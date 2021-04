Nový šéf Alfy Romeo neztrácí naději, podle něj dělají Italové auta kvalitní jako Němci včera | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Odhodlání je pěkná věc, má-li ale veškeré přesvědčení nového šéfa Alfa Romeo stejné základy jako jeho přesvědčení o kvalitě současných modelů, pak je budoucnosti značky těžké věřit.

Alfa Romeo zažila svůj prodejní vrchol na konci 80. let, kdy prodala 233 tisíc aut za rok. A za úspěšné lze označit i období kolem roku 2000, kdy prodávala ročně až 205 tisíc vozů. Od té doby přišlo několik pokusů o „restart”, úspěšný ale nebyl ani jeden. Loni se tak značka zastavila s prodeji na necelých 36 tisících autech v Evropě a o něco více jak 18 tisících v USA. Dle dnes již zesnulého šéfa FCA Sergia Marchionneho, pro nějž byla Alfa srdcovou záležitostí a jehož manažerské schopnosti nemá smysl zpochybňovat, měla přitom touto dobou prodávat 400 tisíc vozů ročně.

Nyní ke kormidlu Alfy usedl jiný schopný manažer, Jean-Philippe Imparato, dosavadní šéf Peugeotu, který pod vedením Carlose Tavarese pomohl francouzské značce zpět do černých čísel. Také on přichází do Alfy z nadšení: „Když jste hlavou Peugeotu, který přináší do kasy miliardy eur za rok, nejdete do Alfy z kariérních důvodů. Děláte to z osobních pohnutek, jste hnán vášní a rodinnými důvody,” říká Francouz Imparato s odvoláním na své italské kořeny, někdejší auto svého otce a také první vůz své manželky - vždy šlo o Alfy Romeo.

To je dobrý předpoklad pro úspěch, stejně jako jakási střídmost, s níž Imparato do firmy vstupuje. Říká, že v Peugeotu řídil přímo tisíce lidí, v Alfě má pod sebou „velmi agilní tým 49 osob”, který si musí vystačit s kancelářemi v Turíně velkými dohromady ani ne jako fotbalové hřiště. Považuje to za plus, prý dnes Alfa funguje jako start-up a klíčová rozhodnutí mohou být provedena v řádu minut. Přesto máme své pochybnosti o tom, jak moc Imparato dokáže uspět.

Jednak je tu problém v podobě samotné značky, která je na jednu stranu a známá a respektovaná, to samo o sobě ale nikoho ke koupi jejích aut nepřiměje. Je proslulá také svou nekvalitou a nespolehlivostí, což mohou být v určitých ohledech přehnané zkazky, mají ale reálný základ. Sami jsme poznali řadu Alf a o kvalitní a jaksi domyšlená auta nešlo nikdy. A platí to i o současném duu modelů, ostatně si připomeňte test dynamiky Giulie QV na videu níže - už z něj jsou patrné absurdity neznámé třeba od německých značek, a to jste možná tohle auto nepoznali. Nepůsobí kvalitně ani jako skoro nové a o dlouhodobých problémech s tímto vozem jsme napsali článků jako snad o žádném jiném modelu na trhu.

Imparato přesto tvrdí, že Giulia a Stelvio jsou stejně kvalitní auta jako vozy německých soupeřů, což jednoduše dalece nekoresponduje s výše zmíněným. Jeho jisté odtržení od reality vnímáme i v kroku pohřbít specifickou techniku Alfy a nahradit ji řešeními koncernu Stellantis. Marně tápeme, kdo krom Audi dokáže stavět úspěšná drahá auta na základech techniky sdílené s levnějšími modely, navíc je otázkou, jak velké sdílení tou čtyř kruhů vlastně je.

Audi A3 a Q2, to jsou tak jediné podstatné produkty s jasnými spojitostmi s Golfem či Octavií (navíc je třeba dodat, že platforma MQB je špička na trhu), klíčové A4, A6 nebo Q5 už mají specifickou techniku sdílenou leda s Porsche. Za novou Alfu Giulietta na bázi čehokoli z nabídky PSA by se asi nikdo nezlobil, ale sportovní sedan nebo SUV za miliony s technikou Peugeotu? To podle nás nemůže fungovat.

Imparato ale neztrácí naději, snaží se šetřit, sdílet a bojovat o vyšší zůstatkovou hodnotu Alf, což je jeden z důvodů, proč je lidé nekupují. Nový šéf chce italské stroje jako nové udržet cenově na úrovni Audi, BMW a Mercedesu „plus minus 1 procento”, což pochopitelně vyžaduje boj za vyšší zůstatkovou hodnotu. „Abyste toho dosáhli, musíte být konkurenceschopní na poli celkových nákladů vlastnictví, které ovlivňuje zůstatková hodnota a emise CO2,” říká Imparato. Ví, že dnes tomu tak není a ani zítra nebude, Alfy by ale podle něj měly během 3 až 4 let mít stejnou zůstatkovou hodnotu jako BMW aspoň po najetí 60 a 90 tisíc km.

Jiné cíle si ale nestanovuje, prý se nechce dostat do pasti slibů, jako bylo oněch 400 tisíc prodaných aut ročně. Přesto chce do 5 let pozvednout Alfu výše a každý rok upřesňovat, jak konkrétně to udělá. Nyní je nejbližším cílem nové malé SUV Tonale, které má přijít na trhu v létě roku 2022 jako první hybrid značky s technikou sdílenou s Fiatem a Jeepem a montáží v Polsku.

Vždy jsme přáli a budeme přát Alfě úspěch, popravdě řečeno ale bude tak trochu zázrak, pokud jej Imparato se svými záměry dosáhne. Alfa není Peugeot, prémiový segment není mainstream, koupě auta drahé značky je tak trochu rozmar a musíte dosáhnout zvláštní kombinace emotivních a racionálních faktorů, abyste takové lidi oslovili. A obáváme se, že k tomu správnému mixu má Alfa Romeo ve své současné podobě a se svými současnými plány tak daleko, že se to stěží může povést v řádu několika málo let.

Giulia a Stelvio jsou jedinými současnými modely Alfy Romeo. Nový šéf značky říká, že jsou stejně kvalitní jako němečtí konkurenti, to mu ale rovnou můžeme říci, že nejsou. Navíc je otázkou, jak moc je to vlastně relevantní, když s jejich technikou dále nepočítá a budoucnost Alfy chce stavět na platformách sdílených s dalšími značkami koncernu Stellantis. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News

Petr Miler