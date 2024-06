Ošklivý a otylý propadák BMW jménem XM skončí bez nástupce, místo něj se znovu vrátí řada 6 včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

„To je krásné auto!” neřekl na adresu XM nikdo nikdy. To ale není ten hlavní problém, jde především o technicky nepřesvědčivé, těžké, drahé, a proto nechtěné SUV, kterého se dnes BMW s obtížemi zbavuje navzdory vysokým slevám. Že nedostane nástupce, tedy nakonec nepřekvapí.

Doplněno 27.6.: O vyjádření k publikovaným informacím jsme požádali německou centrálu BMW, která uvádí, že v současné době „neexistují plány na vrácení řady 6 na trh” a automobilka „nebude oficiálně komentovat budoucnost nástupce řady XM”. Něco nám říká, že minimálně polovina příběhu bude skutečná... Původní článek následuje beze změny.

Když bývalý šéfdesignér BMW a jeden z nejrespektovanějších designérů aut posledních dekád o nějakém novém bavoráku řekne, že ho nutí k sebevraždě, víte, že jeho autoři neměli dobrý den. Když se pak ukáže, že nic zajímavého nepředvádí ani jízdně a zákazníci jej nechtějí tak moc, že se automobilka musí podbízet až 400tisícovými ceníkovými slevami, víte, že budou padat hlavy. Jestli to za model XM, o kterém je nyní řeč, někdo odnese, nevíme, samotné XM to ale odnese už prakticky jistě.

Mnichovská automobilka to dnes od nás už jednou schytala za absurdní novou M5, a tak jsme do ní nechtěli znovu „šít”, ovšem tohle je podruhé vlastně jen napůl. XM a M5 totiž spojuje stejně nesmyslný hybridní pohon, který činí obě auta neúnosně těžkými a vzhledem k jejich výkonům nemístně pomalými. Tušíme, že M5 to projde, to je ikona, kterou si spousta lidí koupí ze setrvačnosti už kvůli slavnému jménu, ale XM žádnou historii nemá. A tak zachází na úbytě snáz.

Podle obvykle dobře informovaných kolegů z Autonews BMW už teď nepočítá s tím, že by XM dostalo novou generaci tak moc, že o tom předem zpravilo své dealery. Původně prý automobilka počítala s tím, že nové XM dorazí v roce 2028 aspoň jako elektromobil, nyní se ale nepočítá ani s tím. V roce 2028 se tak za tímto autem má zavřít voda nadobro. A pokud se Mnichov vytasí znovu s nějakou specialitou divize M, bude to jinak koncipovaný vůz.

Není to ale jediná novinka, o které se dozvídáme. BMW prý už skutečně počítá s dalším návratem řady 6, která byla, pak nebyla a pak znovu existovala jako kupé střední třídy, později se stala velrybou na kolech v podobě modelu 6 GT a nyní znovu není. Má tedy zase být a v roce 2026 se vrátit ve formě kupé a kabrioletu jako náhrada řady 8 a možná i řady 4. To je prakticky úplný opak toho, co BMW udělalo na konci minulé dekády, ale časy se prostě mění a plány s nimi.

„Auta hlavního proudu jsou populární, ale měli bychom mít i specificky zaměřené vozy. BMW se snaží sladit s tím, po čem zákazníci prahnou,” citují Auto News jednoho z prodejců. Nová řada 6 by tak měla dorazit na architektuře BMW Cluster, která podporuje všechny typy pohonu, takže se můžeme dočkat i dnes neobvyklého elektrického kabrioletu. Víc ukáže čas, ale jedno si můžeme říci už nyní: Pokud XM zhyne, zlobit se nebudeme. A návrat šestkového kupé nás také nemá důvod přivádět k nedobrým pocitům.

„Die, die, diet!” BMW si pro XM vybralo první osud a možná je to tak lepší, dieta by v případě XM musela být opravdu drastická. Foto: BMW

Zdroje: Autonews, BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.