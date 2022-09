Neúspěšné a popravdě nehezké BMW má předčasně skončit bez nástupce, litovat asi není čeho před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW se v posledních dekádách až divoce snaží střílet do všech částí terče, a tak nakonec ani nepřekvapí, že jej občas úplně mine. Tento model napoprvé svou smrt přežil, napodruhé už se to stát nemá.

Mnichovskou automobilku dlouho definovaly v podstatě jen tři modelové řady - 3, 5 a 7. Sem tam přišla šestka, dorazila také osmička, prodalo se nějaké to Zetko, ale to bylo všechno. Tyhle časy jsou ale dávno pryč.

Z BMW se coby výrobce sportovních sedanů a kupé stal v posledních dekádách hlavně výrobce SUV, který se nebojí experimentovat s úplně novými typy aut. Z některých se vyklubalo větší nebo menší fiasko, vzpomeňme dnes už nevyráběné typy 3 GT a 5 GT, jindy naopak trefa doprostřed terče. Úspěchu SUV-kupé BMW X6 nevěřil svého času snad nikdo soudný, nakonec se z něj ale vyklubal slušný hit, který inspiroval nespočet konkurentů vydat se stejným směrem. A inspiroval i BMW k opětovnému vstupu do stejné řeky.

Vznikl tak model X4, v podstatě menší X6, úspěch většího sourozence ale nikdy nenapodobil, třebaže výchozí X3 je podobný trhák jako X5, ze které vzešla X6. Snad je to proto, že čím níže s cenou zamíříte, tím jsou kupci racionálnější, snad je to proto, že X4 nikdy nevypadala tak „dobře” (hodilo by se spíše říci „málo špatně”) jako X6, ale prodejně zkrátka nikdy nefungovala. O jejím konci se hovořilo už v momentě, kdy to na trhu balila první generace, nakonec ale přišla i ta druhá.

Je otázkou, proč se to vůbec stalo. V Evropě se totiž X4 nikdy neprodalo více jak 25 až 26 tisíc kusů za rok, loni jich bylo jen 15 tisíc. Letošní prodeje jsou ještě horší, přitom dorazilo faceliftované provedení, které je mohlo nakopnout. A v USA jsou prodeje tohoto modelu ještě citelně horší, nejsou ani poloviční. Není tedy nakonec divu, že aktuální produktový plán BMW s nástupcem nepočítá, přičemž aktuální verze X4 má skončit ještě dříve, než je obvyklé.

S adekvátními daty přišel obvykle dobře informovaný uživatel Bimmerpostu, podle nějž měla být dříve plánovaná třetí generace X4 s interním označením G46 zrušena bez náhrady. Trh pro toto auto je prý příliš malý na to, aby se vrátilo. Dorazit má nanejvýš nepřímá elektrická náhrada v podobě modelu iX4 (a to v roce 2026), konec X4 má ale být naplánován na rok 2024. To by znamenalo „schluss” už po 6 letech na trhu, na současné poměry opravdu brzy.

Auto to ale opravdu není ani moc hezké, ani moc úspěšné, racionálně pak vedle X3 nedává v podstatě žádný smysl - je to jen stylovější a méně praktické totéž. Nečekejme tedy záplavy mokrých kapesníků, pokud X4 z trhu nadobro zmizí.

Současné BMW X4 vypadá znovu bizarně, ani facelift mu vizuálně moc nepomohl. Prodeje jsou mizerné, a tak se nelze divit informaci, že vůz má skončit po 6 letech na trhu bez jakéhokoli přímého nástupce. Foto: BMW

Zdroje: Bimmerpost, BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.