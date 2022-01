Nový Ford Mondeo je nakonec přece jen venku, Evropanům akorát vžene slzy do očí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Dlouho to vypadalo, že žádné nové Mondeo nebude, ono ale nakonec je a nevypadá vůbec špatně. Jenže u nás v momentě, kdy stávající generace skončí, nedostaneme přesto nic.

Historie Fordu Mondeo se začala psát již v roce 1993. V prvních letech šlo o jeden z bestsellerů automobilky, který nastavoval laťku pro konkurenci v případě řízení či podvozku. Jeho sláva nicméně postupně začala pohasínat, až ji Ford definitivně zazdil odhalením čtvrté generace v roce 2012. Automobilka totiž vůz již nevyvinula specificky pro starý kontinent, nýbrž adaptovala americký Fusion. Nastalo tak dlouhodobé trápení, které modrý ovál nakonec ukončí v březnu tohoto roku.

Stát se tak mělo bez jakéhokoli přímého nástupce, evropský Ford se navíc nechal slyšet, že znovu nepoužije ani slavné jméno třeba pro jiný vůz. Zda to tak skutečně bude, ukáže čas, tak či onak se Mondea tento osud bude týkat jen Evropy. Taková Čína nové Mondeo dostala a jak lze soudit z prvních fotek, máme tamní klientele co závidět.

Pátá generace znovu narostla, na délku tak již měří 4 935 milimetrů. Kromě toho počítá s rozvorem 2 945 mm, což je oproti předchůdci posun o takřka 10 cm. Uvnitř lze tedy počítat s daleko větším prostorem. Kabinu nám nicméně Ford prozatím neukázal, věnovat se tak můžeme jen exteriéru. Rozhodně přitom je nač koukat, zvláště pak zezadu, neboť trojice koncových lamp byla inspirována Fordem Mustang. Tento dojem se pak ostatně automobilka snažila umocnit i vytvarováním zadního bočního okénka.

Zamrzí pochopitelně dvojice mohutných chromových koncovek výfuku, která nenavazuje na ty skutečné, to je ovšem již nešvar dnešní doby. Co naopak lze ocenit, to jsou výklopné kliky dveří, jenž vylepšují aerodynamiku. Čelní partie pak ovlivnily modely Evos a Equator, s nimiž nové Mondeo sdílí oválnou masku chladiče. Na tu pak přímo navazují úzké světlomety, jenž jsou propojené podsvíceným diodovým páskem. Ten přitom opticky vůz rozšiřuje, zároveň jej však dělá i trochu vyšší.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde se stejně jako u modelu Evos či spřízněného Lincolnu Zephyr počítá s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem EcoBoost. Ten bude na přední kola posílat 245 koní a 380 Nm točivého momentu, s nimiž se Mondeo rozjede maximálně na 225 km/h. Kromě jediného motoru pak bude k dispozici i jediná převodovka, a to osmistupňový automat. Otázkou je pak možnost příchodu hybridních jednotek, s nimiž lze použitou platformu C2 spárovat.

Tím nám dostupné informace víceméně končí, dodat již můžeme jen zmínku o letošního zahájení prodeje. Konkrétní termín však Ford rovněž drží pod pokličkou, stejně jako skutečnost, zda novinka zamíří i na jiné trhy. Jelikož ale produkci bude mít na starosti továrna v Changanu, počítat s tím dost dobře nejde.

Nový Ford Mondeo dostal do vínku agresivní design, s nímž bude párovat pouze přeplňovaný dvoulitr naladěný na 245 koní. Takové provedení by se nám líbilo, určeno je však jen pro čínské publikum. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

