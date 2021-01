Octavií bude málo, Škoda nevyrobí dost aut. „Bojujeme o každý vůz,” říká šéf prodejů VW před 4 hodinami | Petr Miler

Máte-li zájem o novou Octavii, s jejím objednáním byste neměli dlouho váhat, jinak by se na vás letos také nemuselo dostat. Jakkoli to může znít zvláštně, ještě větší problém než poptávka je výroba.

Pokud jste si koncem loňského roku chtěli koupit nové auto, mohli jste být překvapeni. Ze všech stran se hrnou informace o kolabujících prodejích, které nejsou přehnané - většina automobilek se loni v Evropě musela potýkat s 20- a víceprocentními poklesy prodejů, což jsou ohromné a často bezprecedentní propady. Auta by tedy za takové situace měla být levná a snadno dostupná, neboť nabídka by měla převyšovat poptávku. Ale ouha, tak tomu povětšinou nebylo.

Jedním z důvodů byl fakt, že většina výpadků prodejů se odehrála v době, kdy se auta ani nevyráběla, a tak málokdo vyráběl vozy navíc, kterých by se později musel zbavit. Problémy s výrobou navíc byly i později, to ale nakonec nebylo tak důležité jako příliš nízká očekávání automobilek z hlediska poptávky ve zbytku roku, čemuž byla výroba dále přizpůsobena. A v případě výkonnějších modelů se klíčovým problémem ukázaly být regulace EU, které si vyžádaly limitovat výrobu některých modelů - ty během několika posledních měsíců roku nebyly v prodeji vůbec, i když je vyrobit šlo.

Za této situace by bylo logické očekávat, že nový rok přinese zlepšení a pravděpodobně jej skutečně přinese, ale ne ve všech případech. V případě koncernu Volkswagen je dokonce už 5. ledna jasné, že některých modelů bude málo po celý rok a automobilka s tím mnoho nenadělá.

Uvádí to s odvoláním na své zdroje ve vedení koncernu německý Handelsblatt. Podle jeho informací VW už teď ví, že letos vyrobí přinejmenším o 100 tisíc měně aut, než by si přál. Nemohou za to jeho vlastní výrobní kapacity, ale omezené možnosti dodavatelů elektronických komponentů, kteří se po loňských problémech částečně přeorientovali na jiné segmenty trhu. Ve stručnosti - dávají přednost výrobcům elektroniky, kteří jim slibují jistější odbyt než výroba aut.

Handelsblatt nepřehání, k situaci se vyjádřil Klaus Zellmer, člen nejvyššího vedení koncernu zodpovědný za prodej a marketing. Ten potvrdil, že nejméně 100 tisíc aut, která by VW chtěl letos vyrobit, nebude vyrobeno. Problémy se týkají hlavně vozů na platformě MQB a dopadnou především na Golf, Leon a Octavii, protože s těmito modely na MQB je spojena nejnižší marže. Zbylé vozy na stejné platformě jsou buď SUV nebo větší sedany, liftbacky, kombíky a nebo Audi, se vším je spojena vyšší marže.

„Musíme letos bojovat o každý vůz,” řekl Zellmer s tím, že „nikdo s jistotou neví, kdy budou dodávky znovu na standardní úrovni”. Produkce zmíněných vozů je tak podle něj už v tuto chvíli uměle zpomalována, neboť jich zkrátka není možné vyrobit tolik, kolik by jinak trh žádal a kapacita dovolila.

Jak vidno, ani letošní rok nebude „normální” a koronavirový chaos nás bude provázet i nadále s často nevyzpytatelnými dopady. Kdo by to byl před nějakým třičtvrtě rokem, když tohle všechno začalo, býval řekl.

Výroba Škody Octavia je podle prodejního šéfa koncernu VW už teď uměle zpomalována a lépe nebude. Celému koncernu chybí část komponentů a zlepšení dodávek je v nedohlednu. Vzniknout tak nemá nejméně 100 tisíc aut, která by automobilka dokázala prodat - krom Octavie hlavně Golfu a Leonu. Foto: Škoda Auto

