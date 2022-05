Nové indické SUV za 177 tisíc Kč je obrovský hit, při jeho cenách a parametrech není divu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zaujalo už svým zvláštním, poněkud dvojsmyslným jménem, zákazníky ale jistě oslovuje hlavně tím, co a za kolik nabízí. Není tak divu, že se během chvíle stalo jedním z nejprodávanějších modelů Taty a tvoří celou čtvrtinu jeho odbytu.

Automobilka Tata Motors loni představila novinku nazvanou docela úderně Punch. Tím firma nejspíše myslí něco jako „ránu”, lze si jej ale vysvětlit také jako „punč”. A nemusí to být od věci, neboť tento nápoj má kořeny právě v Indii, odkud se do Evropy dostal až v 17. století. Následně se nicméně rozšířil do celého světa, přičemž původní brandy či víno byly nahrazené jamajským rumem a punč tak získal chuť, jakou známe dnes.

Bitky a nápoje ale nechme stranou, pozornost si zaslouží i ono nové SUV. To bylo postaveno na platformě Alfa a na délku měří méně než čtyři metry (konkrétně 3,83 m), díky čemuž je zařazeno do nižší daňové skupiny. Uvnitř si nicméně zákazníci na nedostatek místa nestěžují, neboť v obou řadách mohou mají k dispozici dostatečný prostor pro hlavu i nohy. Indové jsou na využití prostoru takto malých aut mistry, což je znát i v zavazadelníku. Ten pobere 366 litrů, tedy daleko více než u nás prodávané a s 4,2metrovou délkou citelně větší Hyundai Bayon.

Korejské SUV je navíc vozem určeným spíše pro zpevněný asfalt, Punch počítá s mnohem horším povrchem indických cest či s jejich úplnou absencí. Světlá výška tak narostla na 187 milimetrů, zatímco brodivost činí 370 mm. Kromě toho je možné počítat u automatické převodovky s režimem Traction Pro, jenž aktivuje brzdy při překonávání úseků s nižší přilnavostí. Standardem je ovšem pro Punch pětistupňový manuál, stejně jako 1,2litrový tříválec s 86 koňmi a 113 Nm.

Pohonná jednotka tedy není z nejvýkonnějších, i v kombinaci se zhruba tunovou hmotností tak zrychlení na stovku zabere 16,5 sekundy. Další motory Tata nenabídne, tuto verzi mohou zákazníci kupovat ve čtyřech úrovních výbavy Pure, Adventure, Accomplished a Creative. Ve vyšších úrovních jsou pak standardními položkami i věci jako litá kola, tempomat, polodigitální přístrojový štít nebo 7palcová obrazovka multimédií. To nezní jako nabídka auta pro nemajetné, ale přesně tu Punch představuje.

Auto se totiž začalo prodávat za 582 900 rupií, přičemž i nejvyšší verze nestojí více než 888 900 INR. Bavíme se tedy o cenách od 177 do 269 tisíc Kč, za to u nás nekoupíte ani Fabii bez kol a sedadel. Nelze se pak divit ohromnému obchodnímu úspěchu, který Punch vystřelil hned na druhé místo mezi nejžádanějšími modely Taty, kdy si každý měsíc nachází více než 10 tisíc kupců. Za duben to bylo 10 132 lidí, což z vozu dělá druhý největší prodejní hit po Nexonu a znamená téměř 25% podíl na prodejích celé značky.

Nepochybujeme o tom, že takové auto by prodejně fungovalo i u nás, jednoduché vozy neplnící milión nařízení Bruselu ale na trhy EU nemohou a Tata Punch není výjimkou.

Indická Tata Punch nemá na délku ani čtyři metry, proto spadá do nižší daňové skupiny. Za nízkou cenu pak nabízí pohledný design či 366litrový zavazadelník. Diví se někdo, že se prodává jako housky na krámě? Foto: Tata Motors

