Nové BMW M4 nafoceno bez maskování u továrny o s obřími, bobřími ledvinkami

Kontroverzní přední partie vypadají na nové ostré verzi hrozivě, jejich samoúčelnost ale začíná rychle nudit a zbytečně odsouvat do pozadí, s jak zajímavou technikou tu máme čest.

BMW teprve před pár desítkami hodina oficiálně představilo novou řadu 4. Ta se prozatím ukázala pouze jako kupé, v následujících měsících však dostane řadu dalších sourozenců. Dorazit má i kabriolet, stejně jako čtyřdveřové Gran Coupe a elektrická i4. Kromě toho je na září naplánována také premiéra ostrého BMW M4. Tu již nemusíte vyhlížet s neutuchající nedočkavostí, neboť podoba vrcholné varianty byla nyní propálena díky fotce nemaskovaného auta odstaveného u továrny automobilky.

Maximální pozornost na sebe stejně jako u běžnějších modelů strhávají čelní ledvinky, které jsou v tomto případě lehce odlišné. Místo třídimenzionálního výpletu zde máme vodorovné, černě lakované lamely. V kombinaci se sportovním nárazníkem a úzkými světlomety tak nové BMW M4 vypadá docela hrozivě, to ale neznamená, že bychom nové ledvinky vzali na milost.

Realitou je spíše to, že kontroverzní prvek většiny nových BMW začíná v lidech vzbuzovat krom rozpaků i jistý druh apatie. Zraky řady potenciálních zákazníků se zkrátka zastaví již u čelních partií a nedohlédnou na to, co se skrývá za nimi. Automobilka tak kráčí po velmi tenkém ledě, neboť jiný smysl než zaujmout za každou cenu nové obří ledvinky ve tvaru bobřího chrupu skutečně nemají.

Pokud vás přece jen zajímá, co se skrývá za zmíněnými horizontálními lamelami, pak vězte, že nová generace M4 bude stejně jako X3M a X4M profitovat z přeplňovaného třílitrového šestiválce S58. Ten bude produkovat 480 koní v základním provedení a 510 koní v případě varianty Competition. Zákazníci si dále budou moci vybrat mezi zadokolkou a čtyřkolkou, stejně jako mezi automatickou a manuální převodovkou.

S ohledem na oficiální podzimní premiéru se první kusy k zákazníkům dostanou nejdříve na Vánoce. Souběžně s kupátkem dorazí dle oficiálního potvrzení šéfa divize BMW M Markuse Flasche také sedan M3, jenž bude užívat stejné pohonné ústrojí. Podobný pak má být i design čelních partií, jakkoliv je samozřejmě možné, že mnichovská automobilka u čtyřdvířka zvolí o trochu střídmější cestu.

