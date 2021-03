Nové SUV nabízí vychytávku jako žádné jiné auto světa, nechá si za ni ale řádně zaplatit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bollinger Motors

Podobně střižená auta se obvykle chlubí velkou praktičností, toto ale vše posouvá na další úroveň. Bohužel, přes relativně spartánský vzhled i celkové pojetí půjde o velmi drahý špás.

Elektřinou poháněné vozy trápí řada problémů, které jsou autům s benzínovým či dieselovým motorem cizí. Stojí za tím hlavně limity drahých akumulátorů s omezenou energetickou hustotou, které neumožňují rychlé dobití ani uložení dostatečně velkého množství energie. A pokud to přece jen dovedou, pak musí mít akumulátory velké tak moc, že to ještě více negativně ovlivňuje cenu a hmotnost, tedy i jízdní dynamiku a dojezd.

Tento fakt ale neznamená, že by s elektromobily byla spojena jen negativa. Baterie lze poměrně jednoduše integrovat do podlahy v rámci tzv. sendvičových platforem a relativně malé elektromotory schovat tam, kde ničemu nepřekáží. To výrobcům dává poměrně volné ruce v případě řešení zbytku vozu, a právě této svobody někteří výrobci s gustem využívají.

Jedno z nich je firma Bollinger Motors, která svým prvotinám s prostým designem i jmény (B1 a B2) nadělila zcela nový prvek, který nenabízí žádné jiné auto. Říká si Passthrough, který plně odpovídá překladu do českého jazyka. Onou „cestou skrz“ je míněn tunel, který se táhne podél celého auta. V případě SUV B1 je tak možné naložit až 4 metry dlouhé předměty, zatímco u odvozeného pick-upu B2 je dokonce možné naložit 4,9 m dlouhý náklad. A pokud vám tak velkorysá hodnota nebude stačit, jednoduše lze sklopit víko korby a možnosti vozu tak ještě navýšit.

Na bázi tohoto řešení pak auta pracují i s vychytávkou, která si říká Frunkgate. Jde o víko předního zavazadelníku sklápějící se stejným způsobem jako to zadní. Cestující tak mají k dispozici další prostor o kapacitě 243,5 litrů, jakkoliv se samozřejmě musí rozhodnout, zda jej zaplní svými kufry či naopak zde budou končit ony dlouhé předměty. Ať tak či onak, bez absence spalovacího ústrojí by něco takového možné pochopitelně nebylo. To samé lze říci i o čtyřech zásuvkách v předním nárazníku.

Samotné vozy pohání dvojice elektromotorů, jež produkuje 623 koní a 906 Nm točivého momentu. To oběma modelům stačí na sprint z klidu na stovku (respektive 96 km/h) již za 4,5 sekundy, v případě nejvyšší rychlosti je však možné počítat maximálně s omezenými 161 km/h. V případě dojezdu se ovšem firma Bollinger Motors příliš nepředvedla, při 120 kWh nabízí zhruba 322 km.

Auta měla vstoupit do výroby už loni, ale nestalo se tak a hned se tak ani nestane. Současný plánovaný termín začátku sériové produkce je „konec roku 2021”, a to také nepůsobí jako vyjádření naznačující, že by si automobilka byla opravdu jistá, kdy s výrobou začne. I kdyby se to ale stalo, ani s cenou se nepřevedla - oba modely mají startovat na 125 tisících dolarech, tedy na více jak 2,7 milionu Kč. To je na sice funkčně zajímavá, ale poněkud spartánská auta hodně.

Bollinger B1 vypadá svérázně... Foto: Bollinger Motors



...nejzajímavější jsou ale jeho specifické praktické vychytávky. Bohužel, při omezeném dojezdu a ceně přes 2,7 milionu nevypadají tak zajíamvě, jak by za jiných okolností mohly. Foto: Bollinger Motors

Zdroj: Bollinger Motors

Petr Prokopec