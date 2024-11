Nové vrcholné Hyundai vypadá jako z jiné planety, z planety „Bizár”. A jeho cena též, stojí devětkrát víc než základní model před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Hyundai proslulo tím, že za málo nabízí hodně, tento model chce ale konkurovat autům jako Range Rover. Velký a prostorný je, to ano, přesto si jej předem dovolíme označit za obtížně prodejný.

Hyundai u nás za prvních deset letošních měsíců prodalo podle dat SDA 465 elektromobilů. To je víc než v případě takového BMW či Mercedesu, Ford s vydřenými 148 registracemi se pak může jít klouzat. A třeba Honda, která si za stejné období připsala jen 3 prodané vozy, je v tomto ohledu rovnou na odpis. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že Korejci jsou po Škodě tuzemskou dvojkou, neboť od začátku roku se jim povedlo prodat již 17 374 nových aut. Ve skutečnosti jsou tak na tom vlastně ještě hůř než modrý ovál, u kterého elektromobily mají 2,8procentní podíl, neboť Hyundai má na kontě jen 2,67procentní.

Nebýt modelu Kona, je jejich výsledek ještě horší, SUV startující na 819 990 Kč se totiž zasadilo o 299 registrací. Ioniq 5 pak má na kontě jen 138 „zářezů“, zatímco Ioniq 6 je tu s 26 prodanými vozy pouze do počtu. Není divu, tuto dvojici za méně než 1 milion korun nepořídíte, což je na klienty značky, jejíž základní model i10 je při ceně od 269 990 Kč tím vůbec nejlevnějším na trhu, opravdu velké sousto.

Jsme tedy zvědavi, jak si povede nový Ioniq 9, sourozenec Kie EV9. Ani té se nevede zrovna nejlíp, za oněch deset měsíců okouzlila jen 57 lidí. Přitom po stránce designové nevypadá až tak špatně, což nevíme, jestli lze říci o zástupci Hyundai. Korejci totiž jako kdyby v jeho případě nevěděli přesně, čeho vlastně chtějí dosáhnout, a stvořili auto, které vypadá mimořádně podivně. Máme tu směsici zaoblených tvarů a ostrých křivek, které leckomu nepůjdou dohromady. Je to sice lepší než u Ioniqu 6, přesto si nejsme jisti, jestli tohle může okouzlit širší skupinu zákazníků.

Navíc je třeba dodat, že zatímco EV9 působí moderně, Ioniq 9 vypadá jako auto z 90. let minulého století, které někdo upravil ve Photoshopu k obrazu dnešní doby. Stojí za tím hlavně „kostičkované“ světlomety, které dokonce působí jako závan osmdesátek. Bude tedy nejspíše velmi těžké přimět zákazníky k tomu, aby otevřeli své peněženky a navíc v nich udělali pořádný průvan. Ioniq 9 má totiž v podstatě startovat tam, kde jeho sourozenci končí.

Oficiální ceny zatím nejsou známé, nicméně kolegové z Autocaru zjistili, že základ bude k mání od zhruba 60 tisíc liber a za vrchol bude třeba zaplatit dokonce takřka 80 000 GBP. To je 1,8 a 2,4 milionu korun, pročež tu rázem máme vůbec nejdražší Hyundai historie. Bavíme se tedy o autě až devětkrát dražším, než je základní model značky. A to české ceny mohou být ještě vyšší, v těchto sférách britští zákazníci obvykle nakupují levněji.

Výměnou za to zákazníci dostanou vždy baterie o kapacitě 110,3 kWh, které jsou větší než třeba pakety, jakými BMW a Mercedes osazují své vlajkové lodi i7 a EQS, u tak velkého a těžkého auta ale pořád nepojmou dostatečné množství energie (ekvivalent asi 28 litrů nafty). O dalších tradičních problémech ani nemluvě.

Zůstaňme ale u Korejců, kteří hodlají základní variantu osadit jedním motorem, jenž na zadní kola posílá 218 koní. Stovku s nimi obr s rozvorem 3 130 milimetrů zvládne až za 9,4 sekundy, přičemž na jedno nabití by měl urazit 620 km. Střed nabídky pak tvoří čtyřkolka, která se vpředu dočkala elektromotoru s 95 koňmi, jenž sprint zlepšuje na 6,7 sekundy, dojezd se ovšem zkrátil na 515 km. Ještě méně (500 km) pak má na kontě Ioniq 9 Performance, který počítá s 218 koňmi vpředu i vzadu.

Vrcholné provedení ke zdolání stovky potřebuje 5,2 sekundy, maximálka 200 km/h je však pro všechny tři varianty stejná. A nejinak je tomu v případě dobíjení, vždy se počítá s výkonem nanejvýš 350 kW, za čímž stojí 800voltová agentura. Korejci nicméně naznačují, že reálně budete i u takto klasifikovaných stanic využívat spíše 220 až 230 kW, což znamená, že oficiálně udávaný nejlepší čas 24 minut potřebný k dobití paketu z 10 na 80 procent se reálně v těchto lepších případech dál natáhne. Znovu vtip ve srovnání se spalovacími auty.

Novinka tedy očividně nebude bodovat ani technikou, byť uvnitř by pár kladných bodů nahnat mohla. Klientela přitom bude moci volit mezi šesti- a sedmimístnou verzí, kdy první zmíněná počítá v prostřední řadě se dvěma komfortními křesly. Bez ohledu na danou volbu se přitom za třetí řadou nachází 620litrový zavazadelník, jenž jejím sklopením zvětšíte dokonce na 1 323 l. Dalších 88 litrů pak přihazuje přední kufr, ovšem pouze u zadokolek, čtyřkolky poberou jen 52 l.

To ale stále není vše, dále je třeba počítat s posuvnou střední konzolí, která zvládá pobrat 5,6 litru do své vrchní schránky a dokonce 12,6 litru do spodní ukryté. Palubní deska pak hostí sdružený 12palcový přístrojový štít a stejně velkou obrazovku multimédií, se kterými je standardně spárován audio systém s 9 reproduktory. Více Korejci o této novince novince prozradí v příštích měsících, do prodeje totiž Ioniq 9 vstoupí až v první půlce roku 2025.

Není pochyb o tom, že Ioniq 9 je uvnitř prostorný a vlastně i luxusní. Jenže Korejci prosluli nízkými cenami, které u tohoto elektrického SUV rozhodně neočekávejte. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Autocar, SDA

Petr Prokopec

