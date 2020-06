Pokus BMW o tříválcový sporťák po letech trápení definitivně končí bez nástupce před 7 hodinami | Petr Miler

Mnichov tak dlouho odmítal postavit cokoli, co by navázalo na ikonickou M1, až v roce 2014 přišel s futuristickou i8. Ta byla ale příliš jiná na to, aby uspěla, a tak bez nástupce končí. Toto je poslední vyrobený kus.

Konec jedné éry existence BMW se stal skutečností. Vedení mnichovské automobilky se už dříve rozhodlo dál netrpět nevalný zájem o dosavadní „íčkové” modely a jak i3, tak i8 posílá do důchodu bez přímého nástupce. Jako první se sekery dočkala i8, a protože to není zrovna něco, čím by se automobilka chtěla chlubit, oznámila vše za pomoci pár fotek z již zastavené výrobní linky.

Odchod modelu i8 ze scény není to až tak násilný krok, jak se může zdát, třebaže rovných 6 let po začátku výroby přichází dříve, než je obvyklé. Spíše než o cokoli jiného jde ale v tuto chvíli o projev snahy v době všeobecného šetření zbavit firmu zbytečné zátěže, kterou i8 v tuto chvíli pro BMW představuje. Třebaže by bylo nepřesné označit tento model za propadák, auto se nikdy nesetkalo s tak vřelým přijetím, v jaké automobilka doufala.

První rok po uvedení vozu na trh měl být základním stavebním kamenem dalších úspěchů, ale kromě neschopnosti nadchnout nadšené řidiče chyběli ti, kteří by byli ochotni se o zábavu za volantem i8 vůbec pokoušet. Za dvanáct měsíců roku 2015 investovalo do koupě i8 jen 2 056 evropských zákazníků, což bylo nakonec nejvíc za celou dobu existence i8 na území starého kontinentu. Předloni bavorský hybrid pořídilo už jen 1 506 Evropanů a v mezičase prodeje spadly i pod 1 000 exemplářů ročně.

Cena vozu se do poslední chvíle držela okolo hranice 3 milionů Kč, což bylo na plug-in hybridní sporťák, mající trvale k dispozici jen 1,5litrový tříválcový motor, jednoduše příliš. Za takové situace bylo těžké přesvědčit zákazníky aut jako Porsche 911, aby dali přednost designově i technicky divoké alternativě méně respektované značky s nejasnými vyhlídkami na budoucí udržení hodnoty. A další roky auta v prodeji tyto obavy jen potvrzovaly.

Nepřesvědčivá čísla z Evropy podtrhují data z USA. Za oceánem se v roce 2015 prodalo 2 265 kusů i8 a před dvěma léty se odhodlalo ke koupi pouze 1 102 zákazníků. Dramatické poklesy hodnoty vozu (dnes stojí nejlevnější i8 v Americe v přepočtu pod 1 milion Kč) dále utvrdily zákazníky v neochotě za i8 utrácet a logicky podpořily i konečné rozhodnutí BMW zrušit jeho výrobu bez plánu na přímého nástupce. Na sesterskou i3 dojde řada později, ani pro ni se ale podle předchozích vyjádření firmy přímý nástupce nechystá.

Z tohoto kroku pochopitelně nejsme nadšeni, zejména pak proto, že technický základ i8 mohl vydat na skutečně zajímavý supersport - stačilo nebazírovat na z podstaty kontroverzním hybridním pohonu. Vůz by si tak mohl získat více přízně, což tušila i Alpina, která dokonce měla hotovou i8 s pořádným motorem a výkonem. BMW ji ale řeklo ne. Na definitivní informaci o počtu vyrobených kusů si musíme ještě počkat, od června 2014 v továrně BMW v Lipsku ale vzniklo něco přes 20 tisíc aut. Není to skutečně tak málo, kdysi úspěšné eMkové modely se vyráběly klidně jen v jednotkách tisíc exemplářů. Současné BMW vyrábějící miliony aut ročně ale mělo a má větší ambice.

Poněkud smutně se BMW rozloučilo s modelem i8 - pár fotkami finálního exempláře na konci již liduprázdné výrobní linky



Hybridní i8 bylo příliš jiná na to, aby na trhu opravdu uspěla, skončila bez nástupce

Zdroj: BMW

Petr Miler