si udělejte sami.

Bez ohledu na vnímání vzhledu jsme přesvědčeni, že tohle auto bude plavat proti proudu. A bude to platit tím spíš, čím víc se svět začne od vizí ryze elektrické budoucnosti odvracet. Evropa zatím nic nemění, po událostech minulého týdne se ale takový přístup - a teď použijeme slovo pro Brusel velmi srozumitelné - stává zase o něco méně udržitelným. Stejně jako před mnoha dekádami se jen čeká na to, až nesmyslný plán někdo zruší. Stane se to, nepochybujeme o tom, otázkou je jen to, jestli se to stane dříve a dobrovolněji nebo později a pod tlakem okolností.

Ještě větší SUV než Kodiaq? Proč ne, ale s elektrickým pohonem na platformě MEB v roce 2027? No tak, to snad nikdo soudný nemůže považovat za schůdné. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Express, kolesaru@Instagram, Autoforum.cz

Petr Miler

