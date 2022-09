Nové auto s 864 koňmi a manuálním řazením je jako splněný sen, jeho vzhled je ale spíš noční můra před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Nový model auta s velkým spalovacím motorem, ohromným výkonem a ručně řazenou převodovkou působí v roce 2022 jako utopie. A vlastně je to utopie, jenže doslova. Ve skutečnosti takový vůz existuje a díky technice se po něm jen zaprášilo, vzhled je zklamání.

Jakkoli to zní možná až neuvěřitelně, od představení Pagani Huayra uteklo již jedenáct let. Tedy doba, která by u jiné automobilky vyústila pomalu v příchod dvou generací auta jednoho jména. Italská značka se nicméně již od svého založení vymyká veškerým konvencím. Její prvotinu, tedy model Zonda, si tak můžete objednat i dnes, tedy dlouho poté, co byla sériová výroba oficiálně ukončena. A co více, dokonce si ji můžete i specifikovat dle svého, přičemž fantazii se meze nekladou nejen v rámci designu, ale také techniky.

Horacio Pagani se ale i přesto rozhodl přijít s ryzí novinkou, která má být stejně jako Huayra limitována. Jen s tím rozdílem, že tentokráte nevznikne 100 kusů, nýbrž pouze 99. Zatím všechny budou disponovat pevnou střechou, v plánu je nicméně jak roadster, tak okruhová varianta. Kdy ovšem ty dorazí, je prozatím ve hvězdách. Automobilku nicméně neomezují přísnější emisní normy, i když do hry vrací dvanáctiválec, a to dokonce ve spojení s manuální převodovkou.

Podrobná data prozatím nejsou k dispozici, dle automobilky má nicméně nové Pagani Utopia plnit veškeré emisní regule. Vůz má přitom procházet evropským i kalifornským sítem, a problémem by neměly být ani budoucí přísnější normy. Dá se tedy předpokládat, že budeme znovu svědky zhruba desetiletého životního cyklu. Supersportovní vozy osazené objemným spalovacím ústrojím a ručně řazenou převodovkou tak evidentně budou přežívat i po roce 2030.

Abychom ovšem nemluvili jen obecně, pojďme si přiblížit pár čísel, které Italové dali do placu. Srdcem vozu bude stejně jako v případě Pagani Huayra šestilitrový dvanáctiválec twin-turbo z produkce Mercedesu, který byl naladěn na 864 koní. To je i v dnešním světě extrémní výkon, spojen je navíc s hmotností 1 280 kg. Oproti předchozímu kupé tak novinka zhubla o podstatných 70 kilo a je na úrovni varianty Huyara Roadster.

Za nízkou hmotností pochopitelně stojí rozsáhlé využití karbonu a dalších exotických materiálů, mimo to se však na ní podepsalo i rozhodnutí jít cestou jednodušších převodovek. Jak sedmistupňový manuál, tak sedmistupňový automat Xtrac proto disponují pouze jednou spojkou. Na tu bude kladena opravdu nemalá zátěž, kromě již zmíněného motoru totiž motor produkuje také 1 100 Nm točivého momentu, a to při 2 800 až 5 900 otáčkách.

Jízdní dynamika zůstává tajemstvím, těžší Huayra však se 740 koňmi a 1 000 Nm zvládala stovku za 2,8 sekundy a rozjela se až na 383 km/h. U novinky lze tedy počítat s ještě působivějšími daty, na jejich odhalení si ovšem budeme muset ještě chvíli počkat. Dá se nicméně předpokládat, že potenciální klientele tento nedostatek ani v nejmenším nevadil, stejně jako cena 2,17 mil. Eur (cca 53,4 milionu Kč) bez daně - celá produkce je totiž již vyprodána.

Ve finále je tak vlastně jedno, že na rozdíl od techniky se na vzhled nedíváme s nadšením. Utopia totiž sice mnoha detaily připomene klasická sportovní auta z 50. a 60. let, ovšem možná i proto působí už teď nenápaditě a poněkud zastarale. Tím se poněkud liší od předchozích modelů Zonda a Huayra, které se sice taktéž vezly na retro-vlně, ovšem i přesto zejména druhý zmíněný vůz působí moderněji než jeho nástupce.

Nechceme přitom působit jako hnidopichové, koneckonců názor na design má každý poněkud jiný. Jen si zkrátka nejsme jisti, zda Utopia bude působit stejně nadčasově za jedenáct let, jako nyní působí Huayra. Odpověď na to ovšem hned tak nedorazí, aktuálně tak už jen dodáme, že vůz užívá vpředu 21palcové a vzadu 22palcové ráfky, jenž lze obout do letních gum Pirelli P Zero Corsa či zimních Pirelli SottoZero.

Finální zmínku pak věnujeme podvozku, u kterého se počítá s kovanými dvojitými lichoběžníky uchycenými k přednímu či zadnímu pomocnému rámu. Dále tu máme pružiny a tlumiče typu push-rod, jenž značka popisuje jako semi-aktivní. Ustát tak mají okruhovou jízdu včetně poskakování po obrubnících, zatímco na veřejných komunikacích nabídnou komfortní jízdu. Tu si ovšem první majitelé vychutnají až příští rok.

Utopia je teprve třetím modelem italské automobilky. Stejně jako původní Zonda je přitom k mání s manuálem či automatem, o pohon se pak stará tentýž šestilitrový dvanáctiválec twin-turbo, jaký dostala do vínku i Huayra. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Pagani Automobili

Petr Prokopec

