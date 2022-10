Plány výrobců nechat si znovu platit za auto, které už jste koupili, dostaly těžkou ránu dřív, než se pořádně rozjely před 3 hodinami | Petr Prokopec

Byli jsme přesvědčeni a zůstáváme přesvědčeni o utopičnosti této myšlenky u naprosté většiny automobilových značek, lidé k tomu zkrátka nebudou svolní. Možná ale ani nebudou muset, podobné praktiky mohou být na některých místech postavené mimo zákon.

New Jersey je pátým nejmenším státem USA. Přesto je dost možné, že změní budoucnost celého automobilového průmyslu. Výrobci se totiž v poslední době uchylují k programům předplatného, jenž zakrátko mají firemní kasy plnit miliardami korun ročně. Vyhřívané sedačka za několik set korun za měsíc? Vítejte u BMW.

Na jednu stranu to může působit normálně, však za používání spousty věcí jsme zvyklí průběžně platit, v tomto případě je ale celý model hodně problematický. Se zaplacením zmíněného poplatku vám do auta nic reálně nepřibude, BMW vám nic dalšího nedodá. Jde jen o jakési výpalné, pardon výhřevné, za které vám dovolí používat věc, kterou ve voze máte a koupili jste si ji. Prostě máte sedadla s topnými spirálami, energii potřebnou k jejich použití si vždy musíte dodat stejně sami, BMW vám pouze dovolí tento prvek aktivovat. To nezní moc férově.

Není tedy divu, že se tyto plány u zákazníků nepotkávají s nadšením. A jsme přesvědčeni, že - snad vyjma pár drahých značek, pro jejichž klienty pár stovek měsíčně nic neznamená - u zákazníků narazí. Prostě za tyto věci nebudou ochotni platit a automobilky přijdou na to, že je to pro ně docela drahá věc (protože musí např. všechna auta reálně osadit sedadly se schopností výhřevu), která se jim nevyplatí. Jak je ale vidno, na tento moment možná ani nebudeme muset čekat.

Do těchto plánů totiž může hodit vidle zmiňovaný americký stát, ve kterém se prodává zhruba dvakrát tolik nových aut, co v České republice (v roce 2020 šlo o 418 007 vozů). Demokratický politik Paul Moriarty zastupující právě New Jersey přišel s návrhem zákona, který by na území státu zakázal takové praktiky zakázal. Respektive povolena by byla pouze u těch technologií, se kterými mají výrobci spojené dodatečné náklady. Vše ostatní by bylo nelegální.

Jsme nepřáteli zbytečných regulací v jiných případech, jsme nepřáteli i této - tohle je věc, se kterou by se trh vypořádal i bez pana Moriartyho. Pokud ale jeho návrh projde, může do plánů automobilek, které takto chtěly vydělávat miliardy navíc potřebné pro investice do ztrátové elektromobility, zapíchnout vidle dříve, než je stačily pořádně rozjet. Třeba u nás BMW pořád vyhřívání sedadel neprodává, zatím tento program funguje jen ve vybraných zemích jako třeba Jižní Korea či Rusko.

Samozřejmě, pro výrobce nebude problém takovou věc v New Jersey vypnout a jinde ji nechat aktivní, sám tento stát nic nezmění. Podobná iniciativa ale může strhnout lavinu takových opatření, které by předplatná učinil natolik komplikovanými, že by se nový modely pro automobilky stal neudržitelným. Však už jen rozlišovat způsoby výroby, dodání a provozu různých BMW v různých státech USA by pro značku bylo organizačně velmi složité, a tady drahé.

Iniciativu pana Moriartyho tedy považujeme za zbytečný aktivismus, už její existence ale může odradit výrobce, aby nastoleným směrem dále kráčeli. A to nakonec nebude špatná věc, jakkoli bychom docela rádi viděli, jak s tímto nápadem některé nepochodí.

Lze pochopit, že si výrobci chtějí účtovat dodatečné peníze třeba za soustavný vývoj autonomního řízení, z něhož můžete s pomocí online updatu opravdu profitovat. Chtít ovšem další peníze třeba za vyhřívání sedadel, jako k tomu někde přistoupilo BMW, je velmi kontroverzní. Zákazníci by to podle nás masově nepřijali tak jako tak, celý nápad ale mohou ještě dříve pohřbít politici. Foto: BMW

Zdroje: Jalopnik

Petr Prokopec

