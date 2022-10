Pokus Škody nahradit Rapid něčím lepším je stále větší propadák, v Evropě je to už nejhůř prodávaný model před 6 hodinami | Petr Miler

Kdo chce víc, nemá nic. Tato slova si může Škoda dokola opakovat poté, co zase jednou pustila ze zřetele racionálně uvažující klientelu. Podle ní nevalně prodávaný Rapid nahradila poněkud stylovějším a dražším modelem, úspěch to ale není, ani trochu.

Kdy naposledy Škoda stvořila pořádný prodejní propadák? Pomineme-li některé specifické verze jako Octavii I s motorem „z Favoritu”, bude to docela složité pátrání. I omezeně úspěšné modely, jakými byly Roomster nebo Yeti, si nakonec získaly svou stabilní klientelu a dostaly úspěšnější přímé nebo nepřímé nástupce. Nyní tu ale máme vůz, který na nijak zvlášť úspěšný model navázal, je na tom ale ještě hůř a sám prodejně rychle klesá. To už propadákem skoro zavání.

Řeč je o typu Scala, který nikdy nenaplnil očekávání Škody. Jde o nástupce Rapidu, který zanevřel na karoserii typu liftback, a o kupce tedy bojuje jen jako jakýsi prodloužený hatchback. Špatně nevypadá, řekli bychom, praktičnost mu navíc též nechybí. Na rozvoru 2 650 milimetrů staví auto snadno pro čtyři dospělé a 467 litrů jejich zavazadel - to je více než VW Golf, oproti němuž je Scala pochopitelně levnější.

Na papíře tak vypadá Scala jako atraktivní zboží, evropské prodeje ale malují úplně jiný obrázek. Už start měla rozpačitý, když si v Evropě za rok 2019 našla 38 062 zákazníků. To je na „český Golf” velmi málo - tolik Octavií tehdy Škoda prodávala za dva až tři měsíce. A ani ve srovnání s předchozím Rapidem moc nebodovala - kdysi nepříliš nadšeně přijatý model si za první celý rok na trhu našel 38 442 klientů, tedy více než Scala. Druhý rok ale už šel s prodeji skoro na 77 tisíc aut, ani to Scala nevyrovnala, když oslovila 53 156 kupců. Jasně, koronavirus, takže loni to muselo přijít. No, nepřišlo.

V roce 2021 prodeje Scaly klesly na 43 924 aut, Rapid byl ve svém třetím roce na 68 tisících. A ze zvědavosti jsme se podívali na prodeje tohoto modelu v letošním roce. Za 8 měsíců, za které máme kompletní data JATO Dynamics, je Scala o další čtvrtinu níž, oslovila pouze 21 933 kupců a je v Evropě jasně nejhůře prodávaným modelem značky. I stárnoucí a drahý Superb je na tom lépe. I Kodiaq je na tom lépe. I dotacemi nad vodou držený a jinak naprosto nekonkurenceschopný Enyaq je na tom také lépe.

Toto musí být pro Škodu traumatizující. S Rapidem v podstatě dobrovolně vyklidila pole mezi velkými a levnými auty s tím, že není dostatečně reprezentativní ani úspěšný, se Scalou chtěla výš. Chyba lávky, zamířila níž a minimálně optikou jejích cen se nedivíme. 417 900 Kč za základní, 95koňový tříválec bez výbavy? Za to šlo kdysi koupit jeden z už velmi dobře vybavených Rapidů se silnější jedna-dvojkou TSI, jaký jsme kdysi dlouhodobě testovali.

Nic to nemění na tom, že Scala je dobré auto, vzhledem k malému zájmu o něj až překvapivě dobré, Škoda ale posunula nabídku výše v v tomto subsegmentu, kde o to málokdo stojí. A také to učinila v momentě, kdy o to málokdo stál. Později navíc Scale nechala v podstatě už jen jeden použitelný motor (1,5 TSI), pro který musíte sáhnout do peněženky pro 537 900 Kč, pakliže nechcete po stránce výbavy stejný holobyt jako s nejlevnějším litrem. To je prostě moc.

Škoda jako by ztratila svůj Midasův dotek, nedokáže a nebo nechce se dostat zákazníkům pod kůži jako dřív a není divu, že prodejně dramaticky klesá. Letos může být za celý rok celosvětově na pouhé třetině prodejů, se kterými ještě donedávna počítala pro rok 2025. To už dožene jen stěží...

Škoda Scala není vůbec špatné auto, pro značku ale musí být stále větším zklamáním. Prodává se podstatně hůř než předchozí Rapid a dále klesá, je teď už bezpečně nejhůře prodávaným modelem značky v Evropě. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

