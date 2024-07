„Po roce 2030 neprodáme jediné neelektrické auto, bez ohledu na cokoli,” říkalo Volvo. Už to neplatí včera | Petr Miler

Tohle je něco tak neuvěřitelně tragikomického, že se člověku skoro nechce věřit, že se to odehrálo ve skutečném světě. Dobové anály ale nelžou, tento nesmysl Volvo tvrdilo ještě loni v červnu.

Kolikrát, ale kolikrát jsme se za uplynulé roky museli s očima v sloup ptát, proč některé automobilky s takovou vehemencí plánují něco, co plánovat dost dobře nemohou. Muselo to být stokrát, dvěstěkrát, dost možná skoro každý den. Ony to ale přesto dělaly dál.

Kladli jsme dokola jednu a tu samou otázku: Proč se vůbec takových prohlášení dopouštějí? Bez křišťálové koule v ruce nelze tušit, co bude zítra, natož pak za týden, měsíc, rok nebo 10 let. Každé malé dítě to ví, a proto rozumní lidé o budoucnosti vždy hovoří s opatrností. Automobilky ne - plánovaly přechod na elektrická auta za rok, dva roky, šest let, devět roků, jedenáct let... Vyberte si.

Kdyby někdo říkal, že k něčemu takovému směřuje, za něco takového by vyl rád, je to jeho přání či touha, ale pochopitelně se bude muset přizpůsobit technické i ekonomické realitě a někdy také iracionálním preferencím zákazníků, neřekneme popel. Nic takového se ale nedělo. Padala neuvěřitelně odhodlaná, závazná, odklon od řečeného nepřipouštějící slova jako ta, která nyní připomínají kolegové z Auto News.

Právě ti totiž 8. června 2023 citovali Björna Annwalla z Volva, který památně pronesl: „Po roce 2030 nebude Volvo prodávat jediné auto, které nebude plně elektrické, bez ohledu na trh.” A zašel ještě dál: „Nebudou tu jakákoli kdyby a ale,” dodal. Připomíná to fráze typu: „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!” také to jistě bylo bez „jakýchkoli kdyby a ale”. Jak to dopadlo, víme všichni.

Je fascinující, že tato slova padla teprve před rokem, kdy už začínalo být jasné, jak moc jsou výše popsané cíle ošidné. Taková prohlášení opravdu nestárnou dobře, ale pozor, to není vše. Ještě v letos v květnu prohlásil Jim Rowan před australskými médii, že „je jistý”, že Volvo dokáže splnit svůj cíl stát se do roku 2030 plně elektrickou automobilkou. Přidejte pouhé dva měsíce a všechno je jinak.

Kdo jsou u Volva Annwall s Rowanem? Vrchní údržbář a manažer úklidu? Omyl, nejvyšší šéf firmy a jeho první zástupce, jsou to dva nejvýše postavení lidé v managementu společnosti, hlavní výkonná síla firmy. Přesto - s prominutím - plácají takové nesmysly? Asi nikdy nepochopím, jak mohli zůstat na svých místech poté, co je vyřkli, tím spíše nepochopím, že na nich zůstávají i nyní, co začali „neměnné měnit”.

Jak totiž uvádí Focus, i námi nedávno probírané dění ve Volvu nelze vnímat jinak než projev záměru pokračovat v nabízení spalovacích motorů i po roce 2030 ve formě hybridů všeho druhu. Možná ne všude, možná ne v Evropě, možná... Ale když se jednou řekne roce „bez ohledu na trh” a „nebudou tu jakákoli kdyby a ale”, tak to stejně není relevantní.

„Bez ohledu na trh” se leda krachuje, na Stockholm School of Economics to Annwalla, který prý tuto školu absolvoval, možná mohli naučit. Ale buďme optimisté - teď ho to učí život, krátce po padesátce je to trochu pozdě, ale pořád je to lepší než později.

Toto je autor oněch slavných slov, Björn Annwall z Volva. Vzdejme mu hold, měl by za ně dostat Řád elektrické víry nebo něco takového. Foto: Volvo

