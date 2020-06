Nové ostré BMW prohrálo ve srovnávacím testu s Mercedesem i sedm let starým Audi včera | Petr Prokopec

Nemusíte ani být moc staří, abyste pamatovali časy, kdy si BMW podobné soupeře namazalo na chleba. Jenže to byly mnichovské stroje zadokolky - nová M235i Gran Coupe je primárně předokolka a na obdobné koncipované soupeře nestačí.

Přestavte si, že jste výrobcem jakéhokoliv produktu, kterým poblázníte polovinu světa. Následně ovšem nesložíte ruce do klína, nýbrž přijdete s novými věcmi, které jsou stejně dobré či ještě lepší. Vlastně se následně ani nelze divit, že publikum od vás již automaticky bude očekávat jen to nejlepší. Pokud byste přitom nadále jeli v již zajetých kolejích, velmi pravděpodobně jej nezklamete. Jenže když se rozhodnete vstoupit do neprobádaných vod, zcela logicky vám může hrozit utonutí.

Nyní si místo své osoby dosaďte BMW, tedy automobilku, jejíž sportovní kredit začal růst po představení modelu M1. A se založením eMkové divize došlo rázem k nastavení laťky pro veškerou konkurenci. Ta se nicméně i přes veškerou snahu nedokázala ke značce z Mnichova ani přiblížit, natož aby se jí vyrovnala. Přitom užívala stejných ingrediencí, načež jste i u Mercedesu mohli sáhnout po objemném motoru pod přední kapotou, jenž roztáčel zadní kola. Jízdní dynamikou však okouzlil maximálně jen v přímém směru.

Jenže to vše je dávná historie. A více než patrné je to u nového BMW M235i, které podle názoru kanadského Throttle House vůbec nemá právo na to, aby nosilo znak slavné divize. Ba co více, z jeho kapoty by měl zmizet i emblém automobilky. Tak moc se vůz vzdálil od svých kořenů. Neztrácí tedy pouze na Mercedes-AMG CLA35, ale dokonce i na Audi S3. Tento sedan přitom na svět přišel již v roce 2013, a jakkoliv se dočkal faceliftu, je to morálně sedm let staré auto. Teoreticky tu tedy čtyři kruhy měly být pouze do počtu.

Nicméně se stále více ukazuje, že snaha BMW o rozšíření portfolia byla krokem vedle, který navíc ubližuje celé automobilce. Audi svému soupeři soustavně ukazuje, jak správně navrhnout velkou čelní masku. Kromě toho si S3 takříkajíc na nic nehraje. Prostě bez většího dramatu udělá přesně to, co po něm chcete. M235i se oproti tomu vizuálně snaží hrát vyšší ligu, v případě skutečné dynamiky selhává.

Je samozřejmě jasné, že finální verdikt bude záviset zejména na míře vašeho fanouškovství. Pokud jste ale BMW obdivovali již před mnoha lety, pak prostě současnou produkci nemůžete brát vážně. A budete se pomalu i divit, jak je možné, že Mini postavené ze stejných komponentů vám nedá okusit jediné negativum, jakých je BMW plno. Byť abychom mu nekřivdili, je třeba zmínit dobrou kvalitu.

Oproti tomu je Mercedes-AMG CLA35 absolutním králem, který je - a to by dříve nikdo neřekl - z řidičského hlediska také zábavnější. BMW tak bylo poraženo na vlastním písečku. Ovšem třícípá hvězda si za vše nechává řádně zaplatit, plně vybavené CLA je tak ve výsledku dokonce dražší než osmiválcový Mercedes-AMG C63. Byť v jeho případě je třeba některých ústupků v rámci interiéru, který nevypadá jak kosmická loď.

Právě příliš vysoká cena ale nakonec sráží třícípé hvězdě vaz, pročež na trůn šplhá Audi S3. Tedy po technické stránce nejstarší vůz, který navíc přichází s nejnižším výkonem. Ovšem i tak je v rámci sprintu na stovku nejrychlejší. Platit za něj však budete o takřka třetinu méně než v případě Mercedesu. Souboj tak po právu vyhrává, přičemž BMW by mělo urychleně zapracovat na nápravě. Jinak během pár let zcela zničí několik dekád budovanou image - auta založená na platformě s předním pohonem se prostě nepovedla a zaostávají za výrobci, kteří si s touto koncepcí hrají dekády, ne pár jako BMW.

Zcela nové BMW M235i neprohrálo souboj jen proti Mercedesu-AMG CLA35, ale rovněž proti Audi S3 Sedan, jehož technický základ je již sedm let starý. Quo vadis Mnichove, chce se říci

