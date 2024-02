Nový ostrý čínský sedan má výkonu než dvě BMW M5 dohromady, stát ale bude o statisíce míň než jediný bavorák před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Číňané se rozhodně nespokojí s tím, že zvládnou konkurovat evropskému mainstreamu, půjdou výš a výš. Takové BMW M5 není se 600 koňmi žádným ořezávátkem, vedle tohoto Číňana ale bude hrát druhou ligu. Tedy aspoň při akceleraci v přímce, jindy to bude složitější.

Čínské značce BYD nikdo nemůže upřít úspěchy na poli hybridních a elektrických aut, do zelí úspěšně leze i „západním” konkurentům. Do loňského roku byla čínská značka spojována hlavně s lácí, jenže jak se říká - s jídlem roste chuť. Tu pocítil také BYD, a proto stvořil luxusní divizi Yangwang, která má soupeřit s vrcholnou světovou ligou. Proto prý nemáme v nejbližší době počítat s tím, že by jakýkoli její vůz zamířil s cenou pod hranici 1 milionu yuanů (cca 3,29 milionu korun). Ne všechny čínské elektromobily tedy budou pocházet z levného kraje. Nadále ovšem bude platit, že nabízet toho budou více než evropská, americká či japonská konkurence.

Důkazem má být nový sedan Yangwang U7, jehož technické parametry byly aktuálně odhaleny skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT). Než ovšem budete ve čtení pokračovat dále, raději si sedněte, jinak by vám mohla zeslábnout kolena. Čínský elektromobil totiž bude na všechna čtyři kola posílat takřka jeden megawatt, tedy neskutečných 1 305 koní výkonu. Žabařem je tak vedle něj i BMW M5 Competition, neboť u toho lze počítat s necelou polovinou (600 koní).

Jakkoli ovšem mnichovský sedan rozhodně neboxuje v kategorii muší váhy, ve srovnání s tím čínským působí velmi lehkým dojmem. Yangwang U7 totiž zároveň dostane do vínku baterie o kapacitě 135,5 kWh, které samy o sobě váží 900 kilogramů. Hmotnost celého vozu pak bude činit 3 095 kg, i Bugatti Chiron tak vedle něj nabízí mnohem lepší poměr koní a kilogramů. Hypersport z Molsheimu se tak zvládne rozjet na mnohem vyšší tempo, v případě BYDu totiž má omezovač zasahovat při 270 km/h.

Zveřejněná data dále potvrdila, že aerodynamický koeficient klesnul na pouhých Cd 0,195, což má pomoci i hlavně dojezdu, když maximálka zůstává „tak nízko”. Ten má u základní verze činit 720 km, u vrcholné pak 800 km. Když si nicméně člověk dá dohromady zmíněnou hmotnost a výkon, pak mu ihned dojde, že i když Yangwang bude projíždět vzduchem jako rozpálený nůž máslem, realita bude mnohem horší, než jak naznačuje laboratorní cyklus CLTC. Ten je ostatně o 35 procent velkorysejší než odhady americké EPA.

Lze už jen dodat, že označení Yangwang má být vyhrazeno pouze Číně, na ostatní trhy by se modely jako U7 měly dostat pod jiným označením. Nic konkrétního ale zatím nezaznělo, chytřejší ale dost možná budeme již na konci února. BYD totiž hodlá v Ženevě ukázat SUV Yangwang U8, které je prvotinou této divize, sedan U7 by se mohl přidat. Přesnou cenu zatím neznáme, mluví se ale o sumě okolo rovného 1 000 000 CNY, což při ceně většího U8 (1 089 000 CNY, asi 3,58 milionu Kč) dává smysl.

Když BMW naposledy prodávalo M5, stála 3,5 milionu, U7 by tak mohl stát okolo 3,2 milionu při násobně větším výkonu. Asi to bude poník schopný předvést jen jeden trik, ani tak to ale nezní jako nezajímavá nabídka, co říkáte?

Yangwang U7 vypadá zajímavě, spárován je navíc s vysokým výkonem a vynikající aerodynamikou. Jen jeho bateriový paket ale váží pomalu tolik, co dvanáctiválcový T.50 Gordona Murraye. Foto: BYD

Zdroj: MIIT přes Carscoops, BYD

