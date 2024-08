Nové Lamborghini vypadá jako špatně faceliftovaný Huracán. Je to skoro o 300 kg těžší tlouštík se zbytečným hybridním pohonem před 2 hodinami | Petr Miler

Evoluční design se drží možná až příliš při zemi, ale budiž. Nový motor s 800 koňmi točící až 10 000 ot./min přišel o atmosférické plnění, ale budiž. Ovšem proč se musela přidat ještě elektrifikace, která vozu přidává stovky kilo? A dozajista zabíjí její vlastní výkonový přínos?

Jsme zklamáni. A netěší nás to, vážně ně, raději bychom žasli, jenže moc není nad čím. Nové Lamborghini Temerario, menší bratr z tradiční dvojice superaut věčného italského pronásledovatele Ferrari, mělo být asi největší hvězdou letošního Týdne aut v kalifornském Monterey, který nám v novém provedení bude způsobovat intenzivní bušení srdce po dalších možná i 10 let. Ale ouha, auto má až na pár (navíc vesměs známých) pozitivních aspektů především schopnost přivádět publikum do rozpaků.

Začít musíme u designu, který je jedním slovem nudný. Asi by nás nenapadlo, že něco takového někdy řekneme o Lamborghini, které si už dekády zakládá na ostrých, progresivních designech, ale podívejte se sami. Z profilu je to Gallardo nebo Huracán 2.0, nic ohromujícího. Předku chybí výraz a agresivita už teď a záď přes slibné upoutávky nakonec postrádá nápaditost a je jednoznačně moc vysoká. Auto působí dojmem přepraného Huracánu, dokonce máme pocit, že zepředu působí spíš jako předchůdce než nástupce Huracánu. Auto bylo zbaveno jisté ostrosti, vypadá víc jako replika Lamborghini, jako některý z dávných, víc než 10 let starých konceptů Lotusu, prostě od pohledu není tam, kde má být.

Není to ošklivé auto, to ne, vlastně proti němu nic nemáme, ale čekali jsme víc. Doufali jsme v býka, který zažene Huracán do kouta, tohle vypadá jako beránek s býčím převlekem, který si při spatření Huracánu své přestrojení počůrá strachy. Můžete to vidět jinak, ale na nás to nefunguje, nezaškrtává to ta správná políčka, nekřičí to: „Lambo!” Šeptá to: „Úkol splněn, nějak jsme to zmastili a přidali pár šestiúhelníků, padla.”

Ale dobře, vnější design se občas dokonale nepovede, tak co ten vnitřní? Co na něj říci: „Ouha?” Však se na něj podívejte sami a zkuste nám upřímně říci, že nevypadá zastarale už teď. Tohle je znovu vnitřek jak z napodobeniny Lamba z garáže amatéra - je moc mdlý, je moc oblý, je moc nenápaditý, je to zase jen Huracán „přepudrovaný” smirkovým papírem. Jedinou jeho výhodu vidíme v tom, že velmi dobře pasuje k exteriéru, neboť nudností ho skvěle doplňuje a snad i překonává.

No tak nic, naštěstí je to ale Lambo, které ohromí svou technikou, že? Upřímně? Ano i ne. Jeho podstata celkem potvrzuje ideu, že jde o poněkud nedbale faceliftovaný Huracán, neboť podle všeho stojí na stejném či mírně modifikovaném hlinkovém prostorovém rámu. Kdo doufal v karbonový monokok jako u některých konkurenčních strojů, má smůlu, ale to nutně nevadí, stejně jako jistý nárůst rozměrů karoserie postavený okolo 2 658 mm dlouhého rozvoru náprav, který předchůdce překonává o 38 mm. Auto tak slibuje trochu víc prostoru v kabině i stability ve vyšších rychlostech.

Jako problém nelze vnímat ani nový motor, třebaže pro puristy nemůže žádné downsizované osmiválcové turbo představovat plnohodnotnou náhradu většího atmosférického desetiválce. Je ale třeba kvitovat, že se Lambo nevydalo cestou použití dobře známého 4,0litrového V8, který samo používá v Urusu, a stvořilo úplně nový (nebo zásadně přepracovaný) osmiválec o stejném objemu, který používá plochou klikovou hřídel a silně podčtvercový poměr vrtání a zdvihu (90 x 78,5 mm), což rázem vysvětluje, jak může motor točit slibovaných 10 000 otáček za minutu, na silniční turbo extrémní hodnotu.

Lamborghini dále slibuje, že nový V8 bude už díky tomu znít nesrovnatelně zajímavěji než jiné turbomotory. Auto má také záměrně pouštět do interiéru více vibrací, které prý umocní zážitek z jeho řízení. Samotný motor s interním označením L411 byl pak navržen tak, aby vysoké otáčky dlouhodobě zvládal. Jednotka tak mimo jiné používá klikovou skříň z litého hliníku, titanové ojnice a zdvihátka ventilů potažená materiálem zvaným DLC, což není překlep v „iniciálách” Leonarda DiCapria, ale znamená to Diamond Like Carbon. A na třpytivost diamantů to vážně neodkazuje.

Motor tedy ve výsledku dává už dříve avizovaných 800 koní v pásmu od 9 000 do 9 750 ot./min, točivý moment vrcholí hodnotou 730 Nm. Zní to dobře a vzít Lambo tuhle jednotku a naprat ji do lehkého kupé libovolného vzhledu, bude s toho i za pomoci tradičního pohonu 4x4 střela svého druhu. Jenže tady vývoj neskončil. Auto se dále stalo plug-in hybridem, což mu v našich očích nic podstatného nepřidává a leccos ubírá.

Temerario má totiž ještě tří elektromotory o celkovém výkonu až 190 koní. Dva jsou vepředu a dělají z něj auto s elektrickým pohonem všech kol, popř. čistě elektrickou předokolku, když si zapnete ten (ne)správný jízdní režim. Třetí motor namontovaný mezi popsaný osmiválec a nový osmistupňový dvouspojkový automat funguje jako startér-generátor a mj. prý zkouší záběry ve správných chvílích maskovat jinak nevyhnutelnou turbodíru motoru.

Celkem tedy má auto až 920 koní výkonu (špičky všech motorů se zjevně nepotkávají), což zní hezky, je to citelně víc než Ferrari 296 GTB (830 koní). Jenže také je to pořádný tlouštík. Auto mezigeneračně přibralo 268 kg v případě srovnání „suchých hmotností”. Nevíme, co to podle Lamba přesně znamená, auto ale bude vážit nejméně 1 765 kg podle tradičních metrik EU, a to je prostě moc. Automobilka neuvádí, kolik váží hybridní pohon auta, ale tři motory a 3,8kWh baterie a všechno okolo... Jen elektrický pohon přídě prý váží 73 kg, takže se bavíme nejméně o 200 kg navíc jen kvůli tomu. Ať nám nikdo neříká, že o 200 kg lehčí Temerario bez hybridního pohonu a s 800 spalovacími koňmi by nebylo rychlejší, nebudeme tomu věřit, i někdejší Porsche 918 by bez hybridu bylo podstatně lehčí a rychlejší.

Ale zadáním bylo i tentokrát udělat v rámci aktuální pětiletky hybridní sporťák a plán byl splněn na 100 procent, i kdyby to nedávalo žádný smysl. Auto samozřejmě jen kvůli takové nadváze není pomalé, stovku udělá za 2,7 sekundy (ale to je jen o 0,2 sekundy méně než u Huracánu, který měl o skoro 300 koní míň), maximálka vrcholí na 343 km/h. Brzdná dráha se ovšem prodloužila o 0,1 m na 32 metrů. Inu kila dělají svoje a okruhový projev 1,75tunového auta... No netěšíme se na to.

Asi nás nedojme, že vůz umí ujet až 3,5 km jen na baterie, když zmíněné Ferrari je s hybridním pohonem o 220 kg lehčí a elektrický dojezd má až 23kilometrový. Baterie Lamba se mimochodem dobíjí půl hodiny pomocí 7kW nabíječky nebo v režimu dobíjení na cestě, pak ovšem oněch 1 765 kg pohání „jen” 725 koní. A spásou nejsou ani odlehčující balíčky Alleggerita pro exteriér a Lightweight Pack pro karoserii, které seberou autu až 25 kg hmotnosti, to když si k nim přikoupíte ještě karbonový difuzor, karbonová kola a titanový výfuk. Tolik věcí pro 25 kg z 1,765 tuny? Ani to nezní bůhvíjak.

Nechceme být za každou cenu kritičtí, ale tohle auto je zklamání. Uvážíme-li, o kolik bude dražší než Huracán (rozhodně o desítky procent), a jak málo je zajímavé exteriérem, interiérem i celkovým pojetím techniky, nenutí vás to hledat v telefonním seznamu firmy zabývající se zprostředkováním dárcovství orgánů za úplatu. Však tohle Lambo vždy bylo takovým kapesním sporťáčkem pro dva, autem pro radost, a to by přes jeden a tři čtvrtě tuny nemělo vážit tak nějak z podstaty. Jenže váží a dobře to není.

Rádi bychom se pro tohle auto nadchli, ale nejde to. Vypadá mdle a jeho technika je zbytečnou úlitbou normám sledujícím papírovou spotřebu paliva resp. emise CO2, hybrid to vůbec být nemusel. Foto: Lamborghini

