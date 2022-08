Odvážně střižená korejská novinka konkurující hned dvěma Škodám boduje, při jejích cenách není divu před hodinou | Petr Miler

Její přijetí bylo netrpělivě očekáváno, neboť pro automobilku by úspěch tohoto auta byl nejlepší ochranou před rizikem bankrotu. A zatím si může oddychnout, zájem je na poměry značky enormní.

Korejský SsangYong se v posledních letech pohybuje na hraně bankrotu. O záchranu automobilky se pokouší více lidí i firem, světlo na konci tunelu však po stále vidět není. Jak se ovšem říká, naděje umírá poslední. Myslí si to pak především Korejci, kteří i v tak svízelné situaci dokázali přijít s novinkou, která nepůsobí ani trochu zoufale. Říká si Torres, jde o SUV a v nabídce firmy se zařadí mezi kompaktní Korando a větší Rexton.

Rexton jako jedno z mála SUV na trhu ještě disponuje žebřinovým rámem, Torres je ale střižen poněkud dobověji a stojí na upravené platformě Koranda. Na první pohled ovšem nezaujme technikou, ale spíše odvážným vzhledem, který je inspirovaný vícero prvky známými od jiných značek. Zepředu kvůli masce se šesti vertikálními lamelami připomene hlavně Jeep, nárazník spíše poslední kreace Mitsubishi a zadní světla Ford Explorer. A venkovní uzamykatelné „kapsy“ nezapřou inspiraci u Land Roveru Defender.

I když to takto řečené může působit jako mišmaš, výsledek není nezajímavý a spíše láká než odpuzuje. Ještě více to platí o interiéru, který působí čistě a moderně. Volant s výrazně zploštělou spodní částí je sice u SUV nesmysl, za ním se ale nachází velký digitální přístrojový štít, na který zprava navazuje 12,3palcová obrazovka multimédií. Navíc je tu ještě (podobně jako u Audi) 8palcový displej určený pro ovládání klimatizace či třeba vyhřívání sedadel.

Všechny tyto prvky jsou standardem, stejně jako třeba venkovní LEDky, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka či 17palcová litá kola. Torres tedy působí opravdu lákavě, což nepopírá ani technika. Se zmíněným Korandem vůz sdílí hnací ústrojí, zejména 1,5litrový přeplňovaný benzinový čtyřválec dávající až 163 koní výkonu a 280 Nm točivého momentu. O přenos výkonu na přední či za příplatek všechna čtyři kola se stará šestistupňový manuál, případě šestistupňový automat od Aisinu.

Dorazit by měl i 1,6litrový diesel a také elektrická varianta. Torres by měl vyfasovat motor se 190 koňmi a 360 Nm napájený bateriemi o kapacitě 61,5 kWh. Ty u menšího Koranda mají dle normovaného cyklu WLTP vystačit na 339 kilometrů, realita však pochopitelně bude horší. U Torresu lze čekat ještě kratší dojezd, načež se leckdo může začít ptát, jak hodlá porazit Škodu Enyaq, která bude jedním z jeho hlavních konkurentů.

Odpověď se ale nehledá složitě. SsangYong už začal auto prodávat ve své domovině, kde 4,6 metru dlouhé SUV (velikostně tedy odpovídá přibližně Škodě Kodiaq, není to žádný prcek), startuje na 27 400 000 wonech, což je asi 497 tisíc Kč. Za tuto částku u nás koupíte leda základní Kamiq s pár příplatky, který je pouze 4,2 metru dlouhý a jehož 95koňový tříválec vám hezké pocity opravdu nenavodí. O Kodiaqu si můžete nechat jen zdát, Enyaq snad raději necháme už být... A i nejvyšší výbava přijde jen na 30 200 000 wonů (asi 548 tisíc Kč, pořád s benzinem 1,5).

To je velmi lákavá nabídka, a tak se nelze divit, že po ní lidé jdou. SsangYong říká, že auto si ke konci července objednalo už přes 50 tisíc zákazníků a nebývalý zájem jej přiměl přehodnotit původní produkční plány do úplně jiných sfér (letos chtěl vyrobit jen 16 800 aut). Na poměry globálních automobilových gigantů není 50 tisíc objednávek nic světoborného, SsangYong ale prodává něco kolem 100 tisíc aut ročně po celém světě. Na poměry značky je to rána jak od Rockyho.

Uvidíme tedy, zda se vozu bude dařit i dál, firmě se povede nakopnout produkci a nabídne jej i u nás. Své zastoupení tu má a nedá se říci, že by nemělo pevnou půdu pod nohama - letos tu prodalo už 1 468 aut, to není málo, meziroční růst o 320 procent je masivní. Pokud Torres dorazí včas, s podobně konkurenceschopnými cenami a bude reálně dostupný, má Škoda o problém navíc. A SsangYong o problém míň, prodejní hit je přesně to, co potřebuje k záchraně.

Vzhled SsangYongu Torres je odvážný, ale neruší. Při pohledu na nízkou cenu a rozsáhlou výbavu není divu, že táhne jako žádný jiný současný model značky. Foto: SsangYong

