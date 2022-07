Nový supersport jak z jiné planety má 24 motorů a „chobotnicový synergický systém“ před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alieno

Jeho technika je vpravdě šílená, právě proto se ale zdráháme uvěřit, že bychom se někdy mohli dočkat sériové verze. Kdybychom se ale náhodou mýlili, tady je stroj, který si tak trochu mimozemsky i říká.

Před dvěma lety jsme si mohli posvítit na bulharskou automobilku Alieno. Tu v roce 2015 založil Ahmed Merchev, kterého odjakživa fascinovaly futuristické filmy jako Vetřelec. Kromě toho jde nicméně také o milovníka Lamborghini. Nebylo tedy vlastně překvapením, že prvotina firmy z malé vesničky Shashten nazvaná Arcanum připomínala svým vzhledem právě modely ze Sant'Agata Bollognese. O její pohon se nicméně nestaral atmosférický dvanácti- či desetiválec, nýbrž elektrické ústrojí.

Jakkoliv se nicméně Arcanum měl již dávno vyrábět, zatím jsme nezaznamenali ani vývojový prototyp, natož pak produkční verzi. Dosud tedy tento model existuje jen ve formě počítačových retuší. To ale Merchevovi nezabránilo přijít s další novinkou, která má být ještě extrémnější. Napěchována je totiž takovým množstvím přelomových technologií, že jiným značkám by to stačilo na modernizaci celého portfolia. I proto ale máme pocit, že jde znovu jen o páru nad hrncem.

Novinka zvaná Unum má být k dispozici hned se dvojím typem hnacího ústrojí. Provedení THF (The Heavenly Founder, což je parafráze Nebeského otce, řekněme Nebeský zakladatel) přitom stejně jako Arcanum bude disponovat pouze elektromotory. U základní verze RP2 jich najdeme dvanáct, jenž budou produkovat 2 610 koní a 4 440 Nm točivého momentu. V případě vrcholu RP5 lze nicméně počítat se 24 elektrickými jednotkami (šest na každé kolo), 5 221 koňmi, 8 880 Nm a maximálkou 584 km/h.

Ještě dále má zajít provedení TRS (The Rocket Successor - Raketový nástupce), která si ponechá výše zmíněné elektromotory, ovšem k nim přidá „chobotnicový synergický systém“ Tedy soupravu čtyřiadvaceti trysek, kterým značka říká raketové. Usazeny jsou v jednotlivých průduchách karoserie, aby nedošlo na narušení vzhledu. Systém pracující pod tlakem 700 barů přitom používá obyčejný vzduch a určuje, jakým směrem která tryska fouká, což vůz posune do ideální pozice.

Součástí této technologie je i paket Alieno Save Me, v jehož rámci mohou trysky odfukovat sníh či vodu před předními koly a navyšovat tak přilnavost. Ba co více, pokud se vám povede havarovat a následně skončit na vodní hladině, či spíše pod ní, pak systém využije stlačené lahve se vzduchem a kompresoru, aby kabinu udržoval obyvatelnou do té doby, než dorazí pomoc. Jak ale tyto věci v reálu fungují, Merchev již nezveřejnil.

Bulharská automobilka ovšem hodlá tlačit na pilu ve všech ohledech. O dojezdu se sice nezmiňuje, uvádí však, že veškeré verze budou osazeny elektrickou architekturou umožňující dobíjení baterií výkonem až 350 kW. Pokud si to ovšem zákazník bude přát, firma mu prý nainstaluje stanici vyvinutou vlastními silami, jejíž výkon má činit těžko uvěřitelných 2 700 kW. Díky tomu máte mít i největší paket baterií plný za 4 minuty. Je to absurdní z každého úhlu pohledu - baterie, která by zvládla dobíjení takovým výkonem, neexistuje.

Zajímavý je pak pohled na jednotlivé kapacity baterií. Ty mají kromě lithia používat také grafen a polymery, přičemž konfigurace Race počítá s 60 kWh, Track se 120 kWh a Street se 180 kWh. Poslední zmíněná by už na pár kilometrů mohla vydržet (jde o ekvivalent 46 litrů nafty v dieselu), nicméně při této kapacitě a v kombinaci se 24 elektromotory bude Unum neskutečně těžký. Vrcholných 5 221 koní pak pro změnu základních 60 kWh vycucne jako nic.

Lze už jen dodat, že ceny startují na neskromných 1,8 milionu Eur (cca 44,2 mil. Kč) za základní Unum THF, zatímco vrcholný Unum TRS vyjde na šílených 4,5 milionu Eur (110,5 mil. Kč). Kromě samotného vozu si pak zájemci mohou koupit i část automobilky, přičemž podíl 0,001 % je nabízen za 900 Eur (asi 22 100 Kč). Pokud vás už tedy omrzelo zapalovat si doutník bankovkami, můžete své úspory spálit někde jinde. S autem ani ziskem ale příliš nepočítejte.

Technologie, které si Ahmed Merchev vysnil pro nový Unum, pochopitelně existují, i když často jen ve formě prototypů. Do jednoho paketu je však zatím nikdo nespojil i proto, že to technicky není reálné. Bulharská automobilka má ale trochu jiný dojem, vše navíc ještě hodlá vyšperkovat svým tryskovým pohonem. Foto: Alieno

Zdroj: Alieno

