Nové americké automobilce po osmi letech pálení peněz shořel i klíčový prototyp, šéf si musel sbalit kufry

Jednou o jejím příběhu asi bude muset vzniknout celovečerní film, neboť její existence je spojena s tolika zvraty, že se to snad ani nezdá být možné. Aktuálně se po alespoň trochu pozitivnější éře zdá být Faraday Future znovu na dně.

Švédská automobilka Koenigsegg byla založena v roce 1994. O osm let později začala prodávat svůj první model CC8S, dnes pak má na kontě řadu ocenění a rekordů. Za svá nová auta si pak účtuje desítky milionů korun, přičemž zájemci se doslova předhánějí, aby jejich jména byla vůbec zanesena do objednávkových knih. To je opravdu nemalý úspěch na firmu, pro kterou pracuje pouze 400 lidí. A to jsme ještě nezmínili obrovské množství patentů, které má Koenigsegg na kontě.

Přesunout se můžeme k americkému start-upu Faraday Future, který byl založen v dubnu 2014. Ovšem ani po osmi letech není na podobné úrovni jako Koenigsegg. Místo toho zde spíše máme společnost, ve které se pomalu topí penězi. A čím více jich nenávratně zmizí v nenasytné peci, tím více slibů vyleze z jejího komína. Tak je tomu ostatně po celou dobu fungování společnosti, však Faraday Future již v listopadu 2015 oznámilo, že začíná chystat svou první továrnu.

K dnešnímu dni však žádná pořádná montážní linka nestojí, manažeři se pak ve vedení střídají jak na běžícím pásu a v roce 2019 dokonce došlo na odstoupení zakladatele značky Jia Yuetinga z pozice šéfa Faraday Future. Důvodem byl přitom jeho osobní bankrot. Na daný post pak nastoupil Carsten Breitfeld, ovšem ani ten již není u vesla. Před pár dny byl totiž vyhozen, neboť dle představenstva má přímou zodpovědnost za pád Farady Future na finančních trzích.

Když totiž loni v červenci došlo na první úpis, prodávala se jedna akcie za 14,82 dolaru (cca 343 Kč). K dnešnímu dni ovšem firma eviduje neskutečný, 98procentní propad, neboť hodnota jedné akcie klesla na pouhých 35 centů (8,10 Kč). Stejně tak padá i počet lidí, kteří mají o firemní prvotinu zvanou FF91 zájem. K žádosti o vrácení rezervačního poplatku v poslední době přikročilo 32 zájemců, automobilka tak má na kontě už pouze 369 objednávek.

Je nicméně otázkou, zda zpátečku nezařadí i zbytek. Jak se totiž nyní ukázalo, Breitfeldův konec podnítila i jiná událost, skoro doslova. Dva týdny předtím, než dostal padáka, totiž v Cajon Pass v Kalifornii shořel jeden z prototypů chystané prvotiny. Co přesně za požárem stálo, zatím nebylo upřesněno, plamenům ale podlehl jen pár hodin po opuštění firemní pobočky z Hanfordu, a to nikoli při dobíjení.

Se společností pojmenovanou dle Michaela Faradaye, který objevil elektromagnetickou indukci, to tedy vypadá opravdu bledě. Ostatně Breifeld ještě před svým odchodem uvedl, že se nakonec nepovede dodat první sériové exempláře FF91 ještě letos. Místo toho prý firma musí zajistit dodatečné financování. Opravdu si ale nedovedeme představit mnoho dalších investorů, kteří by hodlali své peníze prohnat kalifornskou pecí.

Po osmi letech má americký start-up na kontě pouze ztráty a nejnověji také shořelý prototyp. Co to udělá se zbývajícími 369 držiteli rezervací, asi netřeba spekulovat. Zvláště když vyhozený šéf značky nedávno uvedl, že první dodávky se neuskuteční ani letos. Foto: Faraday Future

