Nový kombík, který by potrápil i Škodu Octavia, je letos ve své domovině největší prodejní hit

I když prodeje aut obecně míří v poslední době jediným směrem, a to dolů, pořád se najdou vozy, které bodují jako nikdy dříve a meziročně stoupají i o stovky procent. Přesně to je případ nového Subaru Levorg.

Včera jsme detailně probírali české prodeje nových aut v září, které dopadly mimořádně špatně pro Škodu Octavia. Tradiční český bestseller se musel sklonit hned před třemi jinými modely a může být rád, že o prsa uhájil čtvrtou pozici před Hyundai i30. Není to ovšem jediná Škoda, která se propadá - též Karoq, Kodiaq a Superb se musí smířit s meziročními propady v řádu desítek procent.

Podobné zprávy nyní slýcháme z celého světa a za současné situace je pochopitelně otázkou, co je dáno poklesem poptávky, co nedostatkem komponentů a co třeba upřednostňováním výroby jiných vozů. I tak ale existují automobily, které v tuto dobu míří prodejně razantně nahoru a mohou to být klidně modely, které míří na stejné kupce jako Octavia.

Jedním z nich je vůz, který loni v tichosti opustil Evropu ve své předchozí generaci. Subaru Levorg se na starém kontinentu prodávalo šest let a ani jednou neoslovilo přes 5 tisíc zákazníků za rok. To je opravdu velmi málo na vůz na první pohled odpovídající potřebám Evropanů. Problémem byla hlavně velmi omezená selekce techniky a právě ta tu zřejmě Levorgu zlomila vaz.

Jestli to tu Japonci zkusí s jeho nástupcem, nevíme, ale měli by, je to prodejní nevídaných rozměrů, na poměry Subaru rozhodně. Už když se Levorg II představil loni v létě, získal si velkou pozornost. Je to moderní auto stojící na platformě nové Imprezy, delší vůz s větším rozvorem i vnitřním prostorem. Objem zavazadelníku se u něj zvětšil z 522 na 561 litrů a to je na dostřel i hájemství obří Škody Octavia Combi.

Ve srovnání s předchůdcem nelze pominout jiný, zajímavější design, o řád atraktivnější interiér a docela zajímavý motor. Jeho 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, pořád boxer s až 177 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, vypadá zajímavě, rozhodně pak na obyčejnou verzi pro každodenní přesuny. V tomto kontextu se nedivíme, že se Levorg stal japonským autem roku, což v zemi molochů jako Toyota, Nissan, Honda a dalších domácích značek znamená více než vítězství Škody v podobných českých anketách.

A ani obchodní úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Mluvili jsme o něm už vícekrát a pokaždé měli pocit, že prvotní zájem poleví. Ale on nepolevuje. Japonská asociace dealerů aut JADA (Japan Automobile Dealers Association) zveřejnila čísla za září i poslední dva kvartály a byť se celý trh posouvá stejným směrem jako všechny ostatní, Levorg dále sílí. Jeho 9 325 prodaných vozů za druhý třetí kvartál nemusí znít jako bůhví co, stačí to ale na klepání na pětadvacítku nejžádanějších modelů a především to odpovídá posunu o neskutečných 322,9 % výš oproti loňsku. Není jiné auto na japonském trhu, které by bylo relativně větším prodejním hitem, jen Mitsubishi Eclipse Cross se mu blíží (+305 %).

Znovu je třeba říci, že to tak není po jediný měsíc ani kvartál a ani pětkrát lepší výsledek tradičně nejprodávanějšího kompaktu, Corolly od Toyoty, nevypadá vedle Levorgu jako bůhvíco - Subaru je vedle Toyoty okrajovou značkou, a to i na domácím trhu. Corolla navíc meziročně skoro o 13 % klesá.

Jde o čísla nejlépe svědčící o tom, o kolik je nový Levorg atraktivnějším autem, než ten předchozí. Opakovaně tedy přidáváme přání, aby Subaru nabídlo tento model i v Evropě. Však co jiného by mělo v Evropě uspět než vizuálně i technicky zajímavý kompaktní kombík za rozumnou cenu?

Nový Levorg je pro Subaru i celé Japonsko relativně největším prodejním hitem, jeho odbyt na domácím trhu meziročně dál mnohonásobně roste. Foto: Subaru

