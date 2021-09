Nový Renault Mégane odhalil únik, jeho šance na nápravu mizerných prodejů se blíží nule před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Na jednu stranu velmi odvážným, na tu druhou naprosto neosobitým stylem se rozhodl Renault redefinovat svou nabídku ve stále klíčovém segmentu nižší střední třídy. Nový Mégane nemá čím zaujmout.

Co před pár dny naznačilo stažení Renaultu Mégane hatchback z části evropských trhů, to nyní dokonává únik oficiálních materiálů automobilky. Kolegové ze španělského Forococheselectricos dostali do éteru fotky Renaultu zachycující vůz ze všech stran i zevnitř ještě před jeho pondělní premiérou a přidali i klíčová technická data. Přesto musíme říci, že to sotva zvýšilo naši tepovou frekvenci.

Je velmi těžké na tomto autě najít cokoli výjimečného, cokoli atraktivního, co by mohlo bodovat mimo teritoria, kde je jakýkoli elektromobil spojen s extrémními dotacemi, umělým zvyšováním cen jiných aut či obojím. Designově neprůbojný mix hatchbacku a SUV ve stylu Volkswagenů ID.3 a ID.4 s tuctově pojatým interiérem postaveným okolo dvou velkých displejů v rolích přístrojové desky a infotainmentu bude mít zejména na trzích, kde je zájem o elektrická auta blízký nule, velmi těžký život.

Vůz neohromuje ani technicky, naopak. Akumulátory o kapacitě 40 a 60 kWh jsou zklamání, jsou velmi malé. Možná vám kilowatthodiny stále mnoho neříkají, dají se ale dobře připodobnit k palivové nádrži auta. Je to jednoduchá matematika - pokud 1 litr nafty skrývá 9,78 kWh energie a diesel jej dokáže přetvořit v pohybovou energii třeba s 40% účinností (realita může být spíše lepší), máme tu asi 3,9 kWh v 1 litru nafty. A pokud budeme počítat, že elektromotor zvládne využít energii z akumulátoru s 90% účinností, pak z oněch 40 kWh v baterii Méganu zbude asi 36 kW. Pak si stačí 36 vydělit 3,9 a voila, máme ekvivalent ani ne 10litrové nádrže nafty.

To bude nepoužitelné, jednoúčelové auto do města a okolí a ani větší akumulátor situaci příliš nezmění. Renault v jeho případě (ekvivalent 13,8litrové nádrže nafty) hovoří o dojezdu až 470 km na nabití, sami si ale výše zmíněnou optikou dokážete představit, jak moc jsou tyto oficiální hodnoty reálné. Jezdit s moderním dieselem za 4 lity nafty není problém, pak jsme někde u 340 km na nabití. To pomalou jízdou půjde, po městě to možná bude i více, na normální svižné ježdění jsou ale obě kapacity zoufale malé.

Výkonem Mégane též stěží ohromí, maximálních 215 koní na přední ose znovu není nic mimořádného, to bude na vůz o hmotnosti pravděpodobně okolo 1,7 tuny (přesné číslo zatím neznáme) spíše tak akorát. Je skutečně těžké v novém Méganu vidět něco jiného než to, čemu Američané říkají „compliance car” - vůz, kterým splníte pravidla, vyhovíte regulacím, ale víc nic.

Může se stát, že Mégane bude zajímavý alespoň cenově, je pochopitelně také možné, že všechny uniklé informace nejsou přesné. V pondělí po oficiální premiéře budeme mít jasněji, pokud se ale nestane něco nečekaného, pak snad ani neexistuje šance, že by vůz jakkoli napravil stále mizernější prodeje tohoto typu v Evropě. Mégane si ještě v roce 2004 našel jen v Evropě přes 465 tisíc kupců a patřil mezi bestsellery celého kontinentu, loni už si našel jen 74 tisíc zákazníků. Jestliže Renault nechá v prodeji jen elektrickou verzi, nemá snad šanci tuto cifru ani vyrovnat, natož pak překonat.

Od nového Méganu jsme nečekali zázraky, Renaultu ale uniklo něco designově i technicky velmi plytkého. Pokud se nestane něco přelomového, vůz může zaujmout snad už jen cenou. Zrovna ty ale u elektromobilů atraktivní opravdu nebývají. Foto: Renault

Zdroj: Forococheselectricos

