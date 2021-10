Nové vrcholné Audi předčasně odhalil únik, vypadá jako nestoudná kopie Mercedesu před 3 hodinami | Petr Miler

Že Audi bude chtít nabídnout něco jako Mercedes, bylo jasné už dlouho. Že ale nabídne v některých ohledech skoro to samé, včetně typických disků kol vrcholných modelů třícípé hvězdy? To je nesporně překvapení.

V roce 1899 byly položeny základy automobilky Audi. V té době ale nenesla své současné označení, nýbrž jméno svého zakladatele Augusta Horcha. Následné roztržky se zbytkem vedení značky jej ovšem po 10 letech donutily k odchodu. Horch sice ihned založil novou firmu, kterou chtěl též pojmenoval podle sebe, tím by však porušil ochrannou známku, jež mu nepatřila. Na radu jednoho ze svých obchodních partnerů tak zvolil nám dnes dobře známý název Audi, který je překladem Horchova příjmení do latiny.

V roce 1932 došlo na sloučení značek Audi, Horch, DKW a Wanderer, čímž vznikla automobilka Auto Union, která tedy zahrnovala i původní Horchovo dílo. Po druhé světové válce kvůli ekonomické situaci v zemi spíše paběrkovala, a tak ji nakonec v roce 1964 převzal Volkswagen, který se se ze všech získaných označení rozhodl nakonec použít název Audi. Práva na značku Horch přitom v mezičase získal Daimler, který ji VW prodal zpět až v polovině 80. let minulého století, a to pod podmínkou, že se Audi nebude prát i o své někdejší označení „stříbrné šípy“.

Tolik na vysvětlenou, abychom správně pochopili to, co nyní máme před sebou. Audi se totiž už dříve rozhodlo, že stvoří konkurenci pro Mercedes-Maybach, a to se vším všudy. I konkurenční Daimler vrcholnou verzí třídy S odkazuje na jednoho ze svých zakladatelů, konkrétně pak na Wilhelma Maybacha, který napomohl Gottliebu Daimlerovi vyvinout lehké a výkonné motory a zároveň stál u zrodu jejich společné značky. Z té se v roce 1926 po sloučení s firmou Karla Benze stal Daimler-Benz a posléze Mercedes-Benz.

Audi se tedy rozhodlo využít práv na značku Horch a právě ní konkurovat třícípé hvězdě a jejím Maybachům. S faceliftem vrcholné limuzíny A8 se tak měla představit i nová vrcholná verze pojmenovaná Horch a ačkoli facelift nejvyššího modelu značky dosud představen nebyl, podoba provedení A8 L Horch Audi unikla ještě před premiérou. A je dosti překvapivá.

Sám facelift A8 nezaskočí, víceméně upravuje jen světla směrem k podobě vlastní novějším modelům značky, provedení Horch ale zaskočit může. Věděli jsme sice, že Audi chce udělat něco jako Maybach, bylo ale tak málo kreativní, že udělalo v podstatě kopii vrcholného Mercedesu. Auto celkově působí velmi podobným dojmem zvenčí i uvnitř a pokud byste měli pocit, že jde jen o subjektivní dojem, podívejte se na design litých kol. Je tak blízký tomu, co vídáme jen na vrcholných Mercedesech, že prostě neuvěříme nikomu od čtyř kruhů, že jednoduše neopisoval.

To pochopitelně nic nemění na tom, že půjde o extrémně prostorné a luxusní auto. Venku je i podoba interiéru, který do značné míry čerpá z dále prodlouženého rozvoru náprav, který má už u A8 L hodnotu 3 128 mm. Dvě kapitánská křesla, k tomu spousta kůže, dřeva, ušlechtilých kovů, vrcholné elektroniky... Tady se bude majitelům pobývat velmi dobře. A také technika má být špičková, s Horchem se má do nabídky A8 vrátit dokonce i motor W12.

Uvidíme, co přinese oficiální představení, bude zřejmě otázkou nanejvýš dnů. V případě vzhledu už překvapení nepřijde, pokud tedy za překvapení nebudete považovat potvrzení toho, že u Audi postavili Mercedes-Maybach s vlastním logem. Smiřte se s tím ale předem - vzhledem k množství a kvalitě uniklých materiálů je prakticky vyloučeno, že by nebyly autentické.

Podoba nového vrcholného Audi A8 L Horch - a s ním i podoba faceliftované A8 jako takové - byla předčasně odhalena. Největším překvapením je míra podobnosti vozu s vrcholným Mercedesem-Maybach třídy S. Foto: Audi

