Nový limitovaný Mercedes oslavuje roky proher ve Formuli 1, zaujme jen tím, jak okatě zkouší tahat z lidí peníze před 3 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že působení Mercedesu ve Formuli 1 v posledních letech „prodává”? My ani ne, přesto třícípá hvězda stvořila GT63 Pro od AMG ve verzi Motorsport Collectors Edition s lakem inspirovaným monoposty F1.

V letech 2014 až 2021 byl ve Formuli 1 dominantní silou Mercedes-Benz. Německý tým přitom pobral skoro vše, co se dalo, neboť získal hned osm Pohárů konstruktérů za sebou. Lewis Hamilton si pak připsal šest titulů mezi jezdci a Nico Rosberg jeden. Nicméně již v roce 2021 bylo jasné, že třícípé hvězdě začíná docházet dech a po dnes už dějinném závěrečném závodě v Abú Zabí korunován mistrem světa Max Verstappen z Red Bullu. Rudí býci pak převzali nadvládu, o kterou však momentálně začínají přicházet ve prospěch McLarenu.

Je otázkou, jak na tom bude rakouská stáj dále, neboť jí evidentně zasáhl jak odchod Adriana Neweyho, tak interní spory uvnitř týmu. Vzhledem k aktuální formě Red Bullu si Verstappen ani s relativně vysokým náskokem nemůže být jistý, že šampionát ovládne i počtvrté v řadě, i když si zatím jeho nejbližší pronásledovatelé - tedy Lando Norris, Charles Leclerc a Oscar Piastri - kradou body navzájem. Sainz, Hamilton a Russell už jsou realisticky vzato bez šance.

Dvojici jezdců Mercedesu může těšit, že si letos připsala již tři vítězství, neboť v roce 2022 dosáhla pouze jediné výhry a rok na to žádném, přesto není čím se chlubit - roky dominance jsou dnes už jen mlhavou vzpomínkou a třícípá hvězda je až čtvrtá v poháru konstruktérů. Takového výsledku Němci dosáhli naposledy v letech 2010 a 2011 hned po návratu do F1.

Sezóna pochopitelně ještě není u konce, a tak se stát může kdeco, uplynulé tři roky ale byly pro Mercedes rokem proher. V tomto příštím se navíc bude muset obejít bez Hamiltona, což taktéž k návratu na výsluní příliš nepomůže. Je proto vlastně překvapivé, že automobilka momentálně přišla se sběratelskou edicí Mercedesu-AMG GT Coupe. Ta byla nazvána Motorsport Collectors Edition, přičemž slavnostně bude odhalena tento víkend u příležitosti Grand Prix Singapuru.

Novinka vychází z varianty 63 Pro 4Matic+, která je dle třícípé hvězdy ideálním okruhovým nástrojem. Jenže přijela přímo z Festivalu obezity a s hmotností okolo 2 tun má k něčemu takovému hodně daleko. Limitovaná edice navícv případě techniky nepřišla s jedinou změnou, stále zde tak máme 1 929 kg na jedné straně a přeplňovaný osmiválec s 612 koňmi na druhé. Stovku by tedy vůz měl nadále zvládat za 3,2 sekundy, zatímco jeho maximálka činí 317 km/h.

Co je tedy nového? Každý z 200 dostupných kusů dostane do vínku černou barvu Obsidian Black zkombinovanou s ručně namalovanými bílými hvězdami a akvamarínovými pruhy. Odkázáno je tak na zbarvení monopostů z let 2022 a 2023, tedy těch extrémně smolných. Odstín sponzorské společnosti Petronas pak byl použit rovněž u 21palcových litých kol, třmenů karbonových brzd nebo uvnitř, kde rovněž trůní sportovní sedadla kombinující kůži a mikrovlákno.

Veškeré další změny souvisí pouze s přesunutím jindy příplatkové výbavy do standardu. Je tak jisté, že automobilka si za každý exemplář bude účtovat pořádný balík. Což je asi ten skutečný důvod, proč se tato sběratelská edice objevila - kasa Mercedesu totiž není zrovna přeplněná, a tak je třeba ji plnit jakýmkoli způsobem. Tohle je ale tak okatá a nevhodná cesta, že nad tím musíme dokola kroutit hlavou.

Němci by s pomocí limitované verze Motorsport Collectors Edition rádi vytáhli z dvou set lidí nemalé peníze. Jenže osmiválcové kupé odkazuje na monoposty F1, jejichž působení na trati je v posledních letech symbolem proher, ne výher. Podivné, že? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

