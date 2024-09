Po Německu došlo i na Čínu. VW po sérii neúspěchů zavře továrny na svém největším trhu, Škoda má úplně skončit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Když se někdo dlouze a nadutě vyhřívá na bidýlku, je jeho pád pomalu nevyhnutelný. Němcům to přes opakovaná varování roky nedocházelo. A máme obavu, že dokud nepadnou úplně na kolena, budou se dál hnát za nesmyslnými ideologickými cíli.

Čína není pouze největším, ale také velmi specifickým automobilovým trhem. Tamní značky byly po léta pouhým odvarem těch zahraničních, i proto klientela v nemalé míře prahla po vozech ze západu. Jejich výrobci přitom měli na vybranou - zda je budou dovážet ze zahraničí a prodávat je v Číně s vysokými přirážkami kvůli clům, nebo v Říši středu vybudují své továrny. Kvůli tomu se ale museli spojit s některou z místních automobilek a ve výsledných joint ventures jim nechat kontrolní podíly.

Bylo to riskantní, ale svého času se to automobilkám jako VW mohutně vyplácelo. Poslední zhruba dekádu se ovšem situace začala dramaticky měnit. Čína se totiž rozhodla v nemalé míře podpořit elektromobilitu, ovšem nikoli tím, že by spalovacímu pohonu házela klacky pod nohy. Místo toho přišla s podporou elektromobilů na všech frontách a v neposlední řadě se zasadila o to, aby elektřina byla ještě levnější než velmi levný benzin.

K tomu všemu je třeba připočíst ještě změny v chování zákazníků, hlavní kupní silou se totiž stali lidé, kteří již vyrostli na nákupech na Alibabě a TikToku. Ti již s místní produkcí problém nemají, ostatně ta má v případě elektromobility často náskok před oním západem. Ve finále tak opravdu není překvapením, že v Číně bateriový pohon frčí a spolu s ním v podstatě kdokoli, kdo jej dokáže nabídnout levně a zabalit do lákavého hávu. Což ony zahraniční značky zkrátka neumí.

Nyní následky tohoto vývoje poznává i Volkswagen, jednička na čínském trhu po řadu dekád. Německá automobilka měla silnou pozici, ve svém rozhodování ale byla příliš nepružná a zejména s oněmi elektromobily zaspala. Letos si to vyžírá až do dna a ztráta zájmu o její vozy je taková, že stejně jako v Německu musí přikročit k zavírání svých tamních továren, jak informuje Reuters. A to především těch, které provozuje s čínským SAICem a jejichž využití má k tomu plnému hodně daleko.

Jako první na ráně je podnik v Nan-ťingu, v jehož případě již bylo rozhodnuto, že definitivní konec přijde na počátku příštího roku. Poznamená to především Škodu, neboť vedle Passatu sjíždí z místních linek především vozy české značky. Nicméně ta zaznamenala v Říši středu opravdu drastický propad, neboť zatímco v roce 2018 měla na kontě 341 tisíc registrací, loni již zvládla prodat pouhých 22 800 aut. V zemi, kde si ročně najde kupce víc jak 20 milionů vozu, je to plivnutí do rybníka.

Nejmenované zdroje tak naznačují, že Škoda v Číně úplně skončí, čemuž by odpovídaly i další koncernové kroky. VW totiž zvažuje uzavření továrny v Ning-Po, kde se rovněž vyrábí hlavně Škody. Pokud se tak ovšem stane, rozhodně nepůjde o poslední podnik. Němci totiž v Říši středu zaměstnávají více než 90 tisíc lidí, kteří pracují v 39 továrnách. Jenže výroba v nich oproti roku 2015 klesla na polovinu, podniky tak jedou na 58procentní kapacitu z možných 2,1 milionu aut.

Dny, kdy VW soupeřil s Toyotou o pozici absolutní světové jedničky, jsou tedy definitivně pryč. Místo toho Němci začínají bojovat o své přežití. K dané změně v podstatě stačilo jedno velké hloupé hazardní - slepá sázka na elektrickou rodinu ID, která je příliš drahá i pro Evropany, natož pak pro čínské publikum. Ve srovnání s tamní produkcí je navíc nezajímavá. Kvůli ní ale došlo na oběti u spalovacích aut, o které je taktéž nižší zájem.

Stále jsme pochopitelně daleko od toho, aby VW vyhlásil bankrot nebo cokoli podobného. Nicméně trend není dobrý - gigantické impérium se hroutí, před čím jsme jej ostatně po řadu let varovali. Automobilka nás ovšem nebrala vážně a dobře míněné rady považovala za osobní útoky a elektrické neúspěchy místo sebe valila právě na nás. Že jsme se o její zkázu v Číně ani nemohli přičinit, ani kdybychom skutečně chtěli (což jsme vážně nechtěli), snad ani nemusíme dodávat.

VW a SAIC provozují v Číně 39 továren, ty však momentálně jedou jen na 58procentní kapacitu. Uzavření části z nich je tak vlastně nevyhnutelné, Škoda ho má odskákat úplným koncem za velkou zdí. Foto: Volkswagen-SAIC

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

