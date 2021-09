Obří luxusní „loď neřesti” konečně vyrazí na svou první cestu, lístky stojí až půl milionu před 3 hodinami | Mirek Mazal

Měla vyplout už začátkem loňského roku, koronavirová pandemie ale udělala své. Nyní se Scarlet Lady konečně chystá na první komerční cestu a slibuje zážitky, jaké dosud nebylo možné na moři poznat.

Může se zdát, jako by to bylo včera, od plného propuknutí koronavirové pandemie ale v těchto dnech ubíhá rok a půl. Za tu dobu se odehrálo mnohé, v některých oborech lidské činnosti ale jako by se zastavil čas. Platí to zejména o aktivitách spojených s mezinárodní turistikou, která byla během té doby buď nemožná nebo lidmi nevyhledávaná. A i když se nedá říci, že bychom se koronaviru v mezičase zbavili, některé aktivity se snaží znovu začít tam, kde v březnu 2020 skončily.

Do značné míry se to týká obřích výletních lodí, které byly s šířením kdysi nového koronaviru mocně spojovány. Jednu takovou pod hlavičkou firmy Virgin Voyages stavěl miliardář Richard Branson, který se po úspěších letecké, vlakové a vesmírné dopravě rozhodl změnit zaběhnuté pořádky i na světových oceánech. Loni na jaře měl vypustit na vodu Scarlet Lady, obří luxusní parník určený pouze pro dospělé, který je právě proto přezdívaný „loď neřesti”. Nakonec ale na jedinou komerční plavbu nevyplul dodnes.

První ze zamýšlených čtyři lodí Virgin Voyages ale už v uplynulých týdnech absolvovala krátké demonstrační plavby pro tisk a podobné entity v okolí Britských ostrovů, nyní se konečně vydá na svou první obvyklou trasu mezi Miami a Karibikem. Stát se tak má 6. října, kdy má být uvedeno do provozu všech 1 408 pasažérských kajut, z nichž 93 % disponuje výhledem na oceán. Přes 85 % kabin pak disponuje balkónem. Ve skromnějších 813 kajutách bude přebývat 1 160 členů posádky, kteří budou obsluhovat 2 770 pasažérů. Pouze hrstka z nich ovšem okusí největší z 15 apartmánů Mega RockStar Suites v ceně od půl milionu korun za jednu plavbu.

Scarlet Lady má být plná zábavy a relaxu, na moři prý dosud nepoznané. Těžko říci, co vše si pod tím představit, onen limit 18 let pro možnost na loď vůbec vstoupit ale zavdává k různým fantaziím. Bezstarostné týdny mimo domov lidé trávit v údajně nekonečných opalovacích zónách, k dispozici jsou fitness centra, jóga nebo uklidňující masáže s lázněmi. A pochopitelně spousta bazénů. Typické přepychové prvky ve formě prvotřídních restaurací, kaváren a klubů nemohou chybět, ovšem za pozornost stojí méně časté služby například ve strip baru nebo za dveřmi tetovacího a piercingového studia. Branson myslel na moderní trendy a mezi zábavními kouty nechal vybudovat speciální místnost plnou třpytivých segmentů, která se bude exkluzivně vyjímat mezi všemi dovolenkovými fotografiemi na Instagramu.

Obří party loď zářící hlavně červenou barvou měří na délku 277 metrů, neustálá zábava by měla prostupovat třinácti palubami z celkových sedmnácti. Nejnižší patra skrývají zásoby pro několikadenní mejdan všech hostů. Kolos zapovězený dětem váží 110 tisíc GT a v Karibiku bude pomalu pendlovat mezi prominentními přístavy rychlostí maximálně 22 uzlů (41 km/h) pomocí dvou párů motorů Wartsila o celkovém výkonu 64 000 koní. Rozhodně zajímavý stroj. Jak dlouho ale bude sloužit v souladu se záměry, je ale ve hvězdách - koronavirus nám stále nedal pokoj...

Scarlet Lady se vymyká ostatním výletním lodím. Už jen vstup od 18 let je něco velmi neobvyklého, mimořádná je ale i míra kajut s výhledem na oceán či vlastním balkonem. Podle prvních recenzí je to i na poměry podobných lodí mimořádná věc. Foto: Virgin Voyages

Mirek Mazal