Novinka Renaultu je další ideologický výkřik do tmy, krom stejně smýšlejících nebude zajímat nikoho před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

A ono by to z hlediska prvotních prodejů mohlo stačit, neboť ideologie ovládla i smýšlení řady firem. Ekonomická a technická realita ale dříve nebo později dožene každého - v případě dodávek je klíčová cena a praktická použitelnost, v obojím Trafic E-Tech selže na celé čáře.

Můj otec pomalu celý život pracuje na stavbách. Silnice v posledních letech vyměnil za domy, přičemž kromě kontroly zaměstnanců musí často přispět také při zásobování. Z toho důvodu do jeho vozového parku spadá i Ford Transit, tedy pomalu legendární dodávka, jejíž praktičnost umocňuje dieselový pohon. Díky němu lze totiž za přepážku oddělující kabinu od nákladového prostoru naložit i paletu cihel, které se poté dají rozvést po několika stavbách. To pochopitelně vyžaduje i nemalý dojezd.

Ve světle těchto zkušeností se na elektrické dodávky dívám s daleko trpčím úsměvem než na osobní bateriové vozy. I když elektrický osobák je podstatně méně efektivním řešením než ten spalovací, neboť je drahý a hůře použitelný, spousta lidí jej může zvolit a používat ho, pakliže například denně dojíždí do práce z předměstí a takový vůz využívá. Dodávku se ale málokdo kupuje pro parádu. A pokud to udělá - a přesto ji bude používat k tomu, k čemu je určena -, zjistí, že na zelenou ideologii takové auto nejezdí. Prioritou bude vždy použitelnost, ať se to již týká doby strávené u čerpacích stanic, kilometrů, které na plnou nádrž mohou ujet, či prostoru nad zadní nápravou.

Stačí se však podívat na kariéru Franse Timmermanse, dirigenta evropské Zelené dohody, a rázem vám dojde, proč jsou politici natolik odtržení od reality. Po studiu totiž strávil rok a půl v nizozemské armádě, než začal dělat kariéru na různých ministerstvech. Jde tedy o člověka, který nikdy nepoznal vazbu mezi odvedenou prací a ekonomickým prospěchem kohokoli, a tak tak ani nemůže vědět, co možné je a co není. Místo toho jej ovládá jen ideologie, která je - pro nás nepochopitelně - stále více hnacím motorem i pro automobilové firmy.

Ty do zeleného vlaku naskakují ve stále větší míře, z nichž jedním z největších zastánců elektromobility je Renault. Francouzi proto aktuálně vyrukovali s dodávkou Trafic, kterou osadili bateriovým pohonem. Akumulátory mají kapacitu pouhých 52 kWh, která by byla nedostačující i u osobních aut. Stačí si totiž jen uvědomit, že jde o ekvivalent zhruba 13,3litrové nádrže nafty. Vlastně tak nepřekvapí, že dojezd byl stanoven na pouhých 240 kilometrů.

Tato hodnota je přitom teoretická a nepočítá se zatíženým vozem. Dle Renaultu by nicméně Trafic E-Tech měl zvládat pobrat 1 100 kilogramů do svého nákladového prostoru, stejně jako za něj lze připojit 750kilový přívěs. V té chvíli se nicméně jeho dojezd scvrkne možná na 100 km, což je opravdu dalece nedostačující. Zvláště když na stavbách opravdu nelze s dobíjecími stanicemi počítat. Koneckonců, často je na nich třeba inženýrské sítě teprve vybudovat.

Lze samozřejmě dodat, že Trafic E-Tech nemusí být využíván jen stavaři, použit může být na mnohé zásobování. Stále je nicméně pamatovat na skutečnost, že ve velkých městech mohou lidé najet daleko větší porci kilometrů, pokud musí navštívit hned několik obchodů, jenž nejsou zrovna vedle sebe. I v takových případech pak kapacita baterií není dostačující, doplnit ji pak při výkonu maximálně 50 kW lze nikoliv standardně, nýbrž za příplatek. A to je třeba dodat, že i 50 kW je velmi málo.

Ve finále si tedy nejsme jisti, kdo vůbec by o francouzskou novinku mohl mít racionální zájem. Tedy krom firem, které si chtějí ideologicky zakřičet do tmy spolu s Renaultem. Rozumně smýšlející subjekt nicméně toto provedení neoslní, i když má pod kapotou 122 koní. Vzhledově se přitom verze E-Tech od těch běžných neliší, i v tomto případě navíc mohou zájemci volit mezi dvěma délkami (5 080 a 5 480 mm) a dvěma výškami (1 967 a 2 498 mm). Že bude o hodně dražší než spalovací provedení, je nabíledni, stačí se podívat na rozdíl mezi cenami jiných dodávek Renaultu v těchto dvou provedeních.

Jediným rozdílem mezi spalovacím a elektrickým Renaultem Trafic je ústrojí. Kvůli bateriovému pohonu bude ale verze E-Tech v praxi skoro nepoužitelná, navíc drahá. K čemu je takové auto? Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.