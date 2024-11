Nový vrcholný Moskvič se začíná prodávat, unikly první ceny. Výkonné a vybavené auto větší než Škoda Kodiaq je o dost levnější před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Na začátek jeho prodejů už se čeká skoro tři čtvrtě roku, nyní ale konečně míří k dealerům. Právě jeden z nich prozradil, kolik bude stát - není to tak málo jako u jeho čínského předobrazu, přesto to není úplně nezajímavá nabídka.

Rusové měli s návratem značky Moskvič velké plány a rychle se chtěli dostat na úroveň stovek tisíc prodaných aut ročně. Ukázalo se to jako nereálné a i letos budou rádi, když se přiblíží metě 30 tisíc ročních prodejů. To není mnoho, touha posunout se dál je ale stále neopouští, a tak dál rozšiřují nabídku všemi směry. Jejich nejnovější želízko v ohni posouvá značku do historicky nejvyšších sfér, neboť jde o velké a poměrně noblesně pojaté SUV až pro sedm cestujících. A asi si na něj vzpomenete, poprvé se představilo letos v dubnu pod prostým označením 8.

Automobilka jej chtěla původně začít ve velkém vyrábět a prodávat už na přelomu léta a podzimu, to se ale nakonec nestalo. Auto míří k dealerům až nyní s tím, že reálně by mohlo být k dispozici na sklonku tohoto měsíce. Oficiálně zatím automobilka o tomto vývoji mlčí, Avtostatu se ale od šéfa prodejů dealerské sítě Avilon podařilo dostat právě tuto informaci. A spolu s ní unikly i první ceny.

Nejprve si zrekapitulujme finální specifikace, které automobilka už potvrdila. Víme tedy, že velké, rovných 4 824 milimetrů dlouhé SUV bude mít pod kapotou přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, s výkonem maximálně 174 koní. Toto stádo pak dostane na povel sedmistupňový automat, který bude zaměstnávat pouze přední kola. Pohon 4x4 nicméně nebude k dispozici ani za příplatek, což může být zrovna v Rusku pro jeho oblibu limitující.

Auto bude zpočátku k dispozici pouze v sedmimístné konfiguraci interiéru, navíc našlapané výbavou. V té nebude chybět 12,3palcový digitální přístrojový štít, sada kamer či multimédia s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. S vyššími úrovněmi výbavy pak dorazí i dvoubarevné kožené čalounění. Absenci pohonu 4x4 pak má částečně kompenzovat volba jízdních režimů včetně terénních specialit.

Ceny jsme dosud znali jen ty čínské, kde se prodává JAC X8 Plus, který se stalo pro Moskvič 8 základem. V konfiguracích podobných těm ruským tam stojí okolo 139 800 CNY, tedy asi 460 tisíc Kč, což by byla na takové auto velmi sympatická cena. V Rusku ale bývají čínská auta dražší, ať už si říkají jakkoli, a tak se „osmička” bude zatím prodávat v několika málo blízkých konfiguracích za sumy mezi 2,8 a 3 miliony rublů - to je asi 670 až 720 tisíc Kč.

Nejsou to už malé peníze, pokud ale uvážíme, že jde o vůz větší, silnější a vybavenější než základní Škoda Kodiaq, která dnes stojí v Česku nejméně 980 tisíc korun, je to vlastně docela láce. Není divu, že Moskvič očekává, že půjde po menším SUV 3 o jeho druhý nejprodávanější vůz - jestli se to ovšem skutečně stane, ukáže jen čas.

Moskvič 8 se začne oficiálně prodávat během následujících dnů či týdnů. A nezdá se, že by neměl šanci uspět tak, jak si Rusové malují, byť jejich optimismus zatím realitu dalece překonával. Foto: Moskvič

Zdroje: Avtostat, Moskvič

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.