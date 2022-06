O spotřebě nových aut se dál vesele lže, dvoutunové SUV Mercedesu má jezdit za 0,5 l/100 km před 5 hodinami | Petr Prokopec

S pomocí podobných aut si můžete udělat nejlepší obrázek o tom, jak vážně lze brát zkazky o efektivitě elektrifikace. Tohle snad EU a Mercedesu nezbaští ani ten nejhorší student fyziky v Evropě.

Na počátku dubna svitla fanouškům Mercedesu naděje, že německá automobilka nebude ve svých downsizingových snahách tak důkladná. Jakkoliv je totiž jisté, že třída C nedostane nic jiného než čtyřválce, v případě spřízněného GLC se mluvilo o příchodu 2,9litrového šestiválcového turbodieselu. Nešlo však o oficiální zprávu, nýbrž o informace ze zákulisí, které se zjevně nezakládaly na pravdě. Nová generace stuttgartského SUV je totiž venku, a to také jen se čtyřválcovými motory.

Nabídka tedy bude tvořena pouze mild-hybridními a plug-in hybridními motory, na rozdíl od konkurence nicméně Mercedes alespoň nedal padáka dieselům. Ty jsou koneckonců v případě těchto aut ideálními pohonnými jednotkami, přičemž stejně jako ty benzinové je doplní buď integrovaný startér-generátor (ISG), nebo elektromotor a baterie o kapacitě 31,2 kWh. Mercedes přitom dodává, že plug-in hybridní ústrojí je kompaktnější a výkonnější než kdy dříve.

My si nejprve posvítíme na mild-hybridní verze GLC200, GLC300 a GLC220d. První z nich dostala do vínku 204 koní, druhá 258 a třetí 197. ISG přitom ve všech případech přihazuje 23 koní výkonu a 200 Nm točivého momentu, díky čemuž provedení GLC300 zvládá stovku již za 6,2 sekundy. Jeho nejvyšší rychlost je pak omezena na 250 km/h, v případě spotřeby nicméně vede GLC220d s udávaným 5,2- až 5,9litrovým průměrem. To stovku zdolá za 8 sekund.

Ve srovnání s plug-in hybridy je nicméně mild-hybridní diesel doslova pijanem, pokud tedy budeme věřit oficiálním údajům. Mercedes se rozhodl instalací poměrně velkého paketu baterií využít benevolenci Evropské unie naplno. Verze GLC300e totiž má ujet čistě na elektřinu minimálně 104 kilometrů, stejně jako provedení GLC400e. U modelu GLC300de se pak dokonce počítá se 117 km, což znamená, že jednu trasu v rámci laboratorního cyklu WLTP urazí německé SUV téměř „zdarma“.

Ona energie vám z baterií pochopitelně zmizí, ovšem pravidla EU jsou nastavena tak, že elektřina zjevně pochází ze vzduchu a tudíž ji není třeba do normovaného cyklu zahrnovat. Počítá se místo toho pouze spotřeba paliva, která v tomto ohledu byla naprosto minimální. Dieselové provedení se tak má pohybovat za 0,5 až 0,7 litru, zatímco u benzinových modelů byla spotřeba vyčíslena na 0,6 až 0,8 litru, emise CO2 pak padají k 13-17 g na km.

Že to je bohapustá lež, nemusíme dodávat, auto má více jak 2 tuny pohotovostní hmotnosti. Vozy totiž během stejné doby spotřebují téměř vše z oněch 31,2 kWh elektrické energie. Reálnou spotřebu a emise CO2 tak můžeme spočítat naprosto přesně. Například u dieselového GLC300de spotřebuje vůz 26,7 kWh elektrické energie, které lze docela přesně přepočítat na ekvivalent 6,8 litru nafty na 100 km. A oněch 26,7 kWh se u nás podle Electricity Map v tuto chvíli stará o generování 2 981 gramů CO2. Sečtěme si údaje dohromady a jsme u spotřeby okolo 7,4 litru nafty na 100 km. To už zní uvěřitelně a přesně takto to mohou EU i automobilka prezentovat, jsou to jednoduché výpočty. Ale nechtějí, raději se budeme tvářit, že jsme přidáním druhého motoru a baterií udělali z dvoutunového SUV střízlíka, který má smysl koupit si místo sebeúspornějšího malého auta s jedním malým motorem. Je to skutečně odporná a manipulativní lež.

Ve stínu oné virtuální reality ale není překvapivé, že Mercedes zavelel k downsizingu a elektrifikaci. Díky těmto krokům je na oko čistější než lilie, přičemž europolitiky realita zjevně nezajímá, podstatné je pouze papírové plnění emisních cílů. Ostatně pokud by tomu bylo jinak, pak by emise spojené s výrobou elektřiny nebyly ignorovány. A stejně tak by byl měřen kompletní životní cyklus vozu, tedy nikoli jen provoz, ale i výroba.

To je však hrob, na kterém jsme již brečeli tolikrát, že aktuálně raději již schováme kapesníky a v rychlosti dodáme pár dalších faktů o novém GLC. To se natáhlo o 61 milimetrů do délky, načež měří 4 716 mm. Rozvor pak narostl na 2 888 mm, a jakkoliv šířka 1 890 mm zůstává shodná s předchozí generací, rozchod kol byl vpředu rozšířen o 6,1 mm a vzadu o 23,1 mm. Kromě toho o 4 mm poklesla výška, GLC tak působí mnohem agresivněji.

Německé SUV se zároveň stalo i praktičtějším, do zavazadelníku totiž pobere 620 litrů, tedy o 71 více než dříve. Palubní deskou přitom nepřekvapí, architektura plně odpovídá třídě C. Nechybí tedy ani 12,3palcový digitální přístrojový štít, ani 11,9palcový rozměrný tablet vyplňující středovou konzoli. Tím nám informace končí, pročež jen dodáme, že prodej odstartuje v létě, do konce roku by ovšem měly dorazit ještě verze AMG. Taktéž však jen se čtyřválci.

Nová generace Mercedesu GLC váží okolo dvou tun. Představa, že jezdí za půl litru na sto kilometrů, je tak skutečně bláhová. Německá automobilka se ale zjevně rozhodla, že místo o reálně efektivní vozy se bude snažit o virtuálně přínosná řešení ušitá podle bruselských norem. Gratulujeme. Foto: Mercedes-Benz

