Nový šéf Renaultu odhalil své plány, udělá přesný opak toho, co se čekalo | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Změna v nejvyšším vedení automobilky vždy přinese spoustu nejasností nad jejím dalším směřováním, nový šéf Renaultu se nyní pokusil alespoň část z nich objasnit. V kostce chce Luca de Meo jít podobnou cestou, jakou kráčel u Seatu.

Aliance Renault-Nissan je ve vážných finančních problémech, a tak soustavně hledá cestu, jak se odrazit ode dna a zamířit k pozitivnější budoucnosti. Splnění tohoto úkolu má nyní na starosti nový šéf francouzské části konglomerátu Luca de Meo, kterého Renault přetáhl od Seatu. Tam měl ostatně velmi podobný úkol a uspěl - dlouhodobě ztrátovou španělskou divizi koncernu VW dostal do černých čísel.

Teď už úřaduje ve Francii, dosud se ale jen spekulovalo o tom, co vlastně s automobilkou provede. Vzhledem k tomu, že bez zásadní redukce nákladů se nikam nepohne, se začalo rychle mluvit o konci Alpine, tedy divize mající na starosti jediný, na trhu zcela okrajový model. Dávalo by to smysl, ostatně kupé A110 není zrovna prodejním šlágrem. Letos bylo od ledna do září vyexpedováno pouze 874 kusů, což odpovídá loňskému dvouměsíčnímu období. Ovšem ani celý 2019 nebyl zrovna dechberoucí, svého majitele totiž našlo jen 4 376 aut.

S ohledem na tato čísla není překvapivé, že konec Alpine bral kde kdo jako hotovou věc, nicméně de Meo nyní promluvil o svých plánech a zjevné se rozhodl pro úplně jinou strategii. Nový šéf firmy hodlá do jisté míry zopakovat totéž, s čím měl úspěch u Seatu. Španělé totiž veškeré sportovní varianty seskupili pod označení Cupra, ze kterého následně vykřesali zcela samostatnou značku. Ta jen loni prodala 24 700 aut, tedy o 72 procent více než loni.

Recept na úspěch je tedy jasný, nicméně de Meo jej nebude opakovat do puntíku. Víceméně jen spojí své předchozí zkušenosti s postupem, jaký zvolil Fiat v případě Abarthu. Ten jeho logem obdařuje veškeré své sportovní varianty, což s můžeme přeložit tak, že minulostí se nestane značka Alpine, nýbrž označení Renaultsport. Francouzi totiž již nebudou veškeré své ostré modely párovat s písmeny RS, nýbrž vše zaštítí právě novou sportovní divizí.

Znamená to tedy, že do budoucna se dočkáme vozů jako Renault Mégane Alpine, popř. Alpine Mégane. Stejně tak chce de Meo rozšířit i záběr divize směrem níže. Pod novým označením tedy nemají dorazit jen plnohodnotné ostré hatchbacky, kombíky, sedany, kupé či SUV, mimo to budou nabízeny také stupně výbavy Alpine Line. „Dle mých zkušeností jsou úrovně se sportovním vzhledem, jako je třeba GT Line koncernu PSA, na trhu mnohem populárnější. Musíme proto jít tímto směrem.“

Nový šéf Renaultu si dokonce myslí, že stvoření těchto nových úrovní výbavy by pro značku mohlo být klíčové, neboť pod označením Alpine Line by se klidně mohlo prodat až 25 či 30 procent z prodaných kusů dotčeného modelu. A jelikož právě u vyšších úrovní výbavy jsou vyšší marže, úspěch by se skutečně mohl dostavit. Nyní je ovšem dle de Mea zapotřebí, aby se značka Alpine stala všeobecně známou, neboť zatím je její přitažlivost limitovaná.

Transformace nesmí být zbytečně rychlá, neboť Renaultsport má aktuálně větší renomé než Alpine, čehož si je de Meo dobře vědom. Stejně tak si je ale vědom tradice Alpine. Renaultsport má dnes na každý pád v Dieppe k dispozici jen relativně malou továrnu, kde se navíc kromě modelů RS vyrábí i ono kupé A110. Jakékoliv navýšení odbytu si tak vyžádá buď přestavbu, nebo stěhování do jiné lokality, to jsou ale relativně příjemné starosti. Ostatně, továrny Renaultu již delší dobu nejedou na plnou kapacitu.

Zdá se tedy, že de Meo nepřišel jen bořit a nakonec s ním může být i zábava. Modelů Renaultsportu dnes Francouzi mnoho nenabízí, pokud výsledkem transformace firmy bude více verzí Alpine, proč ne?

Alpine již nemá být výrobcem jediného modelu. Místo toho bude kráčet stejnou cestou jako španělská Cupra či italský Abarth, to je jedním ze zásadních plánů nového šéfa Renaultu, pod nějž Alpine spadá. Foto: Alpine

Zdroj: Auto News

