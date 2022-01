Nový vesmírný letoun má změnit měřítka rychlého cestování, pasažéry přesune rychlostí až 4 300 km/h před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Space Transportation

Jakýsi nepřímý nástupce Concordu má nabídnout ještě téměř dvakrát vyšší rychlost a jít na věc trochu jinak, lidé se s ním budou moci vydat i na orbit. O jeho zrod se nepřekvapivě starají Číňané.

Concorde zná nejspíše každý, jakkoliv let s ním si vychutnal jen málokdo. Do služby sice vstoupil v roce 1976, nicméně poté, co v roce 2000 došlo při startu letu z Paříže do New Yorku k explozi, byl s nadzvukovým komerčním cestováním víceméně konec. Lidstvo si tak muselo po dvě dekády vystačit s běžnými letadly, která se pod rychlostí zvuku pohybují už po dekády prakticky stejným tempem. Třiapůlhodinový let z jednoho kontinentu na druhý tedy nemají v popisu práce, v Číně se nicméně začíná blýskat na lepší časy.

Jde o projekt čínské firmy Space Transportation. Ta chystá jakýsi vesmírný letoun Tianxing I, který je upevněn k raketě. Startuje tedy vertikálně, a jakmile dosáhne určité výšky, dojde k oddělení rakety. Následně pak může letět rychlostí až 4 300 km/h, díky čemuž by třeba cestující z Londýna dopravil do New Yorku za pouhou hodinu. Překonán by tak pochopitelně byl i výše zmíněný Concorde. Pro Číňany jde nicméně jen o počátek mise, neboť již odstartovaly práce na vesmírné verzi, která by dostala cestující na orbit a následně na kterékoliv místo na modré planetě.

Start-up byl přitom založen v roce 2018 a počítá s prvním letem bez posádky v roce 2024, přičemž hned ten následující by mělo dojít na let s posádkou. Do Vesmíru se pak Space Transportation hodlá vydat v roce 2030. Samozřejmě za předpokladu, že vše půjde dle plánů. Na první ukázku došlo již předloni, momentálně pak Číňané mají na kontě deset testovacích letů. Prozatím však šlo vždy jen o pomocnou nosnou raketu, u níž se po oddělení počítá s návratem na domovské letiště, aby mohla být opětovně použita.

Na první testovací let rakety i s raketoplánem by mělo dojít v příštím roce, přičemž za nemalou rychlostí vývoje stojí především čínská vláda. Ta zjevně navázala na americko-ruský vesmírný souboj z minulých dekád, přičemž se rozhodla Spojené státy definitivně porazit. Proto domácím firmám umožnila přístup k vojenským technologiím. V důsledku toho došlo nejen na urychlení projektu, ale také na ponížení nákladů. Čínská vláda navíc pracuje i na vlastním projektu, který se obejde bez pomocné rakety.

Na nástupci Concordu nicméně nepracují jen Číňané, ale i Američané, a to včetně společnosti Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona. V tomto ohledu je nicméně otázkou ekologie. Concorde totiž spotřeboval 25 629 litrů paliva za hodinu, a jakkoliv v tomto ohledu došlo na mnohá zlepšení, je stále více než jisté, že vynesení raketoplánů na orbit bude spojeno s enormní žíznivostí a adekvátními emisemi. Inu, některých se současné ekologické tlaky zkrátka netýkají a týkat nebudou, jejich následky si do mrtě vyjí primárně obyčejní lidé.

Čínská firma má od už roku 2025 umožnit přesun z Londýna do New Yorku za pouhou hodinu. Užít si jej nicméně budou moci jen ti nejbohatší, pochopitelně. Foto: Space Transportation

Zdroj: Daily Mail

