Panasonic po 11 letech prodal veškeré své akcie Tesly, hodnota obchodu bere dech před 7 hodinami

/ Foto: Yuya Shino, Reuters

Mezi oběma firmami panovaly vždy napjaté vztahy a odchod Panasonicu z řad významných akcionářů můžeme považovat za jejich vyvrcholení. Z pohledů Japonců s obrovským ohňostrojem.

O Tesle si můžete myslet cokoli, současnou hodnotu akcií firmy je ale těžké vnímat jako cokoli jiného než jako vtip. Je mnohonásobně větší než u těch největších automobilek světa, které už dekády prokazují, že jsou schopny vydělávat miliardy, ať už zrovna lidi táhnou kupé nebo SUV, benziny nebo diesely, manuály nebo automaty. Představa, že je teď mnohonásobně zastíní firma nabízející jeden druh pohonu, který stěží bude v jakkoli dohledné době něco podstatného znamenat třeba v celé Africe, Jižní Americe, Austrálii, Rusku či většině Asie je pošetilé a jsme přesvědčeni, že nejsme až tak daleko od chvíle, kdy hodnota Tesly oproti dnešku zlomková.

Nejsme jediní, kdo si to myslí, pro tuto chvíli ale platí, že cena akcií firmy je velmi vysoko a zejména pro dřívější investory do Tesly může být zlatým dolem. Je hezké si to představit v grafu zobrazujícím vývoj hodnoty firmy během 10 let, současně je ale těžké najít někoho, kdo akcie americké automobilky po celou tu dobu drží. Protože už dávno byly tak komicky vysoko, že málokdo věřil, že se mohou dostat ještě výš.

Pár takových se přece jen najde, asi marně ale budeme pátrat po někom, kdo jich měl po celou tu dobu tolik jako japonský Panasonic. Tato firma stále je strategickým partnerem Tesly v oblasti vývoje a výroby baterií, a tak v roce 2010 při začátku jejich spolupráce podpořila společnost koupí 1,4 milionu jejích akcií za 21,15 USD za kus. Stálo ji to tehdy 29,6 milionu dolarů, nepochybně spoustu peněz, dnešním kursem je to 630 milionů korun. I taková suma je ale nicotná ve srovnání s tou, za níž Panasonic nedávno akcie prodal.

Vztahy obou firem byly navzdory partnerství vždy napjaté, i proto se postupně rozvolňují a Panasonic nevnímá držení takové investice v Tesle jako nutné. Agentuře Reuters tak oficiálně potvrdil, že svůj podíl v Tesle koncem loňského roku prodal. To byly akcie firmy na jednom ze svých dosavadních vrcholů, a tak za ně utržil 3,61 miliardy dolarů, skoro 77 miliard korun.

To je 122násobné zhodnocení a podstatná suma i pro takový moloch, jakým Panasonic je. Firma říká, že s Teslou míní spolupracovat nadále, ale pro prodej byl prý vhodný čas. A analytici jí tleskají, další růst hodnoty Tesly v současné situaci očekává málokdo. Minimálně v tomto směru americká automobilka funguje skvěle - nákup a prodej jejích akcií bude zřejmě daleko nejlepší obchod, který Japonci za celou tu dobu udělali.

Partnerství Tesly a Panasonicu nikdy nebylo procházkou růžovým sadem, minimálně z finančního hlediska ale japonský moloch nemá čeho litovat. Foto: Yuya Shino, Reuters

Zdroj: Reuters

