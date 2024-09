Parkování elektrických aut v podzemních garážích začali po sérii požárů ve velkém zakazovat už i v Číně před 8 hodinami | Petr Miler

Situace musí být hodně zlá, když se k takovému kroku uchýlí v zemi, kde se elektrická auta dočkala největší podpory ze strany státu a tvoří desítky procent prodaných nových vozů. Jak moc zlá je, ale ví bezpečně jen sami Číňané.

Je to trochu s křížkem po funuse, neboť hasiči před tímto rizikem hlasitě varují už řadu let, aniž by jim kdokoli odpovědný byl ochoten naslouchat. Skoro se nám chce říci, že hasiči jsou ti, za jejichž existenci a přítomnost je každý rád, když se něco špatného stane (jako při současných povodních), ale skoro každý nad nimi jen mávne rukou, když se někomu snaží říci, že by možná nebylo špatné, kdyby nechodil kouřit za stoh... Ale to dnes nechme být.

Řeč je samozřejmě o požárech elektrických aut, které jsou zatím zřejmě hlavně vzhledem k jejich zásadně menšímu průměrnému stáří výrazně méně pravděpodobné než u spalovacích vozů, když ale na nějaký požár dojde, je to pořádné rošambo. A je tím větší, čím větší paket baterek vůz zaměstnává, viz nedávný požár elektrického kamionu Tesly, na který padla spotřeba vody tříčlenné domácnosti na rok a půl a znamenal uzavření oblasti o průměru 1,6 kilometru pro veškerou veřejnost.

To byl ale vlastně pořád ještě dobrý scénář, neboť auto chytlo pod širým nebem. V momentě, kdy vzplane v uzavřeném prostoru, typicky v podzemní garáží, jsou následky drastické, jak ukázal pro změnu nedávný incident v Koreji, kdy jeden hořící vůz poškodil 880 dalších a ohrozil spoustu lidí přinejmenším na zdraví. Také proto Jižní Korea omezila parkování těchto vozů v podzemních garážích a parkovacích domech, ale tam to až tak nepřekvapí. Co překvapit může, je, že se podobná omezení začala ve velkém objevovat také v Číně.

Jak informuje Radio Free Asia a potvrzují přiložené záběry dokumentující tato omezení, které se šíří po sociální síti X, rozličné hotely, provozovatelé kancelářských budov a další firmy zejména v provincii Če-ťiang začaly do svých parkovišť zakazovat vjezd elektrických aut všeho druhu s odvoláním na „řadu událostí”, při kterých došlo po zaparkování těchto aut k obtížně řešitelným požárům.

Bohužel jsme v Číně, takže neexistuje věrohodná statistika, která by dokumentovala, jak časté tyto události v zemi jsou. A o kolik častější případně jsou ve srovnání s jinými zeměmi. Jak zdůrazňuje RFA, formálně Číňané vyrábí své elektrické vozy dle vysokých standardů, reálně ale nejsou vždy dodržovány. Ve výsledku ale existují pouze dílčí statistiky o množství vznikajících požárů, které jsou poněkud znepokojivé - například podle Qianjiang Evening News došlo jen v Chang-čou mezi 30. dubnem a 4. květnem tohoto roku na sérii nejméně 11 případů spontánních vznícení elektrických vozidlech. To na pár dnů a jedno město opravdu není málo.

Zejména dražší hotely se tak začaly uchylovat k omezení ve snaze předejít obavám zámožných klientů: „Na základě charakteristik požárů elektrických vozidel a hasebních schopností našeho hotelu si myslíme, že je bezpečnější nepouštět elektromobily do podzemní garáže,” cituje čínský tisk jednoho z manažerů bezpečnosti hotelů v Če-ťiang. Ne vždy jde ale o prostý zákaz, někdy jsou elektromobilům vyčleňována speciální parkoviště mimo hlavní budovy s většími prostory mezi parkovacími místy, kde případný požár nenapáchá tolik škody.

Je to pozoruhodný vývoj, neboť pokud k tomuto dochází v Číně, kde se elektromobilů prodává tolik a kde se informace o těchto požárech šíří ještě méně svobodně než u nás, je to zjevně problém, který nelze ignorovat. S ohledem na zkraje zmíněné to vlastně nepřekvapí, překvapivé spíše je, že je tento problém řešen až v roce 2024, navíc tímto způsobem. Jakákoli prevence tu zjevně byla zanedbána. A přes přibývající množství problémů zanedbávána nadále je.

