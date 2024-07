Porsche chce navzdory současnému nezájmu dál skončit hned se třemi spalovací vozy, riskuje tím opravdu hodně před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Zuffenhausen se v tomto ohledu dlouho nezdál být moc dogmatický, nyní je ale připraven odpravit své dojné krávy stůj co stůj. Jsme přesvědčeni, že mu to okolnosti nedovolí, už snaha to zkusit ale může hodně bolet.

Ještě donedávna se zdálo, že Porsche je na budoucnost dobře připraveno. Jednu pevnou oporu měl představovat hlavně model 911, u kterého chce značka nabízet spalovací pohon tak dlouho, jak to jen bude možné, zejména s pomocí syntetických paliv. Ve druhém případě se Porsche chtělo věnovat také elektromobilitě.

Když dorazil Taycan, tedy moderní elektrická prvotina značky, vzbudil velký zájem. Navíc se v dané době věřilo, že prodeje budou i nadále stoupat dvou- či u některých značek dokonce tříciferným tempem. I proto ostatně některé automobilky oznámily, že spalovací ústrojí pošlou do důchodu už za pár let. Jenže loni se dobře promazané soukolí začalo zadrhávat a automobilky začaly zjišťovat, že tržní potenciál elektrických aut je značně omezený. Kupodivu se to výrazně dotklo i Porsche, které Taycanů najednou prodává o polovinu míň a musí adekvátně omezovat výrobu.

K tomuto kroku navíc automobilka přistoupila poté, co Taycan prošel faceliftem, dostal vyšší výkon, delší dojezd a další vylepšení. I v Zuffenhausenu by tak měli pochybovat o své někdejší strategii, protože pohlížet pravdě do očí se aktuálně moc nenosí, zástupci Porsche dál trvají na tom, že během velmi krátké doby z nabídky definitivně odstraní své spalovací stálice. Konkrétně půjde o Macan, Boxster a Cayman, které už vypadly z evropské nabídky (bavíme se tedy jen o zemích EU), jinde ve světě ale k mání jsou.

Ani to to už ale nebude trvat dlouho. Uspokojit klientelu mají místo nich jejich elektrické alternativy, kdy SUV je již na světě. Sportovní duo s bateriovým pohonem má dorazit v průběhu příštího roku, kdy si spalovací verze budou moci koupit ještě Britové či Američané. Respektive kdokoli, kdo nežije v zemích EU. Produkční manažer značky Albrecht Reimold nyní Automobilwoche potvrdil, že spalovací SUV mimo starý kontinent dokonce vydrží v prodeji nanejvýš do roku 2026. A pak se i nad ním zavře voda.

„Jeho platforma dosáhla konce životního cyklu,“ uvedl Reimodld s tím, že si je vědom poklesu zájmu o elektrická auta. Nicméně budoucnost bateriového Macanu prý „nebude definovat jedno číslo“. „Pro nás jakožto pro luxusní automobilku není objem tím klíčovým hnacím motorem,“ říká. S čímž pochopitelně na jedné straně souhlasit lze. Jenže nesmíme zapomínat na to, že Macan se dosud staral o takřka třetinu veškerých registrací značky.

S elektromobilitou jsou přitom spojené hlavně vyšší ztráty, pro Porsche v tuto chvíli minimálně tržní - za první půlrok prodalo celosvětově o 7 procent méně aut a nejvíce trpí zmíněný Taycan. A to první zlom dostupnosti Macanu, Boxsteru a Caymanu se spalovacími motory přichází teprve nyní. Jsme tedy zvědavi, jak se vše vyvrbí, zůstáváme ale přesvědčeni, že trh tak rychlý přechod hlavně na elektrický pohon Porsche nedovolí, v případě Macanu, Boxsteru i Caymanu jde o z různých důvodů kontroverzní alternativu. Zatím ale Němci věří tomu, že si touto cestou mohou dovolit jít.

Nový elektrický Macan startuje na 2,1 milionech korun, za něž dostáváte baterie o kapacitě 100 kWh. To je ekvivalent 25,6litrové nádrže, na který 2,4tunové auto se 408 koňmi neujede udávaných 613 km ani náhodou. Že by tedy značka ročně prodala mezi 80 a 90 tisíci kusy, nyní působí jako bláhový sen. Přesto se ale stále počítá s odchodem spalovací verze na věčnost, v zemích EU ji už ostatně nekoupíte nyní. Foto: Porsche

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.