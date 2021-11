Odepisovat diesely je předčasné, na jednom z největších trhů Evropy překonávají všechny rekordy před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Z přístupu části automobilek se může zdát, že diesely jsou už prakticky mrtvé a čekáme jen na chvíli, kdy se za nimi definitivně zavře voda. Data o prodejích ale ukazují, že jen tímto směrem vývoj nemíří.

Doba dieselová se zdá být u konce a podle nás je to škoda. Jako nadšenci máme daleko k tomu preferovat naftové motory, nemají ten správný zvuk, charakter a jakousi bezprostřednost, současně ale jako lidé obdivující techniku nemůžeme nežasnout nad jejich efektivitou. Jak říká jeden z kolegů, s benzinovým motorem se musíte snažit, abyste jeli úsporně, s tím naftovým se musíte snažit, abyste měli vysokou spotřebu. A když se zejména v poslední dekádě podařilo vyřešit prakticky všechny problémy s jejich přímo i nepřímo škodlivými emisemi, proč se jich zbavovat zrovna teď?

Nicméně EU se k nim postavila zády, Amerika pro ně nikdy nehořela a dalších bašt zájmu o ně není mnoho. Nepatří mezi ně ani Rusko, kde byly nafťáky dlouho téměř nepoužitelné kvůli nízkým zimním teplotám i kvalitě tamního paliva. Také v tomto ohledu se ale podařilo většinu potíží vyřešit a pokud natankujete včas správné palivo, ani ruská zima vás nepřekvapí.

Tak se stalo, že zatímco jinde ve světě zachází dieselové osobáky na úbytě, v Rusku, které aktuálně se řadí mezi tři největší evropské trhy s auty, prosperují. Z téměř nulového podílu na trhu se posouvají výš a výš a Avtostat na základě své nejnovější analýzy konstatuje, že za prvních 9 měsíců letošního roku dosáhly rekordních absolutních i relativních prodejů. A to už něco znamená, zvlášť pak ve chvíli, kdy prodeje téměř všeho míří dramaticky opačným směrem.

Abychom byli konkrétní, diesel si letos v Rusku koupilo do konce září 94 600 lidí, což je o 20 procent (!) více než o rok dříve, tehdy se jednalo o 78 800 naftových osobních vozů. Jejich podíl na trhu se tak posunul až na současných 8,1 procenta a poprvé se pevně usadil za touto metou. To je fascinující trend v momentě, kdy ochota automobilek tyto motory nabízet zejména do levnějších modelů je téměř nulová a jejich dostupnost je bezprecedentně malá.

Renault si tak může výskat, že do nového Dusteru nakonec diesel dal, i když jej původně chtěl z nabídky vyřadit. Právě tento model je letos vládcem ruského trhu s nafťáky, když si našel 9 100 kupců, což je o 113 % (to by se znovu hodilo uvést s vykřičníkem) více než loni. Rychle ale roste odbyt prakticky všech žádaných dieselů - naftové Hyundai Santa Fe si našlo 5 800 kupců (+78 %), Toyota Land Cruiser Prado 5 600 (+27 %) a mezi hity najdeme i BMW X5 (4 100 aut), BMW 5, BMW X6, Mercedes GLE, BMW X3 a také Škodu Kodiaq (3 000 aut, +48 %).

Je to skutečně pozoruhodný stav, zvláště třeba ve srovnání s tolik protěžovanými elektrickými auty, která si letos v Rusku koupilo za stejné období 845 lidí. Tato čísla také nejlépe vysvětlují, proč třeba BMW odmítá skončit s diesely a říká, že i po roce 2030 budou na řadě míst světa znamenat hodně. Rusko může být jedním z nich, zrovna bavoráky jsou s nimi očividně velmi žádané.

Nejprodávanějším dieselem v Rusku je Renault Duster. Ten už vůbec s naftou neměl být prodáván, Renault si to ale nakonec rozmyslel a zjevně dobře udělal, prodeje meziročně rostou více jak dvojnásobně. Foto: Renault

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.