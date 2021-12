Nový vrchol korejského luxusu ohromuje svým interiérem, s nabídkou motorů už je to horší před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Genesis

Ani nejprestižnější britské značky by se nemusely stydět za luxusní kabinu, s níž přichází nový vrcholný model korejského Hyundai, pochopitelně už pod značkou Genesis. K mání je však pouze se šestiválcem, alespoň zatím.

Na sklonku roku 2015 Hyundai vdechlo život značce Genesis jako samostatné luxusní divizi. Krátce na to byl odhalen i první model nové značky, a to limuzína G90, jíž s ročními odstupy následovaly menší sedany G80 a G70. To však byl jen počátek korejské expanze, neboť loni došlo na představení SUV GV80 a GV70, k nimž se letos přidal ještě třetí model GV80. Mimo to dorazila také elektrická verze G80, na de facto začínající značku tak má Genesis již opravdu rozsáhlé portfolio. Do toho ostatně patří i stylové kombi G70 Shooting Brake, jenž je zaměřeno na Evropu.

Korejci tak mohou počítat s opravdu pevnými základy pro své budoucí aktivity, načež se nadále mohou soustředit jak na upevňování své image, tak na modernizaci portfolia. Ve druhém ohledu pak aktuálně učinili důležitý krok, neboť představili G90 druhé generace. Stejně jako předchůdce bude limuzína i tentokrát nabídnuta ve dvou variantách, z nichž ta s prodlouženým rozvorem nabídne o 190 milimetrů větší prostor mezi nápravami. Profitovat z něj přitom budou hlavně cestující ve druhé řadě, načež je více než jisté, že v této verzi majitelé za volant příliš usedat nebudou.

Genesis přitom vozu nadělilo tzv. Integrovaný kokpit, jehož součástí je 12,3palcový digitální přístrojový štít a 12,3palcový displej multimédií. Doplňují je ergonomická relaxační sedadla, jejichž součástí je deset vzduchových měchů v opěradle a dva v sedáku. Zákazníci tak mohou počítat se čtyřmi druhy masáží, u nichž je možné navolit délku i tlak. Stejně tak bude na výběr vonný systém, jenž počítá se dvěma flakony a třemi různými typy vůně (Driver's Awakening, Great Outdoors a My Favourite Place). Ovládat je přitom půjde nezávisle zepředu i zezadu.

Ještě větší komfort než vpředu lze očekávat vzadu, hlavně u oné prodloužené varianty. Na pravé straně přitom nechybí VIP sedadlo, jehož součástí je vyhřívání, chlazení i nožní opěrka. Korejci přitom do koncového sloupku integrovali také schránku na knihy a časopisy, zatímco středová opěrka obsahuje osmipalcový displej, skrze nějž lze ovládat podsvícení, klimatizaci nebo polohu sedadla. A pochopitelně také zábavní systém, jenž spolupracuje s 23 reproduktory audio soupravy Bang&Olufsen. O nedostatku pohodlí tak nemůže být ani řeč.

Zajímavé je i to, že Korejci nepamatovali jen na luxus, který reprezentuje jak kůže, hliník či křišťál, ale také na ekologii. Vnitřní dekory se vzhledem dřeva tak byly vyrobeny ze zbytkového papíru včetně novin. To ovlivnilo i názvy, na výběr budou totiž varianty Newspaper Crown a Newspaper Stripe. Dále pak lze počítat se dvěma střešními okny, stejně jako se čtečkou otisků prstů, jenž nastartuje nejen motor, ale zároveň upraví nastavení dle zadaného profilu. Těch může být hned několik.

Tím jsme se dostali k motorovému prostoru, a tedy k menšímu zklamání. G90 první generace bylo totiž k dispozici s 3,8litrovým atmosférickým šestiválcem (315 koní), 3,3litrovým přeplňovaným šestiválcem (370 koní) a pětilitrovým atmosférickým osmiválcem (413 a 425 koní), zatímco novinka zatím počítá jen s 3,5litrovým přeplňovaným šestiválcem (380 koní). Korejci nicméně počítají s tím, že prodloužené verzi dodají výkonnější jednotku, jakkoliv aktuálně nebylo zmíněno, kdy a jakou.

Přesunout se tak můžeme k podvozku, který pracuje s přední kamerou detekující povrch vozovky. Na základě dat pak dochází k vyhlazení nerovností, o což se starají vzduchové měchy. Ty lze v případě jízdy po polních cestách přizvednout o 25 milimetrů, stejně jako je součástí vozu systém sledující sklon silnice. Následně pak s pomocí senzorů může zvednout pouze přední část vozu, aby nedošlo na kontakt s povrchem. Kromě toho můžeme zmínit i zadní řiditelnou nápravu či pohon všech kol.

Zajímavým prvkem je nastavení brzd, jenž počítá se třemi režimy včetně řidičského. Pokud tedy majitelé budou sedět vzadu, nemělo by se jim nemělo stát, že při prudkém dupnutí poletí dopředu. Zároveň se nebudou muset namáhat při otevírání či zavírání vozu, neboť zapuštěné kliky dveří se vysunou ve chvíli, kdy G90 detekuje signál z mobilního telefonu. Uvnitř pak posádce postačí jen stisk tlačítka, jenž dveře zavře, u řidiče vše zařídí jen stisknutí brzdového pedálu.

Tím jsme se dostali na konec, zmínit již jen v rychlosti můžeme design vozu. Ten opět počítá s dvojitými úzkými světlomety vpředu i vzadu, stejně jako třeba se zajímavě stylizovanými 20palcovými litými koly. Obojí se stará o svéráznou přitažlivost, oproti předchůdci by tak Korejci mohli počítat s ještě vyššími registracemi. Svou roli ale jistě bude hrát i cena, kteraá bude zveřejněna až v příštím roce, kdy dojde i na faktické spuštění prodeje.

Nové Genesis G90 působí přitažlivě zvenčí i zevnitř, přičemž stejně jako první generace bude k dispozici ve standardní a prodloužené variantě. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

Petr Prokopec

