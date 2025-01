Porsche faceliftovalo 911 i jako Carreru S a marně tápeme nad smyslem. Hybridu se vyhnulo, přesto jí vzalo výjimečnost a mohutně ji zdražilo před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na pohled stěží poznáte, že se něco změnilo, ať už zvenčí nebo zevnitř. A ani technika není dramaticky jiná. Přesto auto muselo s modernizací přijít o ruční řazení a na ceně nabylo tolik, jako by bylo z poloviny nové.

Lidé chtějí řadit. Ne všichni a ne ve všech autech, v případě sportovního segmentu jde ale o normu, která se nemění ani v dnešní době. Ostatně se podívejte na prodeje Toyoty Supra či BMW Z4. V obou případech se pro trojici pedálů a „fofrklacek“ na středovém tunelu rozhodlo v USA hned 65 procent zákazníků. To je o nějakých dvacet procent víc než v roce 2023, přičemž u mnichovské automobilky je navíc třeba za manuál připlácet, a to nemalých 85 tisíc korun. Přesto všechno jsou zákazníci lační po tom, aby mohli převzít kontrolu nad třílitrovým šestiválcem i vozem samotným.

To samé platí u VW, kterému je to ale očividně jedno. A na podobné trajektorii se zdá být Porsche, přestože se samo už jednou spálilo, když v roce 2013 začalo nabízet 911 GT3 bez manuálu. Následovala nemalá vlna kritiky, na kterou v Zuffenhausenu zareagovali představením verze 911 R. Jakkoli ale byla poměrně drahá, celá produkce byla záhy vyprodána. A někteří majitelé začali své vozy prodávat dál, na čemž vydělávali majlant. Důvod byl více než prostý, „eRko“ disponovalo kýženou trojicí pedálů.

Porsche se proto rozhodlo, že s faceliftem zase manuál GT3 zase vrátí. A mohutně skórovalo. Road and Track kdysi uvedl, že u faceliftované 911 GT3 generace 992 si v USA koupilo manuál hned 70 procent kupců! A globální podíl prodejů ručně řazených 911 na prodejích všech verzí tohoto modelu se rok od roku držel mezi 20 až 25 procenty navzdory tomu, že pro spoustu typů už tehdy nebylo k dispozici (Carrera, Turba, GT2, GT3 RS atp.). Poučení pro současnost z toho se zdálo být jasné.

Přesunout se můžeme právě do ní, kdy došlo na odhalení faceliftovaného provedení 911 Carrera S generace 992, kterému budou nadšenci žoviálně říkat 992.2. Tato varianta v nabídce automobilky nějakou dobu chyběla, po příchodu kontroverzního hybridu verze GTS, se kterým tato „poloostrá” varianta pozbyla ruční řazení, byla ale mnohými fandy vyhlížena s nadšením. Na rozdíl od GTS totiž Carrera S hybrid dostat neměla. A protože její výjimečností v dosavadní nabídce byla dostupnost právě manuálního řazení, měla být tím posledním relativně dostupným lékem na touhu řadit - základní Carrera T je totiž moc slabá a GT3 už stojí bambilion. Nadšenci ale příchodu nového eSka navzdory pozitivním očekáváním tleskat nebudou.

Jakkoli je hezké, že třílitrový šestiválec se dočkal nárůstu výkonu o 30 koní na 480 kobyl, přenos tohoto stáda na zadní kola bude mít na povel pouze sedmistupňový automat PDK. S ním Carrera S zvládne stovku za 3,3 sekundy, zatímco maximum činí 308 km/h. Auto se tedy technicky zásadně nezměnilo, došlo pouze na úpravu dosavadní pohonné jednotky. Manuál si přesto musel sbalit kufry.

Je pravděpodobné, že většině klientely to bude jedno, jak ale vyplynulo z už řečeného „manuální menšina” ani u běžnějších variant není zanedbatelná. V době, kdy by automobilky měly za loajalitu každého zákazníka bojovat do sebezničení, se přesto dopouští kroků, které je tak akorát naštvou. Porsche přitom takových „bot“ v posledních letech dělá poměrně hodně, koneckonců lze vzpomenout na odchod hydraulického řízení, atmosférických motorů u běžnější produkce či loňskou hybridizaci. O zpackaných hrátkách s elektřinou ani nemluvě.

Vraťme se ale raději k suchým faktům. K onomu nárůstu výkonu přispěly skutečně jen dílčí úpravy - nová turbodmychadla a optimalizované chlazení. Zkrotit jej pak pomáhají brzdy z předchozí generace GTS, které počítají s kotouči o průměru 408 milimetrů vpředu a 380 mm vzadu. Carrera S dále již ve standardu dostala 20- a 21palcové ráfky, stejně jako sportovní výfuk. Připlatit si pak můžete za karbon-keramické brzdy či snížený podvozek spojený s natáčecí zadní nápravou.

Co se interiéru týče, kupé v základu disponuje jen předními sedadly. Ta zadní ovšem můžete dostat na přání bez příplatku (jen kabriolet je má jako součást standardu). Nahradit pak lze i černé kožené čalounění třeba dvoubarevným, které ještě mohou dozdobit kontrastní švy. Čím více si ale budete hrát s příplatkovou výbavou, tím více se bude zvyšovat částka, kterou za vůz zaplatíte.

Již základ není zrovna levný, oproti předchozímu provedení totiž Carrera S řádně podražila, ačkoli je zřejmé, že ji Porsche sotva výrazněji změnilo. Česká cena zatím k dispozici není, Němci ovšem za kupé v základu zaplatí od 154 800 Eur (cca 3,9 milionu korun). To je nárůst o nějakých 650 tisíc korun, který automat jakožto součást standardní výbavy ospravedlňuje asi tak jako absence zadních sedadel - tedy vůbec. Možná by tak nebylo od věci, kdyby Němci znovu zpytovali své svědomí a přišli s nápravou některých svých chyb, jako tomu bylo před deseti lety. Fandíme jim, vážně ano, je to pro nás jedna ze srdcových značek. Ale nepohybují se po správné trajektorii a na kritiku v poslední době moc neslyší, třebaže úplně hluší jako jiní k ní nejsou. Snad bude lépe...

Carrera S sice dostala 30 koní navíc, jenže zároveň přišla o manuál a také razantně podražila. Nechápeme smysl takové modernizace, německá automobilka v poslední době vrší jednu chybu na druhou. Foto: Porsche

