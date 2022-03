Nový dynamický vrchol BMW M3 zničil Teslu na jejím vlastním hřišti receptem Audi, ani si neškrtla před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Souboje ve zrychlení v přímce jsou hřištěm Tesly, na kterém málokdy dostanou její auta napráskáno, ať už se proti nim postaví cokoli. Tentokrát si ale vrcholný Model 3 Performance vzal příliš velké sousto, nový soupeř od BMW byl nad její síly.

Možná jste si toho ani nevšimli, ale BMW M3 a M4 loni dostala náhon na všechna kola. Je to vůbec poprvé v historii těchto modelů, kdy je lze koupit s pohonem 4x4, nad čímž puristé jistě nezaplesají. A zaručeně je neokouzlí ani povinná volba automatické převodovky, což spolu s nepříjemnou nadváhou nových eMek pramení v docela „nechutnou” pohotovostní hmotnost okolo 1 800 kg. Přesto jsou výsledkem ty nejrychlejší verze obou modelů, které kdy vznikly.

Dodávány jsou pouze ve verzi s motorem 3,0 R6 o dvou turbech a 510 koních, což je už prostě moc výkonu na to, aby s ním jen zadní pohon byl s to pracovat efektivně. Přes nemilou hmotnost tak jde o nejrychleji akcelerující M3 historie - na stovku se rozjede za 3,4 sekundy a když si připlatíte za výše než standardně posazený omezovač, dočkáte se rychlosti až 290 km/h.

Jsou to úctyhodné parametry, ale jsou pořád relevantní v době, kdy elektrická auta posouvají měřítka běžných výkonů do jiných sfér? A funguje jakási „audifkace” bavoráků proti autu, kterým je kombinace turbo-automat-4x4 vlastní už po mnoho let, tedy samotnému Audi? Přesně tuto otázku si položil Mat Watson z Carwow a na letišti svedl do křížku novou M3 xDrive s Teslou Model 3 Performance a Audi RS5 Sportback.

O favoritovi nemá dlouho smysl diskutovat, Tesla si vydobyla ostruhy likvidací spousty schopných spalovacích aut v krátkých sprintech. Později už nemá šanci, když jde ale o akceleraci na 400 metrů, neprojeví se slabiny elektropohonu a naopak zaválí jeho okamžitý nástup výkonu a schopnost jej efektivně přenést na povrch zemský. K dispozici má až 562 koní a 660 Nm a i když je z celého tria nejtěžší (1 850 kg), není to zase o tolik, aby neměla válet.

BMW M3 xDrive je totiž s 1 780 kg jen o málo lehčí, jeho 510 koní a 650 Nm je pak Tesle jen na dostřel. Audi RS5 s 450 koňmi a 600 Nm přiznává své morální stáří, ovšem i díky němu je s 1 740 kg nejlehčí z celého tria. Audi a lehkost, jak absurdní před pár léty, časy se ale holt mění. Papírově by přesto měla aspoň na stovku vládnout Tesla (3,1 s) před BMW (3,4 s) a Audi (3,7 s), realita ale takto úplně nevypadá.

Ačkoli je Tesla skutečně rychlá a z místa dokáže odpálit s vervou, na BMW sotva něco podstatného v prvních metrech získá a pak už jen prohrává. Na čtvrtmíli je tak první bavorák s časem 11,4 s před Teslou (11,7 s) a Audi (12,0 s), v závěru je ale vidět, jak těžce Modelu 3 dochází dech. V pružných zrychleních tak dostává rychle výrazně na frak, nakonec málem i od Audi, chuť si spraví jen na brzdění.

Srovnání je tak překvapivým obrazem jasné nadvlády nového dynamického vrcholu BMW M3, který zjevně dokáže s výkonem pracovat velmi efektivně a zastínit nejen Audi, ale i Teslu. Kdo by to čekal, zrovna M3 působí papírově spíše jako trochu bumbrlíček, který bude okouzlovat spíše každodenní použitelností než dynamikou. Ale jak vidno... Spalovací motory zjevně není radno odepisovat ani v tomto ohledu. Také na jejich poli letí vývoj dál a před pár léty skoro neporazitelná Tesla je rázem mezi těmi, kdo musí vzhlížet k novému králi.

BMW M3 s pohonem všech kol puristy neláká, v akci je ale pekelně rychlé. Foto: BMW



Audi RS5 Sportback je příjemné auto, po stránce dynamiky už ale hraje druhé housle. Foto: Audi



Tesla Model 3 Performance bývala králem krátkých sprintů, na novou M3 xDrive ale vůbec nestačí. Foto: Tesla

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.