Podoba inovované Lady Vesta předčasně odhalena, za 170 tisíc Kč nabídne ještě víc než dnes před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rosstandart, CC0 Public Domain

Je to jedno z nejmodernějších ruských aut, na což Lada dosud poněkud žehrala, když jej od roku 2015 ponechala v prodeji bez klasického faceliftu. Ten dorazí teprve letos a i když jeho premiéra teprve přijde, vše důležité si můžeme prohlédnout už nyní.

Vesta je pro Ladu klíčovým modelem, stala se jakousi vstupenkou AvtoVAZu do 21. století. Dodnes vypadá svěže, a tak trochu dává zapomenout, že na její odhalení došlo už v roce 2014 a do prodeje zamířila o rok později. Od té doby dorazilo několik nových verzí a dílčích vylepšení, na klasický facelift ale zatím nedošlo.

Je to neobvyklé, neboť ten u většiny výrobců přichází po 4 nebo 5 letech, nová generace pak přijde o dva, maximálně tři roky později. Vesta má na krku 8 let a stále nedostala ani facelift. Ale čemu by se člověk divil u značky, která od roku 1977 prodává v podstatě jednu a tu samou Nivu. Vestě ale Rusové tak dlouhou budoucnost neplánují, a tak s faceliftem přece jen přijdou.

Podle zatím nepotvrzených informací má už 1. března začít z montážních linek sjíždět modernizované provedení, byť zkraje jen ve várce určené pro interní účely. Na auta pro koncové zákazníky má přijít řada v květnu 2022, takže do oficiálního odhalení zbývají nejspíše ještě týdny, přesto vám podobu auta můžeme ukázat už teď.

Jeho podoba se totiž dostala ven přes databázi ruského Rosstandartu, kde si výrobci nechávají patentovat podobu chystaných novinek podobně jako třeba u Evropského patentového úřadu. Jde tedy o nákresy, přesto je z nich zjevné, že u Vesty můžeme očekávat odlišné nárazníky i světlomety a přiblížení podoby standardních variant verzi Sport (na fotkách níže). Obrázky ukazují podobu sedanu i kombíku a to ve standardních verzích i v provedeních Cross.

Poměrně velké změny se odehrají v interiéru, který jsme nedávno mohli vidět dokonce in natura. Dovnitř se tak nastěhuje digitální přístrojový štít a rozměrnější obrazovka multimédií. Ta bude orientována na výšku, přičemž doprovázet ji má pozměněná paleta čalounění. Čekat pak lze ještě lehce přepracované vnitřní dveřní panely. Novinek bude přiměřeně mezigeneračním inovacím, přesto nelze očekávat, že by se ceny oproti stávajícímu základu (598 900 RUB, tedy asi 170 tisíc Kč) posunuly dramaticky výše.

Otazníky ale pochopitelně visí nad oním časovým harmonogramem. I ruský AvtoVAZ je zasažen stávající světovou krizí, a tak mu chybí kdeco od plastových díl§ až po čipy. Automobilce se momentálně kupí nehotová auta v prostorách fabriky, a tak je otázkou, zda se facelift Vesty kvůli tomu neopozdí. To ale ukáže jen čas.

Přes ruský Rosstandart se ven dostalo technické schválení inovované Lady Vesta, tzv. OTTS. To zachycuje i vzhled vozu ve verzích sedan a kombi včetně jejich provedení Cross. Grafika: Rosstandart, CC0 Public Domain



Vůz by se svou podobou měl s modernizací přiblížit i ve standardních verzích typu Sport. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Rosstandart

Petr Miler

