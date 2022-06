Oficiální dealer Škody vyřešil nedostatek aut značky pro Česko tak, že začal dovážet její vozy z Číny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Je to nevídaná věc, na druhou stranu je ale jen logickým vyústěním nastalé situace. Škodovka v Číně padá ke dnu a nevyužívá svých tamních výrobních kapacit, v Evropě naopak nestíhá dodávat. Navíc lze takhle koupit i auto, po kterém tu někteří toužili a běžně jej pořídit nelze.

Chcete novou Škodu? Pokud netoužíte po něčem naprosto okrajovém, co se i v dnešní době krčí v koutu dealerství bez špetky zájmu kohokoli, můžeme vám popřát akorát hodně zdaru. Na cokoli žádoucího se čeká a odpovědný dealer vám ani nemůže upřímně říct, jak dlouho si počkáte. V tuto chvíli je strategií paušálně oznamovat zhruba půlroční čekací lhůtu s tím, že bude upřesněna „za pochodu”. Reálně se ale třeba na Octavie čeká déle než rok.

Podobná situace panuje i u jiných modelů, a tak dealeři vymýšlí, co by prodali těm, kteří potřebují auto dřív. Typickým řešením je ojetina, neboť tu skutečně můžete mít hned, neskloňovanější argument dneška „ale je skladem” ovšem nezabere na každého. Někteří prostě chtějí nový vůz, jiní mají příliš jasné představy o tom či onom a nevezmou třeba zelené auto místo červeného.

Dealeři tak hledají rozličná řešen a, s jedním pozoruhodným přišel Havex, firma oficiálně zastupující právě Škodu. Ta se rozhodla dovážet nové vozy automobilky z Číny, kde škodovka padla skoro na úplné dno, i když tam umí vyrábět statisíce aut za rok. To je opačný problém, než který řeší v Evropě, a tak to vlastně dává smysl. Pozoruhodné ale je, jaký vůz tu díky tomu také lze koupit.

Číňané totiž od Škody v době, kdy česká auta kupovali jako zběsilí, dostali hned několik specialit, které jinde nekoupíte. Jednou z nich je Kodiaq GT, stylové SUV-kupé a pravá vlajková loď značky, která měla zamířit také do Evropy. Nakonec se to ale kvůli omezeným produkčním kapacitám nestalo a teď už ani jistě nestane. Auto tu nyní rázem koupit lze, co s ním dostanete?

Jde o skutečně zajímavě vyhlížející model, třebaže čelní partie se od základní Škody Kodiaq příliš neliší. Atraktivnější je pohled na bok a záď, která je zcela nová a přitahuje pohledy mnohem více než standardní, poněkud krabicoidní Kodiaq. Přeprofilované víko zavazadelníku tak doplňuje prudčeji se svažující zadní okno, stejně jako odlišný profil střechy. Vůz dostal i jiný nárazník, skrze který vykukuje dvojice koncovek výfuku. Vše uzavírá nápis Škoda přes celou záď, v době premiéry to byla u české značky úplná novinka.

Vůz se od základního „medvěda“ liší nejen vzhledem, ale i rozměry. S délkou 4,63 metru je o šest centimetrů kratší, s výškou 1,65 metru pro změnu o nějaké dva centimetry nižší. V případě šířky či rozvoru již na změny nedošlo, počítat tedy lze s 1,88 a 2,79 metry. Pod kapotou najdeme přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec EA888, který pod čínským obchodním názvem TSI380 nabízí 220 koní a 350 Nm. Obojí míří na všechna kola, standardně devatenáctipalcové lité disky osazené pneumatikami 235/50 R19. S tímto potenciálem pod kapotou zvládne 1 715 kilo vážící vůz zrychlit z klidu na stovku za 7,5 sekundy, nejvyšší rychlost má pak hodnotu 220 km/h. Kodiaq GT má k dispozici na dnešní dobu velkou, 62litrovou nádrž, zavazadelník pak pobere 463 až 1 607 litrů.

To všechno je zajímavé a v Číně to stojí hodně málo - 191 900 yuanů znamená asi jen 660 tisíc Kč, za to u nás brzy nekoupíte ani Octavii. Přidejte náklady na dovoz, cla, daně a marži Havexu a jste na ceně 1 489 000 Kč. A můžete si vybírat z různých barevných verzí vnějšku i vnitřku. Je to hodně peněz za jakoukoli Škodu, natož pak čínskou Škodu, s touhle tu ale rozhodně nezapadnete, málokteré jiné auto české značky tu má šanci otáčet hlavami kolemjdoucích. Skoro se chce říci otřepané: „A holky budou koukat!” Jestli vám to stojí skoro za 1,5 milionu, posuďte sami.

Škodu Kodiaq GT jste dosud mohli vidět běžně jen v Číně. Teď ji můžete koupit i v ČR, jde ale o jakýsi šedý dovoz. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Havex

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.