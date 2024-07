Novinku s tímto nešťastným jménem bychom manželce nekupovali, někdo by si mohl myslet, že se živí vlastním tělem včera | Petr Miler

/ Foto: Tata Motors

A vlastně bychom ji nekupovali ani sami sobě, protože to by si zas někdo mohl myslet, že se zajišťováním takových služeb máte něco společného. Je to ovšem škoda, Tata Curvv vypadá jako lákavé auto za velmi zajímavé peníze.

Správně pojmenovat automobilovou novinku je pro výrobce někdy velké trápení. Jméno musí nějakým způsobem znít, musí být snadno zapamatovatelné, musí souznít s typem auta a nesmí být už registrované někým jiným. A to je někdy velké trápení.

Nemůžete si vymyslet úplnou pitomost, jinak skončíte jako Khvicha Kvaratskhelia, jehož jméno nepřečetl správně ještě nikdo a nepamatuje si ho také nikdo. Nemůžete dát základnímu modelu Škody jméno Bizon, protože se to jaksi nehodí a nemůžete udělat Škodu Mustang, protože Ford by se ozval hned druhý den po premiéře. Dnes už - jak ukazují nekonečné patálie Fiatu - nemůžete skončit ani u použití místního jména typu Škoda Praha, neboť to také může být někomu na obtíž. A tak nezřídka skončíte u jiných, snad náhodně vygenerovaných hloupostí typu Škoda Kwlq, což bohužel není vtip. A ani tehdy nemáte jistotou, že si z vás nebudou utahovat, nakonec i my jsme hned vytáhli „Kwlqa z Wall Street”.

Další problém je totiž v tom, že svět zná nespočet jazyků a nářečí, ostatně i leckterý Čech bude mít někdy problém rozumět kovanému Brňákovi. Domyslet pak význam zdánlivě bezvýznamného, vymyšleného slova je prakticky nemožné. Ale jasně, pokud uděláte Škodu Cajzl (Čech - Číšek - čížek - Zeisel - cajzl - to byste nevymysleli), většině světa to bude ukradené, smát se budou leda lidé z okolí Brna. Někdy ovšem trefíte i hůř, jak ukazují některé z nedávných automobilových novinek.

I když ze mě život udělal „polyglota bez příčiny”, ve Španělsku jsem nikdy nepracoval, a tak toho španělsky moc neumím. Tento týden mě ale osvítil jeden španělský kolega, když jsme se bavili o Rimacu Nevera. Netušil jsem, že „nevera” znamená španělsky lednice, což je obzvlášť mizerné jméno pro elektrický sporťák, kterému bude do ledniček leckdo „nadávat” už kvůli jeho podstatě. „Za odměnu” jsem mu prozradil, že ve slovanských jazycích to také není žádná výhra, neboť nevěře se podobně říká v řadě zemí, a to také není krásné, pozitivně vyznívající slovo.

Ještě o kousek dál zachází ze slovanského pohledu novinka automobilky Tata. Ta si říká Curvv, což je na první pohled příznačné jméno, neboť v germánských jazycích je curv, kurve apod. označením křivky. A design tohoto vozu je plný křivek, navíc dvě „v” na konci zajišťují unikátnost. Ale pro Slovana? Zkuste si to říci česky: Tata Curvv. Není to dokonale spisovně, ještě by to chtělo „e” před poslední dvojicí písmen nebo vyměnit druhé véčko za ypsilon, ale i tak to s při správném vyslovení značky Tata vyznívá jako auto ženy živící se nejstarším povoláním, pokud sáhnete po „táta”, pak jsme u „manažera” dámy či dam podnikajících v tomtéž oboru. To není něco, co byste chtěli koupit manželce nebo sami sobě.

Odhlédneme-li od této potenciální nepříjemnosti, jde o zajímavou „lidovou” novinku. Jedná se o jedno z mála SUV-kupé mainstreamových značek určené - vzhledem k značce vozu pochopitelně - primárně pro Indii, kde by mělo vstoupit do prodeje ještě před začátkem letošního podzimu. Auto následuje koncept odhalený v roce 2022, který se tehdy zdál být na indické auto až příliš odvážný, sériové provedení je mu ale velmi blízké. A rychle si pro své pojetí (i očekávanou cenu, dostaneme se k ní) získalo označení „BMW X6 pro chudé”.

S designem auta si Indové skutečně vyhráli a ošizené se nezdá být ani technicky. Kompletně LEDkové osvětlení, zapuštěné kliky dveří, použité designy kol, to vše působí svěže a moderně. Auto bude dostupné se dvěma typy pohonů, spalovacím a elektrickým, obě varianty se ale liší jen v drobnostech. Do interiéru nás zatím Tata nepustila, vnitřek ale má kráčet ve stopách konceptu a poněkud méně futuristické podobě vsadil na dva více jak 10palcové displeje přístrojové desky i informačně-zábavního systému.

Technické detaily nebyly zveřejněny, ale základem vozu se stala platforma Tata Gen, takže vůz by měl být k dispozici s benzínovým motorem 1,2 turbo a dieselem 1,5. V případě elektřiny mají být k dispozici vedle elektrického pohonu také dva typy baterií, konkrétní parametry ale chybí. Veškeré detaily mají být odhaleny až 7. srpna při kompletní premiéře.

Pokud si nyní říkáte, že tohle bude muset být drahé auto, mýlíte se. Spalovací verze má startovat 1 050 000 indických rupií, což by na koruny znamenalo jen 290 tisíc. Zkuste si něco podobného koupit u nás. A pak znovu zvážit své pochybnosti nad tím, jaké jsou vyhlídky Indie na mohutný ekonomický růst během následujících dekád, ke kterému si my i omezováním automobilového průmyslu zavíráme cestu.

Sériová Tata Curvv je venku a krom jejího jména jí dáváme pace nahoru. Foto: Tata Motors



Produkční provedení je velmi blízké dva roky starému konceptu, který naznačil i podobu interiéru. Foto: Tata Motors

Zdroj: Tata Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.