Nové korejské SUV chce luxusem soupeřit s Maybachem, cenově ale zůstává při zemi před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jako konkurenta Mercedesů-Maybach si asi v prvé řadě nepředstavíte cokoli z Koreje, tím spíše ne od Hyundai. Nové SUV Palisade ve vrcholném provedení ale přichází konkurovat právě jim.

Korejské automobilky míří stále výše. Nikoliv jen skrze značku Genesis, která má konkurovat zejména německým prémiovým výrobcům, ale rovněž za pomoci mateřské firmy. Hyundai aktuálně odhalilo své vrcholné SUV Palisade s novými úrovněmi výbavy Calligraphy a VIP. Obě cílí jen na tu nejmovitější klientelu, která touží po maximálním komfortu ve stylu Mercedesů-Maybach. Oproti německým klenotům nicméně v případě korejského SUV přeci jen něco ušetříte, jakkoliv do kapes je třeba sáhnout o poznání hlouběji než obvykle.

Naše představení odstartujeme u exteriéru, který se pyšní specifickou čelní maskou vyplněnou chromovými trojúhelníky. Mimo to dorazil ochranný plát předního nárazníku, který se natáhl na celou šířku vozu. Dozadu se pro změnu nastěhoval rozměrný difuzor, zatímco na bocích lze zaevidovat 20palcová litá kola. Již to stačí na odlišení exkluzivních variant od zbytku produkce, třešinkou na dortu nicméně může být ještě barva Rain Forest. Ta je nicméně vyhrazena pouze provedení Calligraphy.

Exkluzivní lak je jediným venkovním rozdílem mezi novými úrovněmi výbavy. O poznání více odlišností nalezneme uvnitř. Calligraphy cílí spíše na početnější rodiny, k mání je proto pouze v sedmimístné konfiguraci. Standardem je kožené čalounění, u kterého lze volit mezi třemi odstíny a patero různým prošíváním. Mimo to dorazil v sérii rovněž 12,3palcový digitální přístrojový štít a head-up displej, tedy prvky, za které jinak majitelé Palisade připlácí.

V případě úrovně VIP zachází Hyundai ještě dále, prostřední řadu tvoří pouze dvě separovaná křesla. Také v tomto případě byla použita kůže Nappa a ozdobné švy, nicméně nová je středová konzole, která nabízí útočiště držákům na nápoje. Ty jsou přitom vyhřívané i chlazené. Mimo to zde můžete nalézt také bezdrátové dobíjení mobilních telefonů či osvěžovač vzduchu, stejně jako zábavní systém s rozměrnými obrazovkami na opěradlech předních sedadel.

Automobilka dále zdůrazňuje, že hlavové opěrky zadních sedadel jsou osazené reproduktory kvůli umocnění zážitku ze sledování filmů či poslouchání hudby. Zároveň pro Palisade začala také nabízet interkom usnadňující komunikaci mezi osobami ve všech třech řadách. Korejské SUV se tedy skutečně začíná blížit německé konkurenci, a to i navýšenou tažnou kapacitou. Zatímco dříve systém umožňoval pouze připojení 750 kg vážících přívěsů, nyní lze počítat až se dvěma tunami.

Tím se pozvolna dostáváme k pohonnému ústrojí, které se již v případě nových výbav neliší. Jak u Calligraphy, tak u VIP je na výběr 3,8litrový benzinový atmosférický šestiválec s 295 koňmi či 2,2litrový turbodiesel s 202 koňmi. Standardem je vždy osmistupňový automat, volit lze ovšem mezi pohonem přední a všech čtyř kol. To samozřejmě ovlivňuje i ceny, které startují na 47 100 000 wonů (cca 965 tisíc Kč) a vrcholí na 56 650 000 KRW (1,16 milionu Kč). Nejsou to úplně malé peníze, ale na auto snažící se oslovit klientelu Mercedesu-Maybach GLS? Na něco takového to opravdu není mnoho.

Hyundai Palisade přichází s novými vrcholnými úrovněmi výbavy Calligraphy a VIP. Zatím jsou k dostání pouze v Koreji, dorazit však mají rovněž na americký trh

Zdroj: Hyundai

